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CARTELERA TV / 19 de agosto de 2020

- 21:06 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.45 NICK JR.

10.30 JUNTOS PODEMOS LOGRARLO

11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ (CONTINÚA)

12.00 AVENIDA BRASIL

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES?

17.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

17.30 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? (CONTINÚA)

18.15 ALAS ROTAS

19.15 ELIF

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 TELEFÉ NOTICIAS

22.00 JESÚS

00.00 STAFF

00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 RUIDO DE MOTORES

14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

16.30 ARABESC

17.00 MORENA TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PODIO

19.00 TICKET AL SHOW

20.00 DE A DOS

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)


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