LA GRIETA Y EL ODIO EN LA HISTORIA ARGENTINA, SU ESTADO ACTUAL

18/08/2020 - 02:09 Opinión

Prof. Dr. Carlos I. Scaglione

“Hay una política del odio, cada vez más preocupante, que invade e impregna todo tipo de medios de difusión, no hay intercambio de ideas, no se escucha al otro, no hay dialogo y esto lleva a una brutalización de la política. Es una estrategia que alguna vez utilizaron sectores de la ultraizquierda o adherentes de la lucha armada, pero es sobre todo propiciada por los sectores más conservadores y de derecha de distintos partidos”.

Explican los expertos en Ciencias Sociales que este discurso del odio político opera haciendo que el señalado como enemigo sea el origen de todos los males y simplifica la política hasta reducirla a un único problema: “Por eso el odio no tiene un objeto definido y estable, antepone el discurso del odio por encima del objeto odiado y eso es algo que hacen muchos comunicadores periodísticos’’. Salta de un odio a otro: el negro, el extranjero, el cabeza, las feministas, los zurdos, peronchos, planeros, la yegua, etc.

En nuestro país, sostienen se trata de un fenómeno con mucha historia, en particular en la modernidad, tanto aquí, como en el mundo; pero que en la Argentina de los últimos años se puede observar una estrategia muy deliberada de producir odio hacia un sector político en particular simbolizado con la letra k.

“Esto no es algo que se haga desde las redes sociales unicamente –señala-, lo hacen, por ejemplo, grandes diarios todos los días y una amplia gama de canales de TV o en la radio. Así, el modo de derrotar a ese sector político no es debatir políticamente, no hay una forma democrática de otredad, sino que el modo de derrotarla es colocándola puramente en un plano de odio, excluida de la sociedad, esa es la operación que la derecha mediática y no mediática ha desarrollado.

Y estas políticas son dadoras de identidad: a la ciudadanía en general se le arma un mundo ordenado y eso les da una certeza absoluta. Esta simplificación es transversal, está en todos los sectores económicos, es un corte más cultural. Antes se hizo con los extranjeros y también se hace con las feministas, pero la derecha argentina se volvió mucho más agresiva a partir de 2008, los grandes grupos económicos encontraron un modo de vincular sus intereses a una política cultural, la política cultural del odio”. (Facultad de Ciencias Sociales, Luis Quevedo).

Uno de los fenómenos más trascendentes y más negados en la vida social, en las relaciones sociales, es el odio, el odio social, que como la codicia, no se confiesa, no se asume porque se le atribuye un carácter pecaminoso, indigno, inhumano. Pero paradójicamente el pecado, los pecados, forman parte natural e inherente de las relaciones sociales; sin él o ellos no se podría vivir, es no ser humano; “humano más que humano”, decía Nietzsche, el tema es dentro de que marco se lo coloca, hasta donde la sociedad pone límites y qué tipo de limites

Un odio social que se viene activando, desde hace muchos años y linda siempre con el racismo, la xenofobia, con la necesidad de diferenciarse, de no ser como los “otros”, sentirse distintos, pertenecientes a un sector más elevado, es un ejercicio cotidiano de este tipo de derecha política.

Por momentos toma formas más y más agresivas y temo que no se está teniendo en cuenta, hasta ahora, su importancia para el futuro: ¿a dónde puede llegar? No es de ahora este odio social, pero se ha vuelto más cotidiano y generalizado en numerosas manifestaciones grupales y amplificadas en los medios y que no es respondido de manera alguna. Es de señalar que desde la recuperación de la vida democrática en 1983 no se había reactivado tan fuertemente como desde el 2008, al intentar el gobierno del ese entonces, aumentar las retenciones a las exportaciones agropecuarias, que les producía a ese sector social una importante cantidad de dólares que en gran parte, como quedo demostrado en los registros de la AFIP fugaban al exterior.

Salvador María del Carril, años antes de ser vicepresidente de la Nación y luego presidente de la Suprema Corte de Justicia, le escribió a Juan Lavalle para que abandone sus dudas respecto de fusilar a Manuel Dorrego: "La espada es un instrumento de persuasión muy enérgico... prescindamos del corazón en este caso... si no, habrá Ud. perdido la ocasión de cortar la primera cabeza a la hidra, y no cortará las restantes".

Lavalle tenía sus pruritos, pero Del Carril lo tranquilizó: "Si es necesario mentir a la posteridad, se miente...". El 13 de diciembre de 1828 Lavalle fusiló a Dorrego. El odio en Argentina a los sectores populares levantiscos y sus líderes viene de lejos.

El pobre siempre es bueno salvo cuando quiere dejar de serlo. Domingo Faustino Sarmiento escribió El Facundo en 1845. En pleno gobierno de Juan Manuel de Rosas quiso explicar las desgracias argentinas describiendo al caudillo Facundo Quiroga como la barbarie que impide el desarrollo de la civilización: “Facundo es un tipo de la barbarie primitiva… En todos sus actos mostrábase el hombre bestia aún… incapaz de hacerse admirar o estimar, gustaba de ser temido”.

Sarmiento construye esa disyuntiva que hoy leemos como grieta primigenia: civilización o barbarie. Por eso es que imagina un molde para la Argentina en dónde con educación podrán entrar muchos pero los que no entren deberán ser exterminados “Quisiéramos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes por quienes sentimos sin poderlo remediar, una invencible repugnancia”.

En una carta le aconsejaba a Mitre: “no trate de economizar sangre de gaucho. Éste es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos esos salvajes”. En cada una de estas citas podemos ver reflejadas discusiones actuales.

Durante la llamada Campaña del Desierto en 1880, el discurso en la gran prensa y entre los políticos como Julio A. Roca no era el de un agente civilizador sino más bien el de un ángel exterminador. Con motivo de la captura del cacique Pincén, Adolfo Alsina dirá: “Pincén es un indio indómito y perverso, azote del oeste y norte de la provincia y jamás se someterá, a no ser que, por un golpe de fortuna, nuestras fuerzas se apoderen de su chusma. Si esto último no sucede, Pincén se conservará rebelde aún dado el sometimiento de todas las tribus hostiles. Es el típico hijo del desierto, indómito y salvaje por placer, por costumbre y por instinto”.

Unos años más tarde la amenaza vino desde las hordas plebeyas que votaban a Hipólito Yrigoyen. Los diarios lo calificaban como “El terror de los zaguanes de Balvanera”, “Terror epitalámico de las normalistas”, “Dios pardo”, “César mestizo, germanófilo y bárbaro”, “Mazorquero del arrabal” y hasta “Hijo natural de Rosas”. El mismo día del golpe de estado que lo desalojó del gobierno, en 1930, un grupo de enfervorizados fue a su domicilio particular en la calle Brasil, la saqueó y exhibió sus pertenencias, modestas por cierto, en la vía pública.

El peronismo fue objeto de estas prácticas hasta el paroxismo. La llegada de las multitudes populares a la Plaza de Mayo fue descripta como un aluvión zoológico y los participantes metonimizados como cabecitas negras. El caso de Eva Duarte es un capítulo central de la historia del odio en Argentina. Un odio que parecía inversamente proporcional al amor que le tenían las multitudes de trabajadores. Un odio del que no fueron objeto tremendos dictadores, ni asesinos seriales. Evita tocó una fibra, la insubordinación plebeya, que resultó imperdonable. “Viva el cáncer”, escribieron en los muros cuando se enfermó; y cuando murió, los intelectuales más conspicuos perdieron todo pudor. En noviembre de 1955, Román Lombille le dedicó un libro: Eva, la predestinada, en donde se pueden leer frases como la siguiente: “Los recuerdos de su oscuro pasado en pensiones de cabaret-girls la transforman y le arrancan la máscara de bondad y generosidad, para mostrar el verdadero rostro sanguinolento y horrible de niña muerta que hay en ella...”. Toda la odisea del cuerpo de Eva hasta encontrar su sepultura definitiva muestra, con una claridad que abruma, hasta dónde ese odio está condimentado de un miedo ancestral.

La era de la Guerra fría trajo un nuevo tipo de sujeto a odiar: el subversivo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, Ibérico Saint Jean, dijo en 1977. “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después mataremos a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”.

Después de la dictadura estos discursos parecían superados, pero en realidad sólo estaban dormidos. Ni siquiera se escucharon discursos de este tenor durante la tremenda crisis de 2001.

Volvieron a aparecer con la llegada del Peronismo y se terminaron de desenfrenar en 2008 durante el conflicto del gobierno de CFK con las patronales del campo. Esta larga tradición de odio no es una rareza argentina, pero aquí tiene la particularidad de emerger con furia cada vez que son cuestionados los lineamientos básicos de sus intereses sectoriales. Aunque ese cuestionamiento sea leve, la política tiende a salirse del cauce de debates y se alinea en la descalificación absoluta.

Cómo si la democracia argentina estuviera parada sobre una premisa: se puede discutir de todo menos sobre la desigualdad, quien lo hiciera pasa a ser una amenaza intolerable, un comunista, un ladrón, un asesino, o la suma misma y la encarnación del mal.

El verdadero secreto del antiperonismo fue el odio hacia Eva Perón. Rodolfo Walsh le dio su gran forma literaria en el grandísimo relato "Esa Mujer". Más allá de los intereses políticos y económicos de las oligarquías dominantes, en la Argentina y por distintas razones, se cristalizó un odio hacia la presencia del cuerpo de lo femenino en la política, muy difícil de localizar en otras realidades geopolíticas. El odio hacia Eva se reconfigura en Cristina en una nueva mutación. Cristina es el hecho maldito del país tilingo, incluso de la tilinguería letrada.

A Cristina, se supo, se la debía difamar, había que seguir buscándola, no dejar que se la olvide, otorgarle la presencia estructural de un Tabú.

El secreto del tabú es siempre un enigma, en este caso su matriz fundamental es la siguiente: "esa mujer Cristina, para sus detractores, tiene un poder excesivo, inhumano, ilimitado, que opera desde una distancia incalculable sobre cualquier escena de la vida política argentina".

Como se puede apreciar la traducción del Tabú es siempre reveladora de un delirio, siempre se convoca a una realidad imposible. Ella sería capaz de tramar la peor de las realidades, incluso estando ausente. Este uso difamatorio del nombre de Cristina, este funcionamiento de un Tabú que ha hecho que en definitiva, sólo aparezca muy discretamente en su presencia política.

Habla muy mal de una corriente de opinión de la Argentina. Cristina es un tabú porque reúne en su cuerpo una gran autonomía intelectual, una femineidad afirmativa y no sumisa y la relación con un proyecto histórico siempre por venir

El Procurador fiscal ante la Corte y profesor de la UBA Víctor Abramovich, que fue integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explica que “las convenciones de derechos humanos firmadas por la Argentina obligan a prohibir y sancionar el discurso de odio en sentido estricto”, que es aquel que incita a la violencia, o busca la creación de clima de hostigamiento o persecución directa de un grupo social determinado. “Lo complejo –agrega- es diferenciar este tipo de expresiones de otras que tienen contenido discriminatorio, agraviante, estigmatizador o denigrante, que reproducen estereotipos y favorecen la discriminación pero que no incitan directamente a la realización de acciones violentas.

Los Estados están en un dilema ante este tipo de expresiones, pues están obligados a intervenir para combatir la discriminación, pero deben hacerlo dentro del sistema de garantías de la libertad de expresión. El conflicto es más difícil de resolver cuando esas expresiones integran debates sobre asuntos públicos, o se formulan como una crítica política. En ese marco, creo que hay que buscar formas de intervención que no afecten la libertad de expresión.

Puede pensarse en mecanismos que faciliten la difusión de versiones alternativas que ayuden a desmontar los estereotipos negativos, incluso procedimientos de réplica que sirvan para reparar el daño causado. Algunos de estos mecanismos están en proyectos de reforma de la legislación antidiscriminatoria que podrían ser tratados por el Congreso”.

El hombre está condenado a ser libre porque una vez arrojando al mundo es responsable de lo que hace nos dirá J. P. Sartre. Para escuchar lo que decimos es necesario ponerse en el lugar de aquellos a los que nos dirigimos aconsejaba J.J. Rousseau. ¿Seremos capaces de aceptar y afrontar estos desafíos?