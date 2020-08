Esteban Bullrich fue tendencia en redes por poner una foto suya para simular que participaba de la sesión

20/08/2020 - 08:46 País

El senador Esteban Bullrich utilizó una imagen suya para simular estar presente en la sesión en la que sus pares debatían modificaciones al Proyecto de ley de la Reforma Judicial, en el marco del plenario de Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales.

El hecho quedó en evidencia luego de que por largo rato en la videoconferencia, se observara a Bullrich en la misma posición, sin gesticular o moverse. Si bien el resto de los participantes también tenían imágenes estáticas, por momento tomaban notas o se percibían cambios en la iluminación.

Cuando la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, le cedió el uso de la palabra para su exposición, Bullrich comenzó a hablar y detrás de él se percibía una imagen suya, más oscura.

El legislador continuó con el uso de la misma herramienta por más de una hora y media después de sus palabras. Recién en la tarde, cuando nuevamente fue su turno, se observó que la figura ya no estaba detrás y Bullrich comenzó el discurso con "la verdad es que no pensaba hablar pero me parece que es bueno aclarar algunos puntos".

El momento fue rápidamente compartido en las redes sociales y desde entonces le llovieron las críticas tildándolo de "vago", "tramposo" y "mentiroso".