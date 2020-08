Peritan celulares, abren la caja fuerte y sigue preso el sobrino del intendente de Los Juríes

20/08/2020 - 23:54 Policiales

Albano David Lazarte continuará detenido en Los Juríes, General Taboada, y la Justicia se apresta a peritar el arma y abrir la caja fuerte, una semana después que cayese preso junto a un presunto cómplice, sindicados de perpetrar un asalto y despojar al intendente local de U$S 3.100.

Según la hipótesis de la fiscal, Florencia Garzón, Albano y Alexis Sandro Vera (apodado “Vieja Pila”) idearon un audaz plan para desvalijar al jefe comunal, Buenaventura Cejas, de sus ahorros en divisa norteamericana.

Poco y nada pareció importarle a Albano que la víctima fuese su propio tío. Tampoco que “Vieja Pila” pusiese en riesgo la vida de la dueña de casa, madre del intendente y abuela suya.

Puesta en escena

Así, orquestaron un atraco armado y después Albano corrió a la Seccional 48 y denunció el golpe, cuya trama fue desmantelada ese mismo día y apresados los dos amigos.

“Robo calificado por el empleo de arma de utilería” es la figura atribuida por la fiscal, reprimida con penas mínimas de 3 y máximas de 10 años de cárcel.

Según el proceso, el arma empleada por “Vieja Pila” era una réplica, casi de juguete.

Ante ese escenario, defensa y Fiscalía se enfrentaron ayer en audiencia on line. A su turno, Garzón pidió la conversión de Albano y adelantó que restan medidas probatorias.

Cambio de calificativa

A su turno, la defensa, a cargo de Franco Cejas Escalada abogó por el cambio de calificativa, por entender que correspondía la figura del “hurto” y “amenazas”. Según el criterio del abogado, cuando “Vieja Pila” irrumpió en la casa, la mochila con la caja fuerte ya había sido retirada de la vivienda por Albano.

Asimismo, Cejas Escalada solicitó la “exclusión probatoria”, es decir que no se le dé valor legal a la denuncia de su cliente, refrendada en la Seccional 48 horas después de asalto.

Finalmente, la magistrada habría dicho no a los dos planteos de la defensa; nadie habría obligado al joven a denunciar y, por otra parte, aún no pudo establecerse que efectivamente al consumarse el asalto la caja fuerte ya no se encontraba en el inmueble.