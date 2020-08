Desesperado llanto de una enfermera: "No hay camas, ni oxígeno y dicen que todo está bien"

18/08/2020 - 19:27 País

Una enfermera que presta servicio en el Hospital Paterson de la localidad de San Pedro de Jujuy, publicó un vídeo donde revela la situación del nosocomio ante la pandemia del coronavirus.

El material se viralizó en las últimas horas, cuando la provincia registró 133 nuevos contagios de coronavirus, más de cinco mil casos en total y cinco muertes en un día y un total de 130 fallecimientos desde que comenzó la pandemia.

Envuelta en llantos, la enfermera señaló que no hay camas y oxígeno para asistir a los pacientes con coronavirus con cuadros respiratorios críticos. "Quiero mostrar lo que se está viviendo acá, lo que mucha gente no sabe. En este momento me encuentro sola con nueve pacientes, no hay oxígeno y el director dice que todo está bien", arrancó explicando la mujer.

"La mayoría de mis compañeros están enfermos y a nadie le interesa, nadie dice nada. No hay oxígeno, no hay nada", reveló antes de mostrar la sala donde se encontraban los pacientes.

"Estamos colapsados, nadie da la cara y cada vez somos menos. Y el director y todos los que le siguen no hacen nada y yo tengo mucho miedo", finalizó angustiada.

Por otro lado, el abogado Juan Giusti denunció que el gobierno de Gerardo Morales no se preparó ante la pandemia del coronavirus y precipitó la crisis sanitaria.

“Desde el sábado a la tarde el hospital Guillermo Paterson está sin agua corriente, la están llevando con camiones cisterna. Empezó a circular además que el hospital Paterson no tenía oxígeno", expresó el letrado.

“San Pedro de jujuy tiene una población de 80 mil habitantes y su zona de influencia es de 125 mil. Hay solo nueve camas y están colapsadas. Es una situación muy preocupante. Durante 150 días el gobierno de Jujuy no hizo nada, no se preparó y empezó a hacer además negocios en la pandemia lo cual generó el colapso sanitario”, cerró.