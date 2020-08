El Comité de Añatuya adoptó medidas tras conocerse un caso positivo

20/08/2020 - 23:19 Interior

AÑATUYA, General Taboada (C) El Comité de Emergencia se reunió y tomó nuevas medidas tras registrarse un caso de Covid 19 positivo en esta ciudad. Se decidió la suspensión de actividades de gimnasios, ciclismo, caminatas y cualquier deporte individual o colectivo.

Los delivery podrán trabajar hasta las 23; comercios, de 8 a 15 únicamente, al igual que cargas y descargas de los proveedores; luego de ese horario sólo podrán atender estaciones de servicios (para el suministro de los vehículos que pertenezcan a actividades esenciales) y las farmacias. Bancos y comercios deberán tomar los recaudos necesarios (exigir a las personas alcohol en gel y barbijos).

Después de las 15 no se permite la circulación de personas no autorizadas, también se prohíben caminatas y paseos con niños. A mayores de 60 años se recomienda no salir de los domicilios. Se recomienda salir una persona por casa. Los bares también funcionarán de 8 a 15.

El intendente Héctor Ibáñez, como el máximo referente del comité de emergencia, manifestó: “Pedimos a aquellas personas que estuvieron en contacto con la persona que dio positivo para Covid 19, por favor autoaislarse y comunicar a las autoridades.

Estas medidas regirán hasta que se conozcan los hisopados de las 15 familias aisladas, los cuales se llevarán a cabo durante el fin de semana y cuyo resultados se conocerían la próxima semana”, puntualizó.

Asimismo, Ibáñez indicó que no hay restricciones en cuanto al ingreso y egreso de personas a la ciudad, manteniendo la fase de distanciamiento social, aunque los controles en los ingresos serán muy estrictos.