FÚNEBRES | 19 de agosto del 2020

FALLECIMIENTOS

19/8/20

- Enrique Eduardo López

- José Alejandro Contato Carol

- Carmen Nélida Navarro (La Banda)

- Josefa Antonia Ibáñez (La Banda)

- María Epifania Rivero (Forres)

- Carlos Alberto Villa

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ENRIQUE EDUARDO LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/20 y espera la resurrección.

La Sra. intendente de la ciudad Capital Ing. Norma Fuentes participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ENRIQUE EDUARDO LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/20 y espera la resurrección.

La señora presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, equipo de Asesores de presidencia, directora de sumarios, directores generales de los todos los Niveles Educativos, director general de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos Niveles, supervisores y analistas técnicos docentes, coordinación del Área Legal y personal del Organismo participan el fallecimiento del esposo de la Sra. Secretaria General de U.D.A. Seccional Santiago del Estero, Prof. Estela Ramirez y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ENRIQUE EDUARDO LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/20 y espera la resurrección.

La señora presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, participa el fallecimiento del esposo de la Sra. secretaria general de U.D.A Seccional Santiago del Estero, Prof. Estela Ramirez y acompaña en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ENRIQUE EDUARDO LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia Dr. Carlos Silva Neder, Participa Su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ENRIQUE EDUARDO LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/20 y espera la resurrección.

El senador nacional Dn. José Emilio Neder, participa Su Fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ENRIQUE EDUARDO LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/20 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, Dr. Ángel Hugo Niccolai participa su fallecimiento. Eleva una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ENRIQUE EDUARDO LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/20 y espera la resurrección.

El subsecretario de Prensa, Difusión y Ceremonial de la provincia, Carlos Argañaraz y todo el personal de la Subsecretaría participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ENRIQUE EDUARDO LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/20 y espera la resurrección.

Sergio I. Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la secretaria general de la Seccional Santiago del Estero, Cra. Estela Ramírez en este difícil momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ENRIQUE EDUARDO LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/20 y espera la resurrección.

La Comisión Directiva Central y el Consejo Directivo Nacional de la Unión Docentes Argentinos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la secretaria general de la Seccional Santiago del Estero, Cra. Estela Ramírez en este difícil momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ALEJANDRO JOSÉ CONTATO CAROL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/20 y espera la resurrección.

“Te llevamos en el alma”.

Te acompañamos querido Ale en tu regreso a la Casa del Padre. Tus hermanos Antonio y Adela; Eduardo y Felicitas; Lucrecia y Lorenzo; Rosa María; tus sobrinos y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y se unirán en oración por tu feliz resurrección. Siempre en nuestro corazón querido hermano.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ALEJANDRO JOSÉ CONTATO CAROL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/20 y espera la resurrección.

Nilda Guberville y sus hijas Silvina Moreta y familia y Carolina Moreta y familia acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ALEJANDRO JOSÉ CONTATO CAROL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/20 y espera la resurrección.

Raúl J. C. Abate participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ALEJANDRO JOSÉ CONTATO CAROL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/20 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ALEJANDRO JOSÉ CONTATO CAROL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/20 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ALEJANDRO JOSÉ CONTATO CAROL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/20 y espera la resurrección.

Raúl Ick, Loretta Lagar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en la oración.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ALEJANDRO JOSÉ CONTATO CAROL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/20 y espera la resurrección.

Pablo Degano, Adriana Ick y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ALEJANDRO JOSÉ CONTATO CAROL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/20 y espera la resurrección.

Julio Lugones, Luis Milet, Ruli Alvarado, Pancho Avalos, Carlos Weyenbergh, Jorge Rosenberg, Pedro Contardi, Raúl Basbús, Carlos Sánchez, Manuel Argañaraz, Toño Natero, Hacho Colomer y Gordo Zain participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querido amigo Eduardo y acompañan a toda su familia en este difícil trance. Que Dios lo tenga en su Gloria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ALEJANDRO JOSÉ CONTATO CAROL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/20 y espera la resurrección.

Sus amigos Cra. María Inés López Moreno y Cr. Juan M. Beltramino participan con profundo dolor si fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BLANCA JOSEFA SALCEDO DE BRULAND (Lila)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/20 y espera la resurrección.

“Recíbela señor en tu gloria y dale el descanso eterno”. La primera promoción de la escuela Normal N° 5 de Suncho Corral, acompañan a Pulin y norma por el fallecimiento la siempre recordada Lila. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JERÓNIMO BARRAZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Córdoba el 16/8/20 y espera la resurrección.

EL vicegobernador de la Provincia Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CESAR AMÍLCAR DOMÍNGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/8/20 y espera la resurrección.

Cesar: lamentamos profundamente tu partida, te extrañamos muchísimo. Por siempre recordaremos cada momento vivido. Solo nos consuela saber que estás en un lugar mejor junto a tus seres queridos. Ruegan al altísimo por su eterno descanso su suegra Olga Medina sus cuñadas Carlina, Tere, Claudia, Norma, Cote, Rosi, Graciela, Azucena, Marcelo; su hija Ceci, nieta Aitana, su sobrina María Grazzia.

RECORDATORIO

RAMONA MILLA VDA. DE PALOMO

(q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20 y espera la resurrección.

Recuerdo, de todo lo vivido

Aquí, presente estarán

Momentos bonitos compartidos,

Olvidarlos jamás podría

Necesito de tu linda compañía

A mi lado, me encantaría.

Mamita siempre en mi corazón

Iluminando mis noches y mis días.

Llorando yo, todavía tu partida

Lágrimas, muy dentro contenidas

A vos, amor, nunca te olvidaría.

A un mes de tu partida a la Casa del Señor te recordamos con amor, y estás presente en cada momento de nuestras vidas, tus hijos, invitan a la misa virtual en la Catedral hoy a las 16.45 hs.

RECORDATORIO

ALAN MAXIMILIANO LACOUR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/8/20 y espera la resurrección.

Querido hijo: estoy aprendiendo a lidiar con tu ausencia. Estoy aprendiendo a sobrevivir sin ti. Estoy aprendiendo a sobrellevar el dolor del vacío que siente mi corazón. Estoy aprendiendo a mirar la puerta y saber que tú, ya no llegarás. Estoy aprendiendo a vivir los festejos sin que tú estés con ellos. Estoy aprendiendo a vivir de los recuerdos. Estoy aprendiendo a verme bien aunque mi corazón me duela. Estoy aprendiendo a pensarte en las noches, para ver si te puedo ver en mis sueños. Nadie dijo que esto fuera fácil, pero hay un lugar en el que siempre estarás y ahí no tengo que aprender a sacarte… en mi corazón vivirás eternamente.

Su papá Gringo, su mamá Marcela, su hermana Luana y toda su familia, elevan oraciones por su eterno descanso al cumplirse dos años de su fallecimiento.

RECORDATORIO

MARTA LILIAN ACHÁVAL DE SOTELO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/8/19 y espera la resurrección.

Hoy hace un año de tu partida al reino del Señor, estarás por siempre en mi corazón. Te recuerdo todos los días, es como si estuvieras presente. Tu esposo Carlos, sobrina Yesica, hermanas Rosa, Silvia y Adriana, sobrinos Maira y Matías.

RECORDATORIO

Arq. JUAN CARLOS FIGUEROA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/7/20 y espera la resurrección.

¡Te amamos! Pirucha, José Carlos, Juan Pablo, Juan Cruz.

RECORDATORIO

VALENTINO JUÁREZ JAIMEZ

(q.e.p.d. ) Se durmió en el Señor el 19/5/20 y espera la resurrección.

Tu corto camino al cielo, me confirma que siempre fuiste un ángel que DIOS nos envió para enseñarnos lo puro de su amor. El dolor es insoportable pero nos queda el consuelo de que hoy gozas de la presencia de Jesús y la virgen Maria, mi Bello ANGEL te pedimos que desde alli ilumines nuestras vidas. Al cumplirse tres meses de tu partida a la casa del señor.

Tu mamá Luciana, tu hermana Pilar. Sus abuelos Luchy y Magui. Tus tios Martin, Jose Luis y Fernanda. Tus primos Lourdes, Gael, Guillermina, Delfina y Thiago.

ARDANA DE ROMANO, FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Sus compañeros de trabajo: Daniel Toloza, Gordo Peralta con sus respectivas flias. lamentan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su nombre.

ARDANA DE ROMANO, FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Roque Argañarás y flia,, Luisa Argañarás y flia. lamentan con profundo dolor su partida, elevando oraciones en su memoria.

ARDANA DE ROMANO, FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su consuegra Mirta Figueroa de Gómez, sus hijos Ely, Susy, Belén con sus respectivas familias, participan con gran dolor su fallecimiento.

ARDANA DE ROMANO, FRANCISCA (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. "Que brille la luz que no tiene fin". Lito Rojas, Teresita Figueroa, sus hijos Fabián y Mónica, Fernando y Mariela, Romina y Mario con sus respectivas familias, participan con gran dolor el fallecimiento de la mamá de Roger.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Osvaldo Palau, María Inés Fiad y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Roberto Enrique Pinto, María Elena Villegas y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Ale. Acompañan a Roji y sus hermanos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Marcelo Gustavo Locascio, Ana María Villegas y sus hijos acompañan a Roji y sus hermanos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Sus vecinos y amigos: Cecilia Degano y Enrique Agüero; sus hijos Lucas, Juan Pablo y Javier y respectivas familias acompañan a sus hermanos: Lucky, Roji, Antonio y Eduardo y respectivas familias en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Sus vecinos y amigos: Cecilia, Pablo, Gregorio, Alfredo, Luis Alberto y Angélica Degano junto a sus respectivas familias, acompañan a sus hermanos y ruegan una oración en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Participan : Aldo Pizzolitto ,su esposa María Eugenia Castro ,sus hijos Virginia y Luis ,Soledad y Gonzalo ,Valentín y Ángeles y sus nietos , participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su familia!

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. María Angelina Bossini y sus hijas Luciana y Virginia acompañan con profundo dolor la partida de su muy querido amigo. Abrazo fuerte a toda la familia en este momento de inmensa tristeza.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Nené Touriño de Cuadros acompaña con mucho cariño a sus hermanos Roji, Lucrecia, Eduardo, Antonio y demás familiares ante la partida de Ale a la Casa del Padre y ofrece oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramon, Cesar Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas flias. participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Luis Eduardo Lescano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con cariño.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Edmundo Lescano y Silvia Gómez Paz participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Ale y acompañan a toda su familia con mucho cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Carlos B. Weyenbergh, sus hijos Carlos Bernardo, María Paula, Federico y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan afectuosamente a sus hermanos en este triste momento.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. María Argentina Weyenbergh participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones a su querida memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Estela Gentilini participa con inmensa tristeza el fallecimiento de su amigo y acompaña con pesar a su flia.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Cecilia López Pasquali junto a sus hijos Matías, Leandro y Federico Balmaceda, con mucho cariño acompañan a la familia del querido Alejandro y oran por su descanso en Paz.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Héctor Luis Ribas, Magdalena Daud y María de los Ángeles Ribas participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su amiga Roji por la pérdida de su hermano. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Marcia Zeman, Claudia Zeman y Sandra Zeman participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Selva Rojas Alcorta de Alegre y familia, Graciela Rojas Alcorta de Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus hermanos en tan dolorosas circunstancias y ruegan oraciones en su querida memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Gilberto Parisini, Cristina Del Castaño; sus hijos Daniel, Cecilia, Franco y Antonella con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. María Teresa Taboada de Falcione participa con mucho dolor el fallecimiento de su queridísimo amigo Alejandro y ruega oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Juanjo y Adriana Guzmán lamentan su fallecimiento y acompañan a su hermana Roji en estos momentos de gran dolor. Elevan oraciones por su descanso eterno en el Señor.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso y sus hijos Conrado y Lucia Olivera, Agustín y Yamile Salomón, Laura y Manuel Molejón e Inés participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Ale. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Inés y Anita Castiglione participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Roji y sus hermanos por la pérdida de Alejandro.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Beba Fiorini de Campitelli , sus hijos Héctor Sebastián y Marta Cecilia Campitelli y Diego Cardona y sus nietos acompañan a su familia en tan doloroso momento , y ruegan oraciones en su memoria

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Marta Cecilia Campitelli y Diego Cardona y sus hijas Catalina y Delfina participan su fallecimiento.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Ale querido , siempre estarás en mi corazón . Tu esencia será siempre presencia. Nunca te olvidare. Te quiero con mi corazón. Tano campitelli acompaña a su familia.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas, lamentan profundamente su inesperada partida y acompañan con mucho cariño a sus hermanos y sobrinos en el dolor, elevando oraciones en su querida memoria

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Tuki Tarchini Liendo y familia participa con dolor el fallecimiento de su tan querido amigo Ale. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Patricia Josefina Carot y familia participa con gran dolor y tristeza el fallecimiento de su querido amigo Ale. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Federico Balmaceda, sus hijos Alejo y Gonzalo Balmaceda Contato despiden con profundo dolor a su querido tío y elevan oraciones en su memoria rogando por su eterno descanso.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Pancho Fernández y Sara Araujo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. María Sara Araujo y sus hijos Mariano, Viki, Facu, Pinino y Caty participan con profundo dolor su fallecimiento , acompañan a su familia en tan difícil momento.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Tus amigas que nunca te olvidarán Negra Weyenbergh, Marica Jiménez y Coqui Villanueva participan con dolor tu fallecimiento y acompañan a la familia y rezamos por él.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Silvia Abalovich, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con gran dolor el fallecimiento del muy querido amigo Alejandro y acompañan con mucho cariño a sus hermanos y demás familia, elevando oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Chini Filippa de Guber, sus hijos Rosita y Daniel, Esmeralda Filippa participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Roji, Luky, Eduardo y Antonio en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del hermano de las docentes de nuestra casa Dra. Maria Rosa Contato y de la Ing. Lucrecia Contato de Zordo. Acompañan a su familia en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. El Sr Decano Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la Sra. Vicedecana Dra. Josefina Fantoni, Sra. Secretaria de Administración C.P Carla C. Ferreyra, Sra. Secretaria Académica Prof. Ana M. Castiglione, Sr. Secretario de Extensión Vinculación y Transferencia Lic. Omar Layús Ruiz, Sra. Secretaria de Ciencia Técnica Lic. Lidia Julia, Sr Secretario de Pos Grado Dr. Jose Vezzosi, personal docente y no docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan el fallecimiento del hermano de la docente de nuestra casa Dra. María Rosa Contato y acompañan a su familia en este difícil momento.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Francisco Pérez Nazar participa con mucho dolor el fallecimiento de su amigo, expresando sus condolencias a toda la familia. Ruego oraciones en su memoria

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Las amigas y ex compañeras del colegio Belén de su hermana Roji participan consternadas su inesperada partida y acompañan con inmenso cariño a sus hermanos en el dolor, elevando oraciones en su querida memoria.

DÍAZ ESTEVE DE ACUÑA, RINA REGINA (q.e.p.d.) Falleció en La Plata el 15/8/20|. Sus sobrinos Daniel, Marcia y Diego Palomo, su sobrino político Miguel Ángel Abate y sus sobrinos nietos Gonzalo y Joaquín Palomo; Miguel José, Angel Cristobal, Marcia Silvina, Santiago y Agustín Abate, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Nina. Elevan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ ESTEVE DE ACUÑA, RINA REGINA (q.e.p.d.) Falleció en La Plata el 15/8/20|. La promoción de "Maestros Bachilleres" 1951 de la Escuela Normal "Manuel Belgrano", participa el fallecimiento con mucho dolor, de quien demostró siempre su gran compañerismo, ya que a pesar de vivir en otra provincia, no escatimó en comunicarse y mantenerse activamente conectada con el resto. "Que la paz del Señor la acompañe bendiciéndola eternamente".

FUENZALIDA, MARIO RUBÉN (FRAY O.F.M) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. El Centro del Apostolado de la Oración - Red Mundial de Oración del Papa de la Parroquia San Francisco Solano participa su partida a la Casa del Padre.

FUENZALIDA, MARIO RUBÉN (FRAY O.F.M) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Cáritas Parroquial San Francisco Solano participa su partida a la Casa del Padre elevando oraciones por su feliz resurrección.

FUENZALIDA, MARIO RUBÉN (FRAY O.F.M) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Maria del Valle y Luis Enrique Sgoifo participan la partida del Padre-Hermano, confesor y amigo con la certera esperanza de su feliz resurrección.

FUENZALIDA, MARIO RUBÉN (FRAY O.F.M) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. "Felices los que tienen alma pobre, porque de ellos es el Reino de los Cielos". La comunidad Jesús de la Divina Misericordia del barrio Ampliación Primero de Mayo, participa con profundo dolor el fallecimiento de su Pastor, quien fuera ejemplo de humildad y un incansable misionero. Se ruega una oración en su querida memoria

LAMADRID, LUIS FELIPE JUAN GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. El Centro Amigos del Ciego acompaña con cariño a su esposa Feliza, hijos y flias. en estos dolorosos momentos. "Que brille para él la luz eterna y que el Señor bendiga a sus seres queridos con paz y resignación".

LAMADRID, LUIS FELIPE JUAN GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. Adolfo Witte y familia participan con profundo pesar el fallecimiento del papá de nuestra apreciada Profe Raquel y ruega cristiana resignación a toda su familia. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

LENCINAS, REYNALDO EBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Su hermano Nerio Homar Lencinas, su esposa Selva Laplace, su sobrina Alborada María Eugenia Lencinas, su esposo Enrique Di Orio y sus hijos Romulito y Gina participan con entrañable dolor el fallecimiento del querido Eberto. Ruegan una oración en su memoria.

LENCINAS, REYNALDO EBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Sus hermanas Pocha y Nelva con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Eberto. Ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Su esposa Estela Ramirez sus hijos Maria Josefina, Benjamín, Lucas, Agustina, Jeremías López, su hermana Alicia López, sus sobrinos Guadalupe y Ramiro Ledesma y demás familiares sus restos serán cremados en horas de la mañana SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Su hija María Josefina López. Marta Sánchez, Carlos Sánchez y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Su hermana Alicia, sus sobrinos Juan Ramiro y Guadalupe participan con profundo dolor su fallecimiento. ¡ ¡Te amamos, siempre te recordaremos, siempre en nuestros corazones ! !

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Dr. Marcelo Oscar Figueroa, su esposa Natalia Ugozzoli, sus hijos Matías, Benjamín y Bautista, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Estela Ramírez y a su hijo Jeremías Lopez en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. "El ser amado, el compañero de la vida, cuando llega la hora de partir al encuentro del Señor, se distancia físicamente, pero siempre permanece espiritualmente cuidando a su familia". La comisión directiva de UDA seccional Sgo. del Estero, acompaña en el dolor a su secretaria general Prof. Estela del Valle Ramírez por el fallecimiento de su esposo Sr. Quique López y ruega oraciones por su eterno descanso.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Daniela Peralta y Walter Argañaraz y familias participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a la compañera Estela Ramírez.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Facundo Silva y familia participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a la compañera Estela Ramírez.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (Kike) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. El profesor Mario Daniel Atterbury, secretario general, la profesora Susana Beatriz Salvatierra, secretaria adjunta y demás integrantes de la comisión directiva y cuerpo de delegados sindicales del Sindicato de Docentes Independientes de Santiago del Estero -SI.D.S.E., expresan sus más sentidas condolencias, ruegan a Dios que le de consuelo y cristiana resignación a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (Kike) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. El profesor, Mario Daniel Atterbury y su Sra. Esposa María Alejandra Hans, expresan sus más sentidas condolencias por su fallecimiento, ruegan a Dios que le de consuelo y cristiana resignación a su estimada amiga Estela Ramírez. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (Kike) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. José Manuel Borquez, secretario de asuntos laborales; licenciado Pablo Rubén Capua, secretario de tesoro, finanzas y administración; Licenciada Carina Juárez Achavál; profesora Sabrina Saavedra y el cuerpo de delegados sindicales del Sindicato de Docentes Independientes de Santiago del Estero- SI. D.I. S.E.; participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan a Dios que le de consuelo y resignación a la familia. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. "Dios nuestro, concédele un lugar junto a Ti y dale a su alma la paz eterna". Luis Alberto Melem y familia acompañan en el dolor a la querida profesora Estela del Valle Ramírez por el fallecimiento de su esposo. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. CPN.Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (Kike) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia en el dolor y la oración

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (Kike) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Los compañeritos de su hijo Jeremías, de Tercer Grado, del Colegio Big Beng School y sus familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Jere y Chiny, y toda la familia en el dolor. Rogando oraciones por el querido Quique

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (Kike) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Sus amigos: Vale, Pablo, Josefina, Lucas y Delfi Méndez Kozameh, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Chiny y Jere en el dolor, rogando oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (Kike) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Julio René Carrizo, Marta V. Costas, sus hijas: Guadalupe, Rocío e Inés, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a Chiny y Jere, y familia, en el dolor, elevando oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (Kike) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Acompañamos a nuestra querida amiga Chiny y su hijo Jeremias en este momento de profundo dolor por la pérdida de su esposo y papá Quique López. Rogamos a Dios los ayude a afrontar tan duro momento y que brille para él la Luz que no tiene fin. Sus amigos: Andrea y Stéfano, Florencia y Guillermina, Valeria y Victoria, Valeria y Delfina, Marta e Inés, Loreley y Lorenzo, Lucrecia y Baltazar, María Silvia y Carlitos, Carla y Joaquín, Constanza y Martín. También saludamos a sus hijos y demás familiares, por tan dolorosa pérdida.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Daniel Escobar Correa y familia participa con profundo dolor y se ruega una oración en su memoria.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Mónica, Luis, Susana, Cecilia y Coqui de Corbalan participan con dolor y ruegan una oración en su querida memoria.

LUNA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/20|. Víctor Carpio, su esposa Amalia, sus hijos, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARNERO, MARCELINA ÁNGELA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. Las compañeras de promoción 1957 del Colegio de Belén de su hermana Nelly, participan con profunda tristeza su fallecimiento. Elevando oraciones en su memoria y resignación a su familia.

PÉREZ, RAMÓN AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/20|. Sus hermanos Celia, Olga, Olinda, sus sobrinos Teddy y flia. Betto y flia. y sus sobrinos que lo cuidaron, participan con dolor su fallecimiento. ¡Te vamos a recordar en todo momento!

SALCEDO DE BRULAND, BLANCA JOSEFA. (LILA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana Olga Salcedo (Chicha), hijos Claudia, Luis, Daniel, Mariela, Andrea, Alejandra, nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria

SALCEDO DE BRULAND, BLANCA JOSEFA. (Lila) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. "El Señor es mi pastor, en verdes prados me lleva a reposar". Sus sobrinos Juan Bautista, Marta Gachy, Mónica y Gustavo Salcedo con sus familias, participan con dolor la partida de su tía Lila, ruegan una oración en su memoria.

SALCEDO DE BRULAND, BLANCA JOSEFA. (Lila) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. "Yo soy la vida y la resurrección". Su sobrina Graciela Salcedo y flia. participa la partida a la Casa Paterna de su tía y madrina Blanca. Elevan una oración en su memoria.

SALCEDO DE BRULAND, BLANCA JOSEFA. (Lila) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Sus sobrinos Elsa y José y su sobrina nieta María José participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Lila y ruegan oraciones en su memoria.

SALCEDO DE BRULAND, BLANCA JOSEFA. (LILA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Despedimo con tristeza, su sobrina Claudia y Fernando, hijos y nietos. Elevamos oraciones en su memoria.

SALCEDO DE BRULAND, BLANCA JOSEFA. (LILA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Sus sobrinos Miguel Ángel Ibarra y Ana María Orieta, sus hijos María Florencia y Rodrigo Diaz Gil y María Cecilia y Martín Uardene y su hijo Pedro, participan con dolor el fallecimiento de su querida tía Blanquita Salcedo de Bruland. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SALCEDO DE BRULAND, BLANCA JOSEFA. (LILA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Alberto E. Paz, su Sra. Marta A. Demasi, sus hijos Alfonso, Exequiel, Lorena Maria y Leandro Esteban y sus respectivas familias, participan con inmenso pesar el fallecimiento de nuestra querida amiga Blanquita, con la seguridad de que ya gozas de la Paz Eterna. Elevamos oraciones en su querida memoria y acompañamos a su flia., en este momendo de dolor.

SALCEDO DE BRULAND, BLANCA JOSEFA. (LILA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Su hermano Raúl A. Salcedo, su esposa Norma, su hijo José Ariel, sus nietas Virginia y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento, y piden al Señor el descanso eterno para quien en vida sembró cariño y bien al prójimo. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SALCEDO DE BRULAND, BLANCA JOSEFA. (LILA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Sus amigas de la Hermandad del Divino Niño Jesús de la iglesia Catedral Basílica despedimos con profunda tristeza a Blanquita, devota de nuestro Patrono y gran colaboradora. La recordaremos con mucho cariño. Elevamos oraciones al Altísimo.

TÉVEZ DE MARTÍNEZ, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Toti Abregú, su Sra. Rosa y sus hijos Cinthia, Matías, Maximiliano y Nicolás participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga.

TÉVEZ DE MARTÍNEZ, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Dante Bordigoni, Cinthia Abregu y Antonia participan con profundodolor el fallecimiento de su mami Marga.

TÉVEZ DE MARTÍNEZ, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Matias Abregu, Paola Storniolo y sus hijos Lisandro e Ignacio participan con profundo dolor el fallecimiento de su mami Marga.

VIEYRA DE ABRAHAM, NILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Teresa Borquez de Auat, sus hijos Mercedes, Ana y Martín y sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a la querida familia. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. El club Juventud BBC participa del fallecimiento de quien fuera jugador, compañero y amigo. Descansa en paz Ico querido

VILLA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Te recordaran eternamente tu amigo y compañero Roberto Álvarez y Silvia Sandoval. Descansa en paz.

VILLA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Los compañeros y amigos de su esposa Alexia (Mari,Majo,Maga,Irene,Vani,Silvia, Ramiro, Diego,Pablo,Rafa,Seba,Jaime, Nelson, Julio, Adrian) acompañan en su dolor a la flia y elevan oración en su nombre.

VILLA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. El G-8 participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro compañero: Fraguas José; Fernández Mariano; Salatino Eduardo; Ruiz López Gustavo; Congiu Luis César; Llapur Jorge; Teky Suárez, Montenegro Caio, Matu Warde , y Ferreyra Oscar. Elevan oraciones por su eterno descanso. Brindaremos por él.

VILLA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20!. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Promoción 84 del colegio San Francisco de Asís , turno mañana participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro compañero Carlos. Acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

Recordatorios

GÓMEZ MOLINA, MARÍA LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Recíbelo Señor en tu gloria y dale el descanso eterno. Su hermano Sergio y familia, ruegan oraciones en su memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. "No pienses que me he ido si algún día visitas mi tumba no llores, solo imagina que estoy durmiendo, te visitaré con el alba, te abrazaré con el viento, te besaré con la lluvia y cantaré para ti en sillencio, Nunca pienses que he ido porque entonces, si habré muerto". Descansa en paz mi niño, vivirás en mi corazón por siempre. Ruego una oración en su memoria al cumplirse 2 años de su fallecimiento. Margarita Ramírez.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Querido ahijado: te prometo que cuando llore por ti, lo haré por ratos, que cuando te extrañe no correré a buscarte, que cuando escuche tus canciones cerraré mis ojos y te imaginaré bailando, que no habrá un día que no rece por ti, porque tu recuerdo es la felicidad que me hace sentir "Viva" aunque no estés conmigo. Te lo prometo. Tu madrina Nadina y primos Matías y Marcos, a dos años de tu partida... Hasta el encuentro.

ZALAZAR, MANUEL DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Ya pasaron tres años de tu ausencia y partida hacia el Señor, pero siempre estarás entre nosotros. Tu esposa Silvia, tus hijos Juan Manuel, Silvia Lucía y Angelina; tus hijos politicos Natalia y César, tus nietos Martina, Juliana, Alvaro, Lucía y Benicio, tus hermanos políticos Lucía Margarita, Juan Carlos, Ana y sus respectivas flias. Te recuerdan con mucho cariño, te amamos y te extrañamos. Papi querido, cuídanos.

Sepelios Participaciones

IBÁÑEZ, JOSEFA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Sus hijos Marta, Raúl, Juan, H/pol, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Misericordia. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

IBÁÑEZ, JOSEFA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en Mi aunque muera vivirá. Y todo el que cree, no morirá jamás". Su hija Marta Alicia, sus nietos Carolina, Analía, Luis, yernos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento.

IBÁÑEZ, JOSEFA ANTONIA (MONONA) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Su hermano Osvaldo Ibáñez Blanco, su sobrino Raúl, Delia, Gabriela, Juanito y Matías; Lelia y Silvio acompañan a sus hijos Raúl, Marta y Juan profundamente y piden al Altísimo pronta resignación.

IBÁÑEZ, JOSEFA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Tía querida, siempre vivirás en nuestro corazones. Te amamos. Sus sobrinos María Isabel Soria, Marcela Soria y Emiliano Soria; Silvia Soria, Rudy Cansinos, Nerina, Héctor y Felipe; Federico y Catalina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

IBÁÑEZ, JOSEFA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. CPN. Roberto Soria, María Carreras, sus hijos Emanuel, Daniela y Facundo participan con dolor el fallecimiento de la tía Monona y elevan una oración en su memoria.

IBÁÑEZ, JOSEFA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Luis Cerusico y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, JOSEFA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|.

Luis Cerusico y Fracia Eljall participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su meoria.

NAVARRO, CARMEN NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Sus hijos Luis y Carlos Alberto h. políticas Emma y Lilian nietos bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol COB MUTUAL SANTIAGUEÑA SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 429787.

NAVARRO, CARMEN NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. La dirigencia, y todos los que formamos parte del Club Ciclista Olímpico, acompañamos en este momento al empleado de la institución Luis Panzerini por el fallecimiento de su madre. Elevamos una oración en su memoria.

PAZ, JUAN CELESTINO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Su esposa Natividad e hijos part. su fallecimiento sus restos seran inhum. en el cementerio La Misericordia NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

Agradecimientos

VALLEJOS DE MORALES, CARMEN RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. El Señor Armando Morales y Familia agradecen a la Empresa de Coteminas, al Consejo General de Educación, a los directivos, docentes , ex docentes y comunidad Educativa de la Escuela N° 43 "Buenaventura Suárez ", a los Empleados de la municipalidad de La Banda, a los Familiares , Vecinos y amigos que nos acompañaron en este difícil momento y nos hicieron llegar sus condolencias.

Recordatorios

VALLEJOS DE MORALES, CARMEN RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. Margarita Gómez de Canceco y Elsa Torres de Canteros, a los 9 dias del fallecimiento de la Sra. Carmen Vallejos de Morales. Elevamos oraciones en su querida memoria, rogando por su eterno descanso y acompañan con dolor a su esposo, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos y demás familiares.

VALLEJOS DE MORALES, CARMEN RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. Madre Querida: Tu Partida fue inesperada y dolorosa, tu esposo y tus hijos te lloran, tus nietos te llaman. Nos consuela saber que estas en un mejor lugar. Jamás dejaremos de amarte. Tu recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones. ¡Te Extrañamos Madre Mía!. Danos las fuerzas necesarias para sobrellevar este inmenso dolor. Al cumplirse 9 (nueve) días de su partida a la morada del señor, su esposo, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares, ruegan una oración en su memoria.

Sepelios Participaciones

RIVERO, MARÍA EPIFANIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Tu hija del corazón Elvecia Carabajal, tus sobrinos del corazón María, Mario, Manuel, Favio, Gregorio su bisnieto Juan Gregorio y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SUÁREZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/20|. Sus sobrinos y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. de La Aurora. Casa de duelo El Aibe Dto. Banda. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.