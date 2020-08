Relanzaron la campaña solidaria “En busca de héroes”

18/08/2020 - 21:49 Santiago

Desde el Centro Provincial de Sangre Santiago del Estero, impulsan, una vez más a la Campaña Solidaria “En busca de héroes” a través de la cual se pretende conseguir voluntarios que donen sangre para ayudar a salvar vidas. “Estamos buscando donantes voluntarios para cubrir la demanda de la provincia. Juntos todo es posible, y por eso invitamos a sumarse a todos”, indican en su página.

Asimismo explican que la provincia se encuentra con bajo stock de sangre por lo que apelan a la solidaridad de los santiagueños. Cómo ayudar Los interesados deben comunicarse al 3855253993 ó 4252244, de lunes a viernes de 7 a 18.30, o dejar un mensaje privado en las redes sociales. En el marco de las actuales medidas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, los donantes recibirán una autorización para circular a través del celular, la cual deberán exhibirla en los controles.

“Queremos que muchas otras personas confíen en nuestra calidad de salubridad e higiene, otorgamos permisos para poder llegarse a donar sangre, incluso pasamos a buscar a nuestros voluntarios en sus casas”, expresaron desde el Centro.

El Centro Provincial de Sangre de Santiago del Estero invita a los santiagueños a contar su experiencia con el acto altruista.

Los requisitos básicos para donar son: tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos, haber transcurrido más de un ano desde la última cirugía, parto, tatuaje, piercing o acupuntura, gozar de buena salud, no fumar durante las 2 horas previas a la extracción. No se deben presentar en ayunas (no consumir lácteos y derivados); no haber donado sangre en los últimos 3 meses.l