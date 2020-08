Gonzalo Higuaín: “Me respetan más afuera que en la Argentina”

18/08/2020 - 01:15 Deportivo

El delantero Gonzalo Higuaín aseguró que “con el tiempo” se valorará su trabajo en el seleccionado argentino y que algunos periodistas quisieron herirlo con críticas extrafutbolísticas.

“Me respetan más afuera que en la Argentina, pero con el tiempo van a valorar lo que hice. Cuando la gente se muere, es mucho más que cuando estaba viva. Esto es igual. Cuando pase el tiempo y vean dónde jugué, lo que hice en la selección, me van a valorar”, indicó Higuaín en Fox Sports.

Higuaín, de 32 años, convirtió 32 goles entre 2009 y 2019 para el seleccionado argentino con cinco en los mundiales (cuatro en Sudáfrica 2010 y uno en Brasil 2014). Nacido en Brest, Francia, pudo haber sido jugador del seleccionado galo, pero rechazó el ofrecimiento para defender la casaca albiceleste.

“No pido que no me critiquen, pero algunos buscan herir. Futbolísticamente no pueden insultar y te quieren herir por otro lado, que estoy gordo, que estoy pelado. Pero ya no sufro más por eso. Yo no falto el respeto a nadie”, apuntó el delantero de Juventus de Italia. l