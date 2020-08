Para El Dipy, Echarri es “un salame y se hace el humilde”

20/08/2020 - 20:48 Pura Vida

Hace unos días, el cantante El Dipy había criticado la utilización del lenguaje inclusivo por parte de un joven, durante una conferencia de prensa del Ministerio de Salud, además de criticar al gobierno de Alberto Fernández. Lo que le valió la inesperada respuesta del actor Pablo Echarri, quien desde su cuenta de Twitter le retrucó: “Cerrá el orto, Dipy, y dejá que les pibxs se expresen como quieran. Al final sos terrible ortiva”.

Si bien El Dipy no había acusado recibo desde las redes sociales, fue Viviana Canosa quien avivó el fuego desde su programa “Nada personal” adonde llevó de invitado al cantante.

“Plata y miedo nunca tuve en mi vida. No tengo ni cortinas en mi casa”, dijo David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy, y señaló que, por estos días, está practicando el “deporte extremo” de dar su opinión, según lo reflejó Teleshow.

En ese contexto, Canosa, quien por estos días protagoniza rumores de que Canal 9 levantaría su programa a raíz de sus provocaciones al Gobierno Nacional, le preguntó quién lo podía “joder”, y El Dipy contestó: “Por ejemplo, que lo manden a militar a Echarri. Si yo ponía esto dos semanas antes y si no ponía ese video, Echarri no sabía que yo existía. Y ni debe saber quién soy tampoco”.

Sin perder tiempo, la periodista le repreguntó quién pensaba él que mandaba a Echarri; y el cantante se despachó: “El sobre. En un programa de televisión dijo que por más que sabía que su partido era corrupto lo iba a votar igual”.

Y para hacer referencia al cruce del que fue protagonista en Twitter, El Dipy admitió: “Lo que a mí me duele es que cuando él me pone esas cosas, que yo respeto, pero él me está hablando de ‘respeto por les pibes’ y me pone ‘cerrá el orto’. Ya arrancó mal”.

Y siguió: “Cuando te llaman de los canales para hablar de este tema, no te dejan decir lo que vos le contestaste. Y te duele, ¿sabés por qué? Porque siempre se escucha una, nunca se escucha la otra. Lo que pasa es que si se escucha la mía, es un quilombo, suena el teléfono. Entonces, la vara tiene que ser para los dos por igual”.

Por otra parte, enfatizó sobre Echarri: “La política no es para cagones. Te la tenés que bancar... Si yo me fumé lo que me dijo el salame éste, que dice que es nacional y popular y es un hippie con Osde, porque se va a Miami, a comprar a la Quinta Avenida, y acá se viene a hacer el humilde. Nunca lo vi en una olla popular revolviendo la cosa para los pibes”.

El Dipy se explayó aún más: “Yo viví en un barrio, yo sé lo que es tener hambre. ¿Qué me va a venir a contar éste lo que es tener hambre? ¿A mí me va a venir a contar éste lo que es tener hambre? Yo sí pasé hambre”, afirmó.

La palabra de Echarri

Luego de escuchar la entrevista, Echarri usó su cuenta de Twitter para otro “ataque”, sin nombrarlo, pero compartiendo un extracto de su paso por el programa de Canosa: “Rompiendo cuarentena, el cantante insiste en que no se puede confiar en la clase política. Solo en el esfuerzo personal, tratando así de anular la única herramienta que tienen las clases populares para cambiar su realidad, la política”, escribió.

Al respecto, El Dipy había dicho: “Mis viejos se rompieron el culo para darme lo mejor. Me enseñaron que para tener algo tenés que trabajar y estudiar. Y para ser alguien tenés que esforzarte. Y tenés que hacer todo para tenerlo, porque los sueños se cumplen. ¿Sabés cuándo se cumplen? Cuando tenés ganas de cumplirlos. Yo, un negro de cuarta, como me dicen, un desplazado, un villero, que mi música es una mierda. ¿Y sabés qué? Es tristísimo que en este país por decir un mensaje, que puede pensar una persona de cualquier parte del mundo, seas un hijo de puta. Porque hay muchos que por pensar en políticos van a seguir siendo pobres porque no los dejan crecer”, agregó.