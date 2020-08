La suerte de un médico de policía y de 2 allegados depende de las pericias a tres víctimas de abuso

18/08/2020 - 00:27 Policiales

Once días después de la “juntada” que terminó con una denuncia por abuso sexual en contra de tres menores en El Remancito, Frías, el contenido de 20 computadoras incautadas, el resultado de hisopados y de análisis de sangre a las tres adolescentes, puede decidir la suerte de los tres detenidos en la causa: un comisario, el cuidador del predio y un adolescente de 16 años.

“Abuso sexual con acceso carnal, promoción y facilitación a la corrupción de menores y violación a las medidas contra las pandemias”, son los cargos que emergen de la hipótesis que impulsan los fiscales, Gustavo Montenegro y Gustavo Benjamín Zavalía.

¿Qué se sabe hasta ahora? Tres amigas (de 14 y dos de 13 años) habrían ingresado al complejo que funciona como salón de fiestas, propiedad del comisario, identificado por los fiscales de la causa como de apellido Vidarte. El cuidado del edificio recaía en un hombre con dos condenas por abuso sexual.

Al parecer pasaron la noche allí. Al día siguiente, cerca del mediodía, las menores retornaron a sus hogares y revelaron datos que promovieron las denuncias de sus madres en la Comisaría del Menor y la Mujer Nº 3. Luego, una de ellas amplió cargos y señaló que su hija habría visto y consumido cocaína en un baño de aquel lugar.

Forenses

Ni bien comenzó el proceso, la Fiscalía afectó a los forenses del Poder Judicial. Asistieron a las menores con hisopados, análisis de ropa interior, remeras, vaqueros y de sangre.

Enfrente, la defensa fue asumida por los abogados, Ariel Salavarría y Carlos Ríos López, quienes ofrecieron una hipótesis diferente. Para los letrados, las menores estuvieron en el salón y cenaron con el comisario y el cuidador hasta las 22.

“Las adolescentes arribaron al salón y preguntaron por el hijo de nuestro defendido (el comisario), pero el joven dijo que no las conocía y nunca se presentó. El único pecado que cometió nuestro cliente fue comer milanesas con las chicas y prenderle el karaoke para que canten, mientras esperaban al hijo, reunión que nunca se concretó”, indicó Salavarría.

“Las menores comieron en el salón, compraron bebidas y se fueron a beber a otra casa”, profundizó. No es lo que habrían declarado las víctimas y lo que dijeron sus madres. “Ellas estaban redrogadas y las tocaron ahí esa noche”, aseguran.

“NOS LLEVÓ A LA PIEZA”

SECUESTROS. La policía efectuó dos allanamientos, la semana pasada. En una finca vecina a la del comisario y en un local de arreglo de celulares. En el segundo, habría secuestrado casi 20 computadoras, cuyo análisis fue asignado a los expertos del Poder Judicial

CÁMARA GESELL. La de 14 años habría manifestado que se despertó el viernes y tenía el pantalón y la ropa interior bajos. Añadió que en el baño vio varias bolsas, con cocaína, porros y marihuana.

RELATO. “Nos llevó (al salón) mi novio, de 16 años. (uno de los detenidos). Una de nosotros cocinó y cenamos y después él (por el comisario) nos llevó a la pieza en la que dormimos”.

HÁBEAS CORPUS. La defensa del comisario interpuso un recurso y pidió su libertad. Asimismo, la defensa del menor requirió su externación (excarcelación), pero la resolución fue diferida por la jueza de Control y Garantías, Roxana Cejas Ramírez.

PRUEBAS. Salavarría y Ríos López presentaron su teoría del caso. Serían fotografías del lugar, con las cuales desean establecer que las menores compartieron horas con otras personas, dejando entrever que el posible abuso debe ser atribuido a terceros.

Entrevistas psicológicas

La Fiscalía realizará diferentes pericias respecto de los secuestros incorporados a la incipiente investigación. También, comenzarán las entrevistas psicológicas para los tres imputados, quienes permanecen alojados en la Escuela Libertad, el cuidador; Departamental 7, el comisario y la Comisaría del Menor y la Mujer, el adolescente.

Ya se les tomó sendas declaraciones de imputados, pero los tres se abstuvieron de declarar. También, todos los secuestros fueron enviados al Gabinete Forense del Ministerio Público Fiscal. Además, restan completarse los informes socioambientales y complejos informes sobre secuestros de celulares, computadoras y pendrive.

“Estuvieron toda la noche en la finca del doctor Carlos Vidarte”

“Todo comenzó cuando recibí un llamado sobre la denuncia policial. Una madre informó que su hija estaba perdida. Primero trabajó Búsqueda de Personas y a la hora y media la segunda madre fue a la comisaría y manifestó que su hija llegó”, relató el fiscal Gustavo Benjamín Zavalía.

En diálogo con Noticiero 7, el funcionario señaló: “Según las menores, estuvieron toda la noche en la finca del doctor Vidarte (Carlos). Luego, aparecieron las otras niñas en estado de ebriedad y bajo efectos de narcóticos o algún estupefaciente”.

Por impulso de la Fiscalía, y a solicitud de sus madres, “las menores fueron examinadas por el forense (Ángel Rodolfo Gómez) quien nos manifestó los resultados y después solicitamos la orden de detención de estas tres personas”, reveló el fiscal.

“En una etapa incipiente se acusa al doctor Vidarte, también a Rodolfo Centeno, sobre quien pesan dos condenas y a un muchacho, C., (menor), quien las había invitado a la finca”.

Según el fiscal Zavalía, sobre Vidarte pesan cargos por “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas y ser funcionario policial”, “corrupción de menores y suministro gratuito de estupefacientes y violación contra la pandemia”.

En cuanto a Centeno, fue imputado por los mismos cargos, pero sin el agravante por no ser funcionario policial. Y al menor, la misma calificativa, pero sin la violación al artículo 205”.

Zavalía subrayó que se trata de una causa delicada, “con una escala penal” grave y una pena elevada. “El viernes pediremos la prórroga de la detención. Falta una batería de evidencias por realizar y tenemos entre 38 y 40 secuestros, cuyas conclusiones aguardamos”.

“Fueron redrogadas y el examen confirmó los abusos”, dijo una madre denunciante

Visiblemente triste, la madre de la joven de 14 años señaló a Noticiero 7 que aquella noche las menores “estaban redrogadas y las tocaron...”

“Ella apareció como a eso de las 10.30 a 11”, señaló en alusión a la menor. Me dijo que comieron con el doctor Vidarte (Carlos) y les cantó dos temas. Ellas no se acordaban de lo que pasó. Después me contó que le invitaron ‘porros’ y aspiraron cocaína”.

Según el relato de la mujer, su hija y sus amigas “estaban en un estado tremendo. Empezó a llorar. Ahí nomás la llevé a la comisaría y denunciamos. Estaba mal y bajo efecto de las drogas, nos dijo la doctora que la revisó”, resaltó la mujer.

Luego, las menores fueron asistidas por el forense.

“Queremos justicia”

“Nos dolió que todo esto se tape. Hay rumores de que van a salir y queremos justicia. Cómo será la ignorancia de las niñas que contaron que fumaron fasos y que aspiraron algo que les ardió la nariz. En esa habitación no hay cámaras”.

Al referirse al comisario preso, la mujer manifestó que “si él no hubiese querido que las chicas no estén ahí, llamaba por teléfono a la policía. Les dieron una llave a ellas esa noche. Al despertarse una vio que uno de los tipos las estaba tocando. Las chicas estaban redrogadas. Vea, una volvió a la casa sin la ropa interior”, ahondó la denunciante.

En su diálogo con Noticiero 7, indicó también: “El examen forense confirmó los abusos. Eso fue tremendo para nosotras como madres. Hay muchas más cosas. Las chicas tienen miedo. Que las amenazaron, seguro”.

Enfatizó que son respaldadas por otras mujeres, quienes organizaron un cartelazo en distintos sectores de la provincia.l