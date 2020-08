“Tengo muchos ex compañeros que me hablaron bien del club”

19/08/2020 - 01:23 Deportivo

Eric Flor, la gran apuesta de Olímpico para la próxima temporada, reveló haber hablado con ex compañeros que le dieron buenas referencias de la entidad bandeña.

“Fui varias veces a Santiago a jugar en contra, tanto de Olímpico como de Quimsa. Son dos clubes muy serios. Me hablaron muy bien de Olímpico. Tengo muchos ex compañeros que me hablaron muy bien del club y la verdad que lo que me propuso Leo Gutiérrez, tanto en lo personal como lo que busca del equipo, me cerró por todos lados. Estoy muy contento y con mucha ansiedad y ganas de que podamos vernos, juntarnos y empezar a entrenar lo antes posible”, declaró el jugador en diálogo telefónico con EL LIBERAL desde la ciudad bonaerense de Moreno.

“Sabemos que va a ser una liga rara, donde va a haber pocos extranjeros y donde vamos a ir de menor a mayor después de tanto tiempo sin jugar. La verdad que por ahora pinta bastante bien. Tengo conocidos en el equipo, otros amigos y otros con los que he jugado en contra. Tengo las mejores expectativas para esta temporada”, agregó entusiasmado.

Consultado acerca de con quién tendrá más feeling en el plantel de Olímpico, comentó: “Con Juane De la Fuente tuve la oportunidad de jugar dos temporadas en Quilmes. Si bien era muy chico y casi no jugaba, compartíamos muchos momentos fuera de la cancha y en los entrenamientos. Soy de relacionarme mucho con los jugadores más jóvenes, me gusta estarles encima, molestarlos o instarlos a que entrenen y se pongan mejor. Siempre vi en Juane mucho talento y muchas ganas de llegar. Y obviamente que él ahora está un poquito más grande y va a tener otras responsabilidades, me pongo contento”.

El grupo

“También conozco otros chicos, como es el caso de Gastón Whelan o Lisandro Rasio. El grupo que se está armando es muy bueno y tengo muchas esperanzas de que nos llevemos muy bien y eso ayude a que las cosas salgan bien dentro de la cancha”, explicó convencido acerca de la química que debe haber en un plantel profesional.

Eric Flor también se refirió a la posibilidad de jugar sin público. “Ojalá podamos jugar con público, pero si no se da, la verdad que la gente se hace sentir sin necesidad de ir a la cancha. Creo y espero que en un lugar como en La Banda, la gente nos va a acompañar y va a tratar de que nos vaya de la mejor manera. Vamos a hacer todo dentro de la cancha para que el Negro tenga una muy buena temporada”, concluyó. l