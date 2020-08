La magia del cine está próxima a regresar a las salas de La Banda

19/08/2020 - 00:34 La Banda

Gabriela Zamora, gerente comercial de la cadena de cines Cinemacenter, está convencida de que las salas volverán a funcionar tanto las del Hiper Libertad, de La Banda, como la de otras provincias de la Argentina.

En entrevista con EL LIBERAL, Zamora resaltó: “Sabemos que el cine va a volver, y lo va a hacer con toda su magia, pero el gran desafío que tenemos las salas de cine es poder sostenernos hasta que eso suceda. Por eso es fundamental el apoyo que pueda dar el gobierno, no solo a nivel nacional, sino también provincial y municipal”.

Añadió: “Si bien los ATP han ayudado, para ser sinceros, no alcanza. Hemos realizado pedidos a nivel local con ánimos de poder conservar las fuentes de trabajo y también poder hacer frente a las deudas que lógicamente se van acumulando con tanto tiempo de inactividad, pero por el momento no hemos recibido respuestas”.

“Entendemos de todos modos que la nuestra es una actividad más dentro del universo al que los gobiernos están teniendo que dar soluciones, pero sin duda, del nivel de apoyo y protección a esta actividad cultural que se reciba localmente depende también la continuidad de la misma en la provincia. Confiamos en que en breve las medidas para el sector cultural (cines incluidos) estén en la agenda de los funcionarios de la provincia y del municipio como para poder tener un horizonte más certero”, puntualizó.

“No tenemos fecha para retomar las actividades. En materia de cine dependemos de dos factores: uno es el sanitario, donde obviamente son las autoridades quienes deben determinar cuándo pueden habilitarse las salas nuevamente y en qué condiciones. El otro, y que es a su vez el factor fundamental para que abrir no signifique que los costos sean más altos que estando cerrados, es que haya estrenos”, especificó Zamora.

Y remarcó: “Al estar gran parte de los cines del mundo cerrados, y las producciones de películas también, la mayoría de los estrenos se han postergado para el 2021 y 2022. Con lo cual, actualmente, la posibilidad hipotética de abrir estaría atada a programar películas que ya se han visto, lo que sabemos no atraería la cantidad de público mínimo necesario como para cubrir los costos fijos y tal situación llevaría a las salas de cine a una situación más compleja que la que está atravesando”.

“Sin perjuicio se está trabajando a nivel nacional, entre varias empresas de cine, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud, en los protocolos de la actividad. Del protocolo que se apruebe también depende la fecha aproximada de estreno de las películas. Si la capacidad de ocupación de las salas se reduce considerablemente, se corre el riesgo de que las distribuidoras posterguen más aún sus estrenos hasta tanto la cantidad de espectadores que puedan llegar a convocar sea el necesario para al menos cubrir la inversión de hacer y lanzar una película”, relató.

Zamora concluyó: “Por otro lado, considerando que Capital Federal y GBA representan cerca de la mitad de los espectadores a nivel nacional, no va a haber estrenos hasta que los cines de estas localidades no estén operativos y con aforo aceptable. En tal sentido, por más que alguna provincia sanitariamente esté en mejores condiciones, es imposible que se abra si no lo hacen Capital Federal y GBA”.l