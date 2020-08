FÚNEBRES | 20 de agosto del 2020

20/08/2020 - 02:39 Funebres

20/8/20

- Olga Lilia del Valle Leyba de Sapunar

- Juan de la Cruz Morales (Árraga)

- Rosa Leonor Soriano de Carrera

- Nilda Beatriz Ayunta de Gallo

- Solana Centaura Jiménez

- María Dolores Nieva

- Roberto José Ábalos (Bs. As.)

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

OLGA LILIA DEL VALLE LEYBA DE SAPUNAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/8/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

OLGA LILIA DEL VALLE LEYBA DE SAPUNAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/8/20 y espera la resurrección.

Leisa Silva Neder y familia participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

OLGA LILIA DEL VALLE LEYBA DE SAPUNAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/8/20 y espera la resurrección.

Nancy Silva Neder y familia participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

OLGA LILIA DEL VALLE LEYBA DE SAPUNAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/8/20 y espera la resurrección.

El senador nacional Dn. José Emilio Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ

(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20

Su primo Hugo Agostinelli, Francisca Córdoba, sus hijos Hugo y María Elisa, Gabriela y Matías, Andrés y María Emilia y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ALEJANDRO JOSÉ CONTATO CAROL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/20 y espera la resurrección.

Tus compañeros del Colegio San José promoción 1974, con cariño y afecto sentimos tu partida tan repentina, dejándonos un vacío muy profundo en nuestro grupo de amigos que hemos mantenido durante tantos años.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROSA LEONOR SORIANO DE CARRERA (Chochi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/8/20 y espera la resurrección.

''Dios Nuestro Señor te concedió, querida hermana, un merecido descanso en su Casa''.

Sus hermanas: Amelia Soriano de Ferretti (a), Celsa Soriano de Díaz, Clarita Soriano de Saravia (a), sus sobrinos: Diego, Martín y Sebastián Díaz; Celia Saravia; Eduardo, Luis, Carlos y Javier Ferretti y sus familias participan con dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ENRIQUE EDUARDO LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/20 y espera la resurrección.

Marcelo Nazar y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

REYNALDO EBERTO LENCINAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/20 y espera la resurrección.

Sus hermanos Amanda Guillermina, Nerio Omar, Nelva Gladys y Honorio y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

MARÍA AGUSTINA VÁZQUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/2/20 y espera la resurrección.

“El Señor está cerca de las almas, que sienten aflicción y salva a los espíritus abatidos”.

Mi ángel hoy hace 6 meses que el dolor golpea fuertemente mi alma por tu inesperada partida a la Casa del Señor, es difícil aceptar tu ausencia física, duele no verte, no oírte, solo me consuela saber que estás en un lugar mejor, donde ya no sufres, porque estás en los brazos de Jesús y Nuestra Madre Santísima, rodeada de los ángeles celestiales. Elevaremos oraciones en tu memoria. Tus padres, hermanos, y tu tía y madrina Noemí Vázquez.

RECORDATORIO

NIVIA LEONOR DEL CASTAÑO DE NEGRI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/19 y espera la resurrección.

Querida madre, hoy hace un año que nos dejaste con el corazón destrozado, se nos hace muy difícil de sobrellevar tu partida, sólo nos consuela saber que ya estás en la casa del Santísimo. Tu amado esposo Carlos Alberto Negri, tus hijos María Alejandra y Carlos Alberto, tus nietos adorados Anita y Josefina Álvarez y Carlitos Negri rogamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADELA ANTONIA FRÍAS DE QUIROGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/19 y espera la resurrección.

Querida abuela Adelita. Hace un año que te fuiste no es fácil poder olvidarte, a una comerciante activa, bondadosa con los pobres y enfermos, trabajadora sin descanso, viajera incansable. Siempre nos decías que hay que ir adelante estudiando o trabajando, abriendo caminos por mas sinuosos que sea. Sus nietos Marta Inés Cisterna, Miguelito, Hernán Cisterna, Maxi y Micaela Quiroga. Ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADELA ANTONIA FRÍAS DE QUIROGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/19 y espera la resurrección.

Pasan los días, pasan las noches, aún perdura tu presencia en nuestro alrededor, tu auto y tus cositas están como lo dejaste. Nunca pensé que tu partida nos iba dejar un dolor inmenso. Pero la vida te enseña que hay que estar más junto a los seres queridos, tomarse el tiempo que se va y no vuelve. El trabajo y los negocios esclavizante no te permiten estar todo lo suficiente, vos nos decías: para que trabajaban tanto. Te gustaba andar en auto, pasear siempre, decías que hay que tomar aire. Ahora te veo encerrada y no tengo consuelo, me arrepiento y no me perdono de no haberte internado quizás vivías un tiempo más querida Adelita. No hay palabras para decirte adiós, solo te digo que te he querido mucho, mucho, y no tengo resignación de tu partida. Tus hijos Yoly y Tatín Quiroga.

RECORDATORIO

EMILCIA TRINIDAD CORREA DE LEDESMA (Puchi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/18 y espera la resurrección.

Querida hermana. A 2 años de tu partida al lado del Señor, te recordamos siempre. Te extrañamos mucho.

Tus hermanos Domingo y Beatriz, tus sobrinos, sobrinos políticos, invitan a recordarla con una oración en su memoria.

RECORDATORIO

RAMÓN DEL CARMEN RIVADENEIRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/11 y espera la resurrección.

Esposo mío, hoy lloro tu partida pero al mismo tiempo sonrío por todo lo que vivimos juntos, puedo abrir los ojos y ver todo lo que me has dejado y enseñado, mi corazón está lleno de ese amor que compartimos y le pido a Dios que estés a su lado, junto a mis padres, hermanos/as, nuestro hijo Sergio y nieto. Rogamos una oración en tu memoria. Tu esposa Nelly, hijos Jorge y Patricia, nietas Ivana y Andrea y Walter.

RECORDATORIO

FARIDE MARÍA VILLARREAL JOZAMI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/1/20 y espera la resurrección.

Hija siempre serás mi ángel cuando mire al cielo vos estarás, hace 7 meses qué estás en la casa de Dios nuestro Señor cubierta por el manto de nuestra madre María. Madre te pido por mi niña Faride. Tu mamá Sandra, papá Ricardo, hermano Abraham, tus padrinos Jota y Mary, tu mama Ramona Villalba de Jozami y demás familiares invitan a la misa que se trasmitirá a las 10 el próximo domingo desde el Santuario Nuestra Señora de Loreto.

RECORDATORIO

JUAN CARLOS GRIMALT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/8/20 y espera la resurrección.

Mi vida mi amor mi todo en el andar diario en el que mantenía la luz encendida para que todo marche bien sin tropiezos sin altibajos el ser de pasos firmes es el que es el que comandaba el barco de la familia que formamos juntos ese hombre con mayúscula un esposo incondicional un padre intachable un ser ejemplar para con todos siempre ahí cuando alguien te necesitaba sin esperar nada a cambio de perfil bajo y hombros anchos para trabajar luchador incansable Cómo imaginar siquiera que aquel día mi mundo se paralizara en un instante cuando tus ojos Se cerraron en un segundo porque el Señor te llamaba de regreso a casa a su reino celestial. No tengo más palabras que agradecimiento para con vos amor mío sólo quiero pedirte que no me sueltes la mano ni la de tus hijos porque me diste todo en este mundo pero se te olvidó de enseñarme cómo vivir sin vos me siento desorientada vacía totalmente incompleta negro querido Cómo hacer para no pensar en vos para no extrañarte para ver tu lugar vacío para no sentirte tu presencia ayúdame ayúdame por Dios porque no encuentro consuelo a este inmenso dolor que me dejó tu partida ayúdame hasta que nos volvamos a estar juntos para nunca más separarnos 9 días que no te tengo y parecen siglos jamás esperé este golpe tan duro tan inesperado tan desgarrador vida es de más decirte que no habrá un día de lo que me quedé de vida que no te tenga presente vivirás Eternamente mi corazón y en el alma estoy segura que Dios te reciba en su reino porque personas como vos tienen un lugar privilegiado en el cielo no te digo adiós Te digo hasta que volvamos a vernos.

Tu esposa.

RECORDATORIO

JUAN CARLOS GRIMALT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/8/20 y espera la resurrección.

Cómo imaginar aquel día que ya era tu momento de partir al reino celestial sabes cuñado todo lo que puedo decir es lo que siempre te dije no me quedan palabras palabras qué de escribirte para agradecerte sólo puedo decirte gracias Gracias por tanto jamás dejaré de decir darte y de agradecer que hayas sido parte de mi familia los seres como vos son Inmortales Sólo te pido que me des fuerzas para seguir porque este dolor Este dolor es desgarrador.

Tu cuñada Marta.

ÁBALOS, ROBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 19/8/20|. Sus primos, María Elena, Carlos Alberto, Rubén Abalos Aliaga y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y piden oraciones en su memoria.

ÁBALOS, ROBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 19/8/20|. Raúl Abalos Gorostiaga, su esposa Diana Lía Dhers, sus hijos Raúl Fernando, Lucila y Gonzalo participan con profundo pesar el fallecimiento del primo y gran amigo Robertito. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁBALOS, ROBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 19/8/20|. Óscar "Cachín" Díaz y flia. participan con dolor el fallecimiento de su entrañable amigo. Ruegan una oración en su memoria.

AYUNTA DE GALLO, NILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Su esposo Gallo, sus hijas Lidia, Ramona y Mariela, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Maco. Serv. Soc. Amparo S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Su prima Elena Yoles y sus hijos Javier, Bernardo y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos con sus oraciones.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Querido Ale, siempre vivirás en nuestros corazones. Nada puede llenar el vacío que nos dejas, como todo ser de luz . Te amamos con el alma. Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Amalia y Martin y sobrinas nietas Delfi y Guille participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Sus primos Agustín Pedro Rímini Olmedo, Isabel Carol Posee y sus hijos Agustin y Dolores, Mariano y Ana, Maria Isabel y Ricardo, Justiniano, Pedro Ignacio, Inés y Facundo y Florencia y Fernando y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y rezan en memoria del querido Ale.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Más participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol de Ramos Taboada, sus hijas Antonieta y María con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Ale elevando oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Alberto J. Paz, María Eugenia Berdaguer acompañan con dolor a sus hermanos. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Adriana Alegre Rojas y su hijo Ignacio Agustín Castiglione y flia, participan con inmenso dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Carlos Eduardo Montenegro, Olga Noemí Martín de Montenegro e hijos, participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Brille para él la luz que no tiene fin.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Pedro Gelid y familia, te despedimos con gran afecto y te vamos a extrañar querido amigo.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Pablo Soria y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Eduardo Antonio Abalovich y flia, acompaña con dolor a toda la familia y ruega oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Victor Alegre Viaña y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo querido Alejandro y ruegan una oración en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. María Elena, Carlos Alberto, Rubén Ábalos Aliaga y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Carlos Alberto Garcia y Maria Cristina Camus, participan su fallecimiento y acompañan y abrazan con cariño a Roji, Luky, Eduardo y Antonio y sus respectivas familias en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Mirta Adela Camus y flia, Juan Luis Vital y Silvia Graciela Camus y flia, Myriam Elizabeth Camus e hijo Juan Domingo Camus y flia, participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan afectuosamente a Roji y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Dr. Carlos León Gonzalez Avalos, sus hijos Luis César, Marta y Guadalupe y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Eulalia Irene Mosca, sus hijos Gregorio, José y María Angelica y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Ana María Figueroa de Mosca, sus hijas Eulalia y Ana y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Marta y Marcelo Larguía, acompañan con gran afecto a Roji, a sus hermanos y familia. Se ruega una oracion en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Arturo Madías, Maria Eugenia Weyenbergh, sus hijas María Eugenia, Jimena y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Nelé Zaiek de Nazario y Lydia Beatriz Yanucci de Gallo, participan con inmensa tristeza su inesperado fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Martha Contato, Enrique Contato, José Bonacina y flia. participan con mucho pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Néstor Fernando Zurita, su esposa Azucena Brunello y su hija Helena participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hermanos.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Rafael Bonacina e Isabel Josefina Santillán Borges y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a sus hermanos en éste doloroso momento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Ricardo Neme y Graciela Tauil participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Rosa Inés Monti lamenta su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Rodolfo Amestegui y Lola Monti participan con inmensa tristeza su inesperado fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Raúl Diehl y Susana Lugones participan con dolor su fallecimiento y elevan sus oraciones en estos momentos de pesar. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Las compañeras y amigas del Colegio Belen de Luqui: Maria Ines, Maria del Huerto, Carmela, Elsita, Mamyli, Magaly, Gringa, Lita, Estela, Chiqui, Anita, Nena, Cristina, Eva, Graciela T. Lina, Susana, Graciela M., Graciela S. Monica, Irma participan su fallecimiento y acompañan a Roji y toda la familia en tan doloroso momento.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Roberto Liendo Rubio y Gloria Cura Edippo, despiden con pesar al querido Ale y acompañan a su familia con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Pedro Ignacio Lines y María Magdalena Cerutti, sus hijos Pedro Ignacio, María Sol, Jimena María e Ignacio Agustín Lines participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Roberto Osvaldo Encalada, su esposa Emma Silvia Finno, sus hijos María Belén, Roberto y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Roji y familia en este doloroso momento.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Manuel Sánchez y Elena Marina Piccardi, sus hijas María Elena, María Laura y María del Pilar, participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Roji con cariño. Elevamos oraciones rogando por su eterno descanso.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Juan Manuel Suffloni, Ana Maria Serrano y Andrés Argañarás, participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan con cariño a sus hermanos, sobrinos y demas familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Dr. Antenor Álvarez, participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Sus amigos desde la infancia Luis y Guillermo Rezola, junto con Patricia Passarell y Ema Josefina Tomatis, participan con mucha pena su temprana partida y acompañan a sus hermanos y sobrinos con mucho afecto y oraciones.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Adolfo Juárez Villegas y sus hijas Marta Lelia, Maria de los Angeles, Maria Paula y Maria Florencia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Oscar Luis Karam, Carmela de Karam y sus hijos Carmen, Luisito y Alexia, Gonzalo y Natalia, participan su fallecimiento y acompañan a Roji en estos momentos de profundo dolor.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Viviana Pinto, sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán, Magdalena de Arzuaga y sus respectivas familias participan el fallecimiento del querido Ale y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Ignacio Quintana y Magdalena de Arzuaga, sus hijos Bautista y Felicitas participan el fallecimiento del querido amigo Ale y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan una oración en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Alejandro Cáceres, María A. Lines y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Julio Manuel Lugones, Ana María Espeche de Lugones, Catalina Maria Lugones Espeche, participan el fallecimiento del querido Ale, acompañamos a Eduardo y flia. con mucho cariño.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Guillermo Basbús, Victoria Yocca y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Elsa Sánchez Colombo, participa su fallecimiento, reciba su flia, hermanos, sobrinos y nietos, mi más sentido pesar y la resignación cristiana. Descanse en paz.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Enrique Agustín Alcaide, Sara Pinto Villegas y sus hijas Josefina y Facundo Filippi, María Mercedes y Jose Luis Silvetti, participan con dolor su fallecimiento y abrazan con cariño a su querida familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Buby Milki, Julia Sosa e hijos María Julia y Ricardo Montenegro, Facundo y Eugenia Ulloa, María Elvira y Luis Bau, María Ángela y Roberto Arnedo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Dra. Marilú Juárez, Dr. Ramón Barraza y flia, acompañan en el dolor a la familia de Alejandro, en especial a Roji y Eduardo. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Ricardo Touriño lamenta la partida de Alejandro y acompaña con dolor y afecto a sus hermanos Lucky, Roji, Antonio y Eduardo y respectivas familias.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Carlos Enrique Bothamley, Lucía Beatriz Sánchez de Bothamley y flia, acompañan en su dolor a Roji, Eduardo y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Participan con profundo dolor. Patricia Beltrán y sus hijos Rodrigo Posse, Agustina Ordóñez Beltrán y familia, Javier Alexandro, Maria Julia Ordoñez Beltran y flia, María Dolores Ordoñez Beltrán y familia, Patricio Ordóñez Beltrán y familia, Se ruega una oración en su memoria.Te vamos a extrañar.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Félix Carlos Acuña e hijos despiden al querido Alejandro y acompañan a sus hermanos y amigos Antonio, Eduardo, Luky y Roji en estos momentos de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. María Josefina Acuña (Copy) y su hijo Ramiro lamentan el fallecimiento del querido amigo Alejandro y acompañan a sus hermanos Antonio, Eduardo, Luky y Roji en tan doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Gringo Bravo de Zamora, Chiqui y familia participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Catalina Peña participa su fallecimiento y acompaña a sus amigas Luqui y Roji y familia en tan dificil momento. Ruega oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Marta Lucrecia Abalovich y sus hijos María Guadalupe González Ávalos, Martita González Ávalos y Horacio Jozami, Luis César González Ávalos, Daniel Barrera Grop, participan con inmensa tristeza el fallecimiento de su queridisimo amigo Ale y ruegan oraciones en su memoria. Amigo adorado nunca te olvidaré.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Raúl Lima, Charito de Lima y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Eduardo Julio Hamann, Rosita Beltrán de Hamann y sus hijos Lastenia, Eugenio y Federico y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Guillermo A. Catella, su esposa Luisa Fernanda Yachelini, sus hijos Guido Alberto, Pedro Constantino, Guillermo y Agostina y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones por su eterno descanso y pronta resignación a toda la familia.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Arq. Nazareno Sgoifo, su esposa Adela Pece e hijos, acompañan a Roji, Lucky, Antonio y Eduardo en estos dolorosos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Ernesto A. Álvarez lo despide con pesar y acompaña a su familia con cariño.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Juan Pablo Vignau, Noemí Mansilla y sus hijos Pablo, María Silvia y Jerónimo con sus respectivas familias acompañan, con mucha tristeza su fallecimiento a Antonio, Eduardo, Luky y Roji y elevan oraciones en su querida memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Sus amigas Estefania y Florencia Dargoltz participan con dolor su fallecimiento. Te recordaremos siempre con toda tu alegría Ale querido.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. María Cecilia Medrano, sus hijos: Luis, Sebastián, Cecilia, Facundo y Agustina Sayago Medrano participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Zulema Elisa Ábalos Gorostiaga, sus hijos Rafaela y Matías Calabrese y sus familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Ale. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Blanca Acuña de Montenegro, Santiago y Carlos Eduardo Piña y sus respectivas familias participan el fallecimiento del hermano de Roji, la acompañan en su dolor junto a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. "Dios ama a sus elegidos". Amigas y compañeras del grupo de Misa de 7 del Col. San José: Pelada, Nelibé, Sílvia, Nené, Estela, Divi, Pocha, María Elena, Doris, Mirta, Mary, Marisa, Anita y Beba acompañan con sus oraciones a Roji y a sus hermanos en este trance doloroso por la partida de Alejandro a la Casa del Señor.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Dr. Luis Milet y Elena Díaz Daviou participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. José Félix Olivares, María Teresa Migueles, Laurencia y Dorita Olivares con sus respectivas familias participan su fallecimiento con gran pena y acompañan a sus hermanos y sobrinos en estos momentos de dolor.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. José Ernesto Migueles participa su fallecimiento y abraza a su sobrino Luisito en este difícil momento.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Felicitas María Martilotti y familia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hermanos en estos momentos.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Gustavo Adolfo Montenegro, Ema Lucía Ruiz y sus hijos acompañan con dolor a su amigo y consuegro Eduardo, hermanos y familiares. Pedimos oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Edith Bonacina de Sabouret, sus hijos y nietos acompañan el angustiante momento de Roji y sus hermanos Lucky, Antonio y Eduardo y ruega oraciones en su memoria

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Raúl Sabouret, Cristina Zavalía, y sus hijos participan con mucho dolor el fallecimiento de Ale, acompañando a Roji, Lucky, Antonio y Eduardo en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Teresa Salvatore lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña con cariño a sus familiares y seres queridos. Elevo una oración en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Armando Meossi, Liliana González del Solar y sus hijos Silvia, María Gabriela, Marta Patricia y Armando José con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Graciela Llapur y Patricia Petros, participan con profundo dolor el fallecimiento de Ale querido y acompañan a sus hermanos en este momento de dolor. Se ruega una oración para su descanso eterno.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de su matriculado. Dr. Eduardo Ramón Contato Carol. Ruegan una oración en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del hermano de su colega Eduardo Ramón Contato Carol. Ruega una oración en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este difícil momento de la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Adolfo Mishima, su esposa Nilda R. de Mishima e hijos Adolfo y Federico con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Antonio y Adela, Lucrecia y Lorenzo en este momento de inmensa tristeza.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. "Alejandro, los felices momentos compartidos en familia perdurarán por siempre en mi espíritu y en mi corazón". Celia G. Ruiz de Afur, sus hijos María Celia, Alejandra, Roberto, Benjamín, Corina, Luciana y Gabriela Afur y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos ante tan irreparable pérdida. Se ruega una oración en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Maria Ángela Pernigotti Olmedo y sus hijos Claudio, M. Ángela, Martín, Mercedes, Alejandro, Victorio e Inés participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. José Ricardo Jiménez, Adriana Rozze y sus hijos José Ricardo, José Ignacio y María Belén, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Ramón Rodolfo Núñez, su esposa Sara Stone, nuestros hijos y nietos acompañamos con mucho cariño a la familia Contato Carol, al despedir a Alejandro en su encuentro con el Padre y los abrazamos rogando a Dios por el descanso de su alma y su resurrección. Sus restos fueron inhumados en la Pcia. de Bs. As.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Marita Montenegro participa el fallecimiento del querido Ale y acompaña con mucho cariño a Roji, Lucky, Eduardo y Antonio en este momento de inmenso dolor, deseándoles cristiana resignación. Ruega una oración a su querida memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Luis E. López y Gloria Cárdenas participan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos y demás fliares. en esta penosa circunstancia.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Juan C. Azar y flia. participa con profundo pesar su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Rolando Leturia Rodrigo, su esposa Albana Coria Vignolo, su hija Luz Leturia participan con mucho dolor su fallecimiento y envían cariños a todos sus familiares y amigos.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Hugo y Mary Palazzi e hijos acompañamos con profundo dolor la irreparable pérdida de nuestro tío Ale y elevamos oraciones en su memoria

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. José Nicanor Meossi y flia. participan con mucho dolor el fallecimiento de su amigo Ale y acompañan a su familia en este momento de gran pesar. Ruega oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Hebe Vieyra de Patiño Senestrari, sus hijos María Mercedes, María Luisa, Ricardo y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. José Antonio Rojo y Ester Costas, sus hijos José Antonio, Ignacio y Alejo, despiden con profunda tristeza a su amigo Ale, y acompañan con cariño a sus hermanos y sobrinos en el dolor. Elevando una oración en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Alejandro, José, Teresita, Carlos, María Mercedes y Ramón Ferreiro, junto con sus respectivas familias, lamentan con gran pesar su inesperada partida y acompañan con aprecio a sus hermanos en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Eduardo Enrique Cosci, Alicia Freytes, sus hijos Eduardo, Sofía y Diego participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENZALIDA, MARIO RUBÉN (FRAY O.F.M) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Marquesa Adriana Zurita, lamenta profundamente la partida terrenal de Fray Mario, acompañada del consuelo eterno y que ya se encuentra en la Casa del padre, quien fuera Servidor Bueno de la Grey del Señor.

FUENZALIDA, MARIO RUBÉN (FRAY O.F.M) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Raúl Alderete Palacio, participa el fallecimiento de su amigo y confesor. Dios lo tenga en su gloria.

FUENZALIDA, MARIO RUBÉN (FRAY O.F.M) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Los hermanos de la Tercera Orden Franciscana de la Fraternidad Santa Rosa Viterbola participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido asistente espiritual Fray Mario Fuenzalida y acompañamos a nuestros hermanos religiosos Fray Marcos y Fray Antonio. Elevamos una oración en su memoria al Señor, y en fe sabemos que ya está a su lado, seguramente con tu querido Fray Mamerto Esquiú, de quien tanto nos hablaste, para seguir el camino de Jesús y construir como comunidad el Reino de Dios.

FUENZALIDA, MARIO RUBÉN (FRAY O.F.M) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Luis Pérez, Myriam Bonahora y sus hijos participan con profundo dolor la partida a la Casa del Padre de nuestro querido amigo Fray Mario Fuenzalida, gracias por sus enseñanzas y momentos compartidos. Rogamos una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, SOLANA C. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. "Ya descansas en paz en los brazos del Señor". Silvia Torres de Campos, Hugo Campos, Violeta Navarro, sus hijos Silvana y Marcelo, acompañan a la familia Brandán - Brito por tan irreparable pérdida. Ruegan una oración en su querida memoria.

JIMÉNEZ, SOLANA CENTAURA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Sus hijos Juan Manuel, Ángel, Maria y Eva Brandán, nietos y demás familiares, participan su fallecimiento, su restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

JIMÉNEZ, SOLANA CENTAURA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Honorable comision directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y subcomisión de jubilados y pensionados participan el fallecimiento del socio, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

JIMÉNEZ, SOLANA CENTAURA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. "Señor dadle el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Pelusa, José y Petty Ibáñez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LAMADRID, LUIS FELIPE JUAN GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. Sus vecinos Enrique Bobes y su esposa Estela Magalí Eljall y Mario Ricardo Murillo, su esposa Luchy Bolañez de Murillo, sus hijos Rita y Andrés, Martín e Ivanna acompañan a su esposa Sra. Felisa y a todos sus hijos en estos momentos de dolor y unimos a vuestras oraciones nuestras plegarias a Dios nuestro Señor pidiendo por el eterno descanso de su alma y para toda su familia salud y una pronta resignación cristiana.

LEYBA DE SAPUNAR, OLGA LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Sus hijos Marta y Esteban Sapunar, sus hijos políticos Fernando Barrionuevo y Leonor Salas, nietos, bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEYBA DE SAPUNAR, OLGA LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Sus hijos Esteban Sapunar y Leonor Salas, sus nietos Gabriela y Guillermo, Juan Ignacio y bisnieto participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEYBA DE SAPUNAR, OLGA LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Sus hijos Marta y Fernando Barrionuevo, sus nietos Juan José y Guadalupe, Fernando y Lastenia, Sebastián y Carolina, Marta Maria y Martin y Francisco y bisnietos participan su fallecimiento. ¡ Hasta siempre Lili !

LEYBA DE SAPUNAR, OLGA LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Eliseo C. Monti, su esposa Rosa Isac, e hijas Natalia y flia, María Luz y flia, y Rosina Monti, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LEYBA DE SAPUNAR, OLGA LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. César Alberto Monti, sus hijos César, Eliseo, Sergio Monti y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LEYBA DE SAPUNAR, OLGA LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Marcelo Oller, Alicia Bejarano y flia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus amigos Marta y Fernando e hijos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEYBA DE SAPUNAR, OLGA LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Pancho y Gugui Vera, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a los queridos Marta, Fernando y flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LEYBA DE SAPUNAR, OLGA LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. El consejo superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero, su rector Ing. Luis Eugenio Lucena, señores vicerrectores académico Lic. Víctor Manuel Feijóo, de administración Cr. Luis Alberto Rezola, y de relaciones institucionales Lic. Luis Alberto Guantay, decanos, secretarios del rectorado, profesores, personal administrativo y de servicios, y alumnos, participan con profundo pesar el fallecimiento de la señora madre de la consejera Lic. Marta Sapunar de Barrionuevo, a quien acompañan con afecto en este difícil momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria

LEYBA DE SAPUNAR, OLGA LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Osvaldo Palau, María Inés Fiad, sus hijos Ariel, Valeria y Analía participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEYBA DE SAPUNAR, OLGA LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Ramón Demasi y Dora Martilotti de Demasi participan el fallecimiento de la madre de sus amigos Marta y Esteban. Elevan oraciones en su memoria.

LEYBA DE SAPUNAR, OLGA LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Monchi, Euge e hijos acompañan a sus amigos Juanjo, Fernando, Marta María, Seba y Fran en la despedida a su Abu. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

LEYBA DE SAPUNAR, OLGA LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Miguel Ángel Barrera Martínez, Nelida Raab y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

LEYBA DE SAPUNAR, OLGA LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Manuel Héctor Álvarez, Delia Raab de Álvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

LEYBA DE SAPUNAR, OLGA LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Eduardo Julio Hamann, Rosita Beltrán de Hamann y sus hijos Lastenia, Eugenio y Federico y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

LEYBA DE SAPUNAR, OLGA LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Mercedes Martinetti de Lucena y Luis Eugenio Lucena, y sus hijos Eugenia, Mercedes y Gonzalo, participan con pesar el fallecimiento de la señora madre de Marta Sapunar de Barrionuevo. Acompañan con mucho afecto a su familia en este difícil momento de dolor

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (Quique) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Sus padres políticos Negro y Luisa; sus hermanos políticos Luis Alejandro y Romina y sus sobrinos Augusto y Felicitas.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (QUIQUE) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. La profesora Isabel Herrera, acompaña a su esposa Estela Ramírez e hijos en estos momentos de dolor y eleva oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Norma Alicia Salomón, sus hijos Jorge, Sergio, Mónica, Fernando y sus respectivas familias lamentan irreparable pérdida y abrazan fraternalmente y con mucho cariño a su hija Josefina, rogando que el Señor le de cristiana resignación.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. La secretaría general y la comisión directiva del Sindicato de Maestros Especiales, Docentes y Empleados de Educación de Sgo. del Estero (SIMESE) participa con gran dolor del fallecimiento del esposo de la Secretaria General de UDA de Sgo. del Estero la Sra. Estela Ramírez. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Lic. Ana Z. Luna de Marcos participa el fallecimiento del esposo de su compañera gremialista Estela Ramírez, querida Chini, y acompaña a toda su familia ante irreparable pérdida y ruega oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Juan Manuel Suffloni, Ana Maria Serrano, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su hija Josefina. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Lic. Graciela Aguilar. Quique querido no te fuiste, sigues estando en nuestros recuerdo, tantas historias compartidas con tu gran humor, amigo incondicional y mejor profesional, con profundo dolor acompaña a toda su flia. en este momento. Descansa en paz amigo querido.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Perla y Ricardo, amigos de su hermana Alicia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (Quique) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Leisa Abalos, sus hijos Pablo, Ignacio, Francisco y Paula, participan con dolor su fallecimiento acompañando a Josefina, Marta y toda su familia en tan dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Sofía Vega Botter y familia participan y despiden con profunda tristeza a su amigo Quique. ¡¡¡Querido Quique, tu recuerdo perdurará en nuestro corazón y nuestra memoria!!! "Que brille para él la luz que no tiene fin".

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (QUIQUE) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. La comisión directiva y comunidad educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este difícil momento de la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (QUIQUE) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Mi amor: ni la muerte nos va a separar, vamos a seguir estando juntos, vas a seguir cuidándonos, protegiéndonos como siempre. No imaginas como duele tu ausencia. Ayúdanos a salir adelante y a seguir con todos los proyectos que teníamos juntos. Te amamos hasta la eternidad. Tu negrita Chini y tu hijo Jeremías.

LUNA, GRACIELA (Susa) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/20|. Querida Susa. Tus vecinos de Buenos Aires y Juncal, amigos de toda la vida. Segundo (Soco) Mansilla, Sara Rosa Irene, su hijo Pelado Mansilla y flia., lamentan tu partida y que brille para ella la luz que no tiene fin.

NIEVA, MARÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Su hija Gladys Costas, sus nietos Gabi, Claudia, Juniors, Iván, Nicolás, Santiago, Graciela bisnietos Jonas y Nahuel y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. LA PLATA 162 TEL 4219787.

SALCEDO DE BRULAND, BLANCA JOSEFA. (LILA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Johnny Wede y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tia Lila. Ruegan oraciones en su memoria.

SALCEDO DE BRULAND, BLANCA JOSEFA. (Lila) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Elsa Benavente de Giménez Patiño, sus hijos: Rubén, Silvia y Víctor Feijóo, Ricardo y Patricia Omill, participan con dolor su fallecimiento.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Su esposo Luis Alberto Carrera, sus hijos Luis, Arturo, Elena, Gustavo y Fernanda, sus hijos políticos Silvia y Omar y sus nietos Lourdes y Celeste participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Su hija Bióloga María Fernanda Carrera y su h.pol. Ing. Daniel M Coronel. Querida madre sos mi sol y mi vida, siempre estarás en mi corazón, te amamos. Conservaste hasta el último momento tu espíritu y corazón joven, así te recordaremos. Ahora ya estás con Dios y nuestros seres queridos. Hasta siempre mamá!

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Su sobrino José Roberto Butiler y familia participan de su fallecimiento.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Su sobrino Roberto Carrera y esposa Marta Argañarás e hijos, Alejandro, Gabriel, Analia y Sergio participan con profundo dolor de su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Rosi Muñoz, Marta de Palmeyro y Silvia de Zimmer participan con pesar el fallecimiento de la hermana de su muy querida amiga Kita. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Rosi Muñoz, Adita Flores, Silvia de Zimmer y Olga Nazario participan con pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a su hermana Kita. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Directivos y personal de la empresa Edese S. A participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la empleada Elena Margarita Carrera y ruegan oraciones en su memoria.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Porque eras toda bondad y pureza, Dios te quiso a su lado. Tu amiga de toda la vida Cira Tavella de Jiménez y familia.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Cristina, Chicha, Betty, Olguita, Sarita y Tota acompañan a su querida hermana Quita en este momento de dolor.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Tota Filippa y Enrique Cazzaniga, sus hijos Quique, Gabriela, Eugenia y Ricardo acompañan a su querida amiga Quita en este momento de dolor. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Oscar Stemberg, su esposa Nélida Bertuzzi, sus hijos Oscar, José, Jorge y Susana participan con dolor el fallecimiento de la querida Sra. Rosa. Elevamos oraciones en su memoria.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Niño Martínez e hijas, participan con dolor su fallecimiento y acompañan en difícil momento a su amigo Curita y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria .

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Lucrecia Balzaretti participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Chochi y ruega una oración en su memoria.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Su cuñada Aída carrera, su sobrino José Ricardo, José Ramón y Sandra Butiler y sus respectivas familias participan de su fallecimiento.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Cr. Julio R. Marañón, su esposa Luisa Astún, Cr. Enrique F. Marañon, su esposa Verónica Vega y familia acompañan con afecto en este triste momento a su hermana Sra. Kita y demás familia. Ruegan al Altísimo por la feliz resurrección de su querida hermana, elevando oraciones en su memoria.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. "Que Dios la reciba en sus brazos". Acompañamos a su hermana Quita y flia. en estos tristes momentos, sus amigos de siempre: Carlos Coronel, Estela Medina de Coronel, Carlos, Silvina y Ana Cecilia Coronel y flias. Pedimos oraciones en su memoria.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Kitty I. Kobilansky y Prince Z. de Meossi participan con gran pesar el fallecimiento de la hermana de la querida amiga Kita. Acompañan en el dolor a sus familiares elevando oraciones en su memoria.

TÉVEZ DE MARTÍNEZ, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. La comunidad educativa del Colegio Santiago del Estero English High School, participan el fallecimiento de la Sra. madre de Analia Martinez de Sanchez, personal de la administracion en este dificil momento.

TÉVEZ DE MARTÍNEZ, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Jose Togo y Sra., participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a la familia con afecto en este momento.

BALLESTER, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. "Quédate en nuestra memoria, en nuestros recuerdos. Quédate allí, donde nadie te toque, donde cada vez que te busquemos podamos encontrarte". A 9 días de su partida, su madre Selva, su hermano José y hermana espiritual Mariana rogamos una oración por su eterno descanso, y agradecemos a quienes nos acompañan en estos momentos de dolor.

CORREA DE LEDESMA, EMILCIA TRINIDAD (Puchi) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. A dos años de su partida. Madre, esposa gracias por los años de felicidad que nos regalaste, y aunque hoy no te encuentres en este mundo, tu recuerdo seguira en nuestros corazones. y en ellos tu seguirás viviendo. Tu esposo Kito, hijos, Dito, Emi, Migui, hija pol. Nadia, nietos David, Luján y Ema.

CURA, FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. Tus alas ya estaban listas para volar, pero nuestros corazones nunca estuvieron listos para dejarte partir, dejaste un vacio muy grande en la vida de quienes te conocieron, te recordamos por tu amor a los niños por velar por los afligidos, dando cobijos a los desprotegidos. Ahora te protege Dios. Su hermana Lucrecia Cura, sobrinos Gabriel Vieyra y Alfredo Vieyra, sus tios Chela, Alicia y Tata, sus primos Piru, Vivi, Lorena, José, Rene y Pablo con motivo de cumplirse dias de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA FORMINI, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/14|. Su familia le recuerda con invariabe cariño, rogando al Señor le tenga siempre a su lado. Al cumplirse el sexto aniversario de su fallecimiento agradecerán oraciones en su querida memoria.

PEREYRA, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/04|. Tuviste que sufrir en silencio para lograr que el Señor Jesucristo te reservara un lugar especial en su Reino Celestial. Ahora, a tantos años de tu ausencia física, sabemos que no fue en vano tu paso por esta vida. Que recibas la bendición de Dios eternamente. Tus hijos: Manuel y Raquel, tus nietos: Miriam, Zulma y Carlos, Germán y Romina, Bisnietos: Martina, Luciano, Luciana, Justina y Mateo, lo recuerdan siempre.

----------------------------------------

IBÁÑEZ, JOSEFA ANTONIA (MONONA) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Sus hijos Raúl Ernesto Luna, Nilda Protti, sus nietos Alejandra y Fernando, Eugenia y Arturo, José Martin y Noe, sus bisnietos Facundo, Ariana, Josefina, Alvaro, Julieta y Joaquín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, JOSEFA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Raúl Rodríguez, su esposa Silvia Nassif, sus hijos Andrea, Fernanda y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Raúl, Marta y Juan en este momento de dolor. Se ruega una oración en su memoria.

IBÁÑEZ, JOSEFA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Los amigos de su hijo Juan. Ema T. de Rezola, Luis Alfano y Luis Lescano participan con mucha pena su fallecimiento.

IBÁÑEZ, JOSEFA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. "La muerte es solo la luminosa salida hacia el abrazo final y eterno con el Dios del Amor". Juanita Vallejo de Gómez, participa el fallecimiento de la madre de su querida amiga Marta. Acompaña en el dolor por tan irreparable pérdida. Ruega una oración por ella y consuelo y fortaleza para Marta y flia.

IBÁÑEZ, JOSEFA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Jorge Daniel Azar , Estela Protti, participan con profundo dolor su desaparicion fisica rogando a Dios le de el descanso eterno.

IBÁÑEZ, JOSEFA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Cristian Azar y flia., participan con profundo dolor tan irreparable pérdida rogando a Dios la tenga en la gloria.

IBÁÑEZ, JOSEFA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. "Que el Sr. la tenga entre sus elegidas". Sebastián Azar y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento, rogamos oraciones a su memoria.

IBÁÑEZ, JOSEFA ANTONIA (MONONA) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. María Rita Ciucci y familia, abrazan a su amiga Martita y la acompañan en su profundo dolor por la partida de su amada madre. Descansa en paz, querida Monona.

IBÁÑEZ, JOSEFA ANTONIA (MONONA) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Las amigas de su hija Marta Alicia: Anita, Rita, Luchi, Lili, Zuny y Mirta, despedimos con dolor a la querida Monona. Abrazamos con el alma a nuestra querida amiga y acompañamos a toda su familia en este doloroso momento

IBÁÑEZ, JOSEFA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. La promoción 1970 de la Escuela Normal Manuel Belgrano acompaña a su excompañera y amiga Marta Luna en este doloroso momento.

IBÁÑEZ, JOSEFA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Compañeros de su hijo Juan Ignacio Luna: Patricia Ortega, Fabiana Espeche, Silvia Sánchez, Luis Franceschi, Esteban Galeano, Maximiliano Leiva, Juan José Campos, Tomás Gómez, Liliana Coronel, Fernando Sánchez, Carlos Maldonado, Flavio Suárez, Analía Zani y Ámerico Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones.

IBÁÑEZ, JOSEFA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. "Solo en la agonía de despedirnos, somos capaces de comprender la profundidad de nuestro amor... "Escuela Técnica N ° 10 " Maria Santísima" acompaña en este difícil momento al Prof. Raúl Luna por el fallecimiento de su madre. Se ruega una oración en su memoria.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. : Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré es difícil no tener al lado me haces mucha falta papá te fuiste y dejaste un vacío enorme en el corazón de todos nosotros. Tus hijos juan y Jorge tus hijas políticas y nietos ruegan una oración a cumplirse 9 días de su fallecimiento

LUGONES, VICENTE ROGER RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. Hijos de Abdala Salomón y Janus Saud con sus respectivas familias participa con dolor su partida al Reino Celestial. Rogamos oraciones en su memoria.

MORALES, JUAN DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Su esposa Maria Gómez sus sobrinos Olga, Maria Jose, Ramon, Juan Miguel, Juan Bautista, Osbaldo, Graciela y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Árraga. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

PANICHELLI, FRANCO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Para ti nuestros recuerdos, nuestras oraciones y nuestro amor de siempre. Descansa en Paz. Su esposa Lucia Ibañez, sus hijos Benjamin y Zamira Panichelli participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

PANICHELLI, FRANCO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Su madre Marta Feliza Paz, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Loreto.

PANICHELLI, FRANCO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Sus suegros Agustin Nory; sus cuñados Ruly, Ariel, Ramona, Fabiana y Viviana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Loreto.

SAVIO, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/08/20|. Rafael Bonacina, Isabel Josefina Santillan Borges, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a sus hermanos en tan dolorsa circunstancia y ruegan oraciones en su querida memoria.

BARRIONUEVO, CARMEN ERNESTINA- BARRIONUEVO,LUCIA MERCEDES (q.e.p.d.) Fallecierón el 20/8/15-16/8/10|. "Las ausencias dejan un inmenso vacio,pero para quienes las queremos no dejarán de existir jamás". Sus hijos, hermanos , nietos y demas familiares elevan oraciones en sus queridas memorias. Clodomira.