Franco Morbidelli contra Zarco: “Es medio asesino”

18/08/2020

El piloto del MotoGp, Franco Morbidelli, hizo referencia al tremendo accidente que lo tuvo como protagonista junto a Johann Zarco en el Gran Premio de Austria en donde ganó Dovizioso. El corredor italiano lo cruzó al francés con duras declaraciones al llamarlo “Es medio asesino”.

Enseguida aegreó: “Frenar así a 300 km por hora significa tener poco amor por ti mismo y por aquellos con los que estás corriendo. Espero que este gran accidente lo haga pensar. Fue realmente peligroso para mí, para él, para Rossi y Viñales, que estaban al frente mientras tomaban una curva muy lenta y vieron una moto que se les acercaba a la cara a 280 km por hora”, le expresó Morbidelli a Sky Italia.

Accidente

Sobre el accidente, dijo: “Lo siento porque no pude hacer nada. Cuando fui a frenar, probablemente Zarco cambió la trayectoria para protegerse. Cuando salió hacia afuera fui succionado por la estela y no pude hacer más que nada, así que me fui a rodar al piso varias veces, con todo el peligro que ello implicó no sólo para mi sino para todos lo que estuvimos en este indicente”.

Por último, dijo: “Al final estoy físicamente bien y la semana que viene estaré regularmente al comienzo del gran premio, Lo cierto es que uno debe reflexionar cuando suceden este tipo de cosas en el profesionalismo. Se necesita a veces ser un poco más prudente cuando se toman decisiones perjudiciales para uno mismo y para el resto de los compañeros”, advirtió.

Johann Zarco pidió perdón por el desafortunado accidente

El piloto Johann Zarco pidió perdón tras el espectacular accidente que tuvo con Morbidelli en la carrera del Gran Premio de Austria. Zarco se ha defendido de las acusaciones de “medio asesino” y “loco” que Franco Morbidelli y Valentino Rossi le han lanzado cuando finalizó la carrera de MotoGP.

Sus dos rivales italianos le acusaron y Zarco prefiere pasar por alto. “He leído algunos comentarios, pero quiero decir que luego hablé con Franco y Vale en privado. Con Morbidelli nos abrazamos y con “Vale” estuve 10 minutos. Les dije que no soy un loco montando en una moto. Pedí perdón por lo que pasó”.l