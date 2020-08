Racing Point está bajo sospecha

18/08/2020 - 01:29 Deportivo

“Lo que ha hecho Racing Point es como copiar en un examen” o “El Racing Point era todavía más rápido que el Mercedes”, son algunas de las acusaciones que ha recibido el equipo de Lawrence Stroll desde el paddock.

La FIA, a tenor de las quejas presentadas por Renault, McLaren y Ferrari, decidió sancionar a Racing Point con 40.000 euros de multa y 15 puntos de sanción; una resolución que no ha dejado contento a nadie. Los equipos no se creen las explicaciones de la escudería británica, al igual que Colin Kolles.

El exjefe de HRT ha asegurado que “a partir de fotografías no puedes copiar un coche. Y no es sólo por los conductos de freno. Es por todo el concepto del monoplaza. No se ha copiado a base de fotografías”.

Kolles, que también fue jefe de equipo de Midland y Jordan (predecesoras de Racing Point), acusa a Mercedes de haber entregado, no sólo piezas, sino también datos confidenciales: “No ha tenido sólo piezas, también ciertos datos. Y han tenido, según me han contado, un modelo a escala del 60% usado en el túnel de viento y un coche de exhibición como plantillas. Han escaneado sus partes para convertirlas en datos de CAD. De otra manera, el concepto no habría funcionado”, dijo en declaraciones al portal RaceFans.net.

Toto Wolff

A este respecto se pronunció Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, durante el Gran Premio de España de este fin de semana: “Copiar el coche más allá de fotografías es algo de lo que nosotros nos habríamos enterado. Por eso, desde mi perspectiva es un sinsentido defender ese argumento. Defenderé a mi marca firmemente si alguien decide tomar ese camino”, dijo en tono defensivo Wolff, quien está en la mira de varios jefes de equipos que lo sindican como el que habría tenido incidencia directa en los datos que se pasaron al parecer desde Mercedes, escudería que él conduce, hacia la de Racing Point para mejorar el rendimiento de estos últimos en la pista.

El pasado mes de abril Toto Wolff compró un 4,77% de las acciones de Aston Martin, un movimiento que levantó sospechas sobre la implicación del máximo encargado de Mercedes en Racing Point. Para Kolles, la participación de Wolff en Aston Martin es algo más que rumores y apunta a su estrecha relación con el dueño del equipo.

“Si yo fuera parte del grupo Mercedes me preguntaría a mí mismo por qué el jefe del equipo está siempre de vacaciones en el barco de Stroll o en Gstaad. Hay otras muchas cosas que han ocurrido que, en mi opinión, no son del todo complacientes. Creo que tienen una relación muy, muy estrecha. Esto es mi opinión personal. Pero no es tan sólo mía, también lo es de otras personas”.

Enseguida, agregó: “Toda estas sospechas deberán ser develadas en un corto plazo para el bien de la categoría. Hay mucho malestar y muchas cosas por aclarar por parte de Mercedes a varios equipos en la Fórmula 1. Si no esconden nada entonces por qué no son más claros y enfrentan las denuncias de la mejor manera. Hay que recordar que todo esto es en beneficio y la transparencia de la máxima categoría. Aquí no deben quedar cabos sueltos y mucho menos dejar libres cualquier interpretación”.l