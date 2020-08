VIDEO | Pampita, en la intimidad: “Si me dicen que no, me agarra un malhumor que me dura una semana”

18/08/2020 - 10:55 Pura Vida

Hacer el programa desde su casa le ha dado a Carolina “Pampita” Ardohain una distensión que la llevó a hablar sin tapujos de su intimidad con Roberto García Moritán.

Cumpliendo con el aislamiento correspondiente tras el positivo de una de sus panelistas, Cora Debarbieri, la conductora hizo el programa desde la comodidad de su hogar y muy relajada se dispuso a hablar de sexo en “Pampita Online”.

Sin ponerse colorada, la modelo respondió a las preguntas de Gabriel Oliveri, otro panelista del ciclo, quien quiso saber si alguna vez alguna pareja le había dicho que “no” a la hora de tener relaciones. Anticipándose a la respuesta, Barby Franco acotó: “¿Cómo le vas a decir que no a Pampita? ¡¿Es joda?!”.

Y Caro confirmó que no se le pueden negar y no por su atractivo físico, sino por su cambio de humor: “¡Me dice que no y chau! Next. No, no, no…”, dijo sincera.

“Caro es de alto rendimiento: no cualquiera puede estar con ella. ¡Le decís que no y te tira las cosas por la ventana!”, acotó Oliveri. Dándole la derecha a su compañero, completó: “Me llega a decir que no y me agarra un malhumor que me dura una semana. No se atrevería”, en referencia a su marido. “Conmigo es mejor andar bien”, agregó.

El panelista sugirió que habría que “mandarle unas vitaminas” a Robert y se compadeció de él, pero Pampita dejó en claro que él es el gran beneficiado con su apetito sexual: “¡No! Qué ‘pobre’. Está feliz”.

En otro tramo del programa, Ardohain fue consultada sobre quién lleva la iniciativa en la intimidad: “Hay como una cosa de miradas. Nos miramos y ya sabemos lo que está diciendo el otro con la mirada. Y nunca es molestia, como ya dije en otra oportunidad… Llevamos un año, así que imaginate que estamos muy bien”, reveló.

También contó que ella no toma alcohol y que García Moritán consume muy poco. “No necesitamos aditivos”, declaró provocativa. Y para cerrar coincidió con Oliveri en que los oriundos del interior del país, como ella y Roberto, son “más salvajes” en la intimidad.