Rasio: “Leo quiere que seamos un equipo dinámico”

18/08/2020 - 01:18 Deportivo

El Club Ciclista Olímpico tiene ya medio equipo confirmado para cuando la Liga Nacional se reanude. Lisandro Rasio, es uno de los jugadores que puso el gancho la semana pasada y anoche, se mostró entusiasmado con el proyecto que encabeza el entrenador Leonardo Gutiérrez.

“Leo quiere un equipo dinámico, que corra la cancha y tenga variantes defensivas, presionando arriba. En ofensiva que tengamos libertad para tomar decisiones. Mi juego encaja en ese estilo de juego. Algo similar a lo que me pasó en Bahía. Olímpico está armando un lindo plantel. Tenemos jugadores jóvenes, con ambiciones y condiciones. Es una linda oportunidad la que tendremos cuando se reanude la actividad”, dijo Rasio, en un vivo a través de la cuenta oficial de Instagram de Olímpico.

“Compartimos la temporada 2012/13 con Leo en Peñarol. Era su suplente y no tenía tantos minutos. Él me conoce y eso ayudó a que pueda ser parte del plantel de Olímpico”, aseguró Rasio.

A su vez, el ala pívot destacó: “Uno nunca descarta la posibilidad de volver al país. Siempre es lindo estar cerca de tu familia y amigos. Y por supuesto, el nivel de la liga argentina. Irme afuera era importante en lo personal, por la situación y por el tema del dólar. Pero ahora me toca volver y tener esta chance en Olímpico y estoy feliz. Voy a dar lo mejor para el equipo”.

Seguidamente, Lisandro Rasio expresó: “Estoy en Zárate entrenando. Vengo de jugar en Chile, hasta que se paró la liga por la pandemia. Alcancé a salir antes de que se cierre todo. Estaba en una isla que está un poco separada del continente. En Zárate todo está cerrado desde el primer día de cuarentena. Y hubo que ingeniárselas para poder entrenar. No paré de entrenar desde que volví. No es lo mismo que estar en una cancha, pero no queda otra. Ya estoy extrañando”.

Lisandro es hermano de Francisco Rasio, quien jugó en Olímpico en la temporada 2006/07 del TNA. “Vine a Santiago a acompañar a mi hermano. Yo tenía 15 años y recién estaba dando mis primeros pasos en el básquet. Mi hermano tuvo un lindo paso por el club. Con Salta Basket, volví a La Banda para jugar un cuadrangular y me encontré con un club cambiado, con muchas cosas nuevas. Ese proyecto hizo también que me den ganas de poder venir a jugar la Liga”, contó. l