Franco Sbuttoni: “La idea es afianzar al club en Primera”

21/08/2020 - 00:28 Deportivo

De a poco se siguen sumando jugadores a la pretemporada ferroviaria. Y ayer fue el turno de una cara nueva. El defensor Franco Sbuttoni firmó ayer el contrato que lo ligará a Central Córdoba hasta diciembre del año próximo y se sumó además a las prácticas del plantel en el predio del Iosep, por lo que Alfredo Berti cuenta ahora con 15 jugadores a disposición.

El futbolista procedente de Arsenal trabajó junto a uno de los grupos establecidos, tras completar los 14 días de aislamiento obligatorio para todas aquellas personas que ingresen al territorio provincial, en el marco de la pandemia del coronavirus.

“Los objetivos, más allá de que no haya descensos, es afianzar un equipo. La urgencia no está por ahora, pero si uno se relaja y no se realiza una buena campaña, se puede sufrir a futuro. La idea es afianzar al club en primera. Después que haya una base y si podemos sumar una importante cantidad de puntos, la ambición será la de conseguir cosas importantes, como por ejemplo, meternos en alguna copa internacional. No es descabellado pensar que Central pueda jugar a nivel internacional en algún momento, pero hay que ir paso a paso”, aseguró Sbuttoni, en su primer día de trabajo con Central Córdoba.

“De a poco nos vamos sumando y hay muchos equipos en nuestra misma situación. Cada provincia tiene su protocolo y todos tienen que cumplir con los 14 días de cuarentena. A nosotros, el profe nos mandaba el mismo trabajo que hacemos en el campo de juego y cuando estemos todos, ya tendremos una base importante. Será más fácil acoplar a todo el grupo”, agregó.

A su vez, Sbuttoni se refirió al regreso a los entrenamientos después de cinco meses. “Tenía una felicidad enorme cuando terminó el entrenamiento. Fue como volver a jugar un partido oficial. Me recordó a mi debut. Después de tanto tiempo, poder ponerse los botines, trabajar con la pelota, me hizo sentir de la mejor manera. Ahora sólo queda mentalizarnos en ponernos en las mejores condiciones físicas para poder conformar un gran equipo. Si bien la mayoría somos nuevos, hay grandes jugadores, de mucha jerarquía y vamos a formar un gran plantel, no tengo dudas”.

Por último, Sbuttoni habló de su nuevo club: “Me dieron las mejores referencias en lo institucional, me hablaron bien del club porque se manejan con seriedad. Lo terminé de confirmar cuando me llamó Alexis Ferrero y me comentó sus expectativas, al igual que el técnico Berti, quien tiene un proyecto ambicioso. Eso a uno lo sedujo para elegir el norte del país, que me sienta bien”, cerró el ex defensor de Arsenal de Sarandí.

Llegaron Cerro y Ribas

Por otra parte, durante la jornada de ayer arribaron a la ciudad el volante santiagueño Francisco Cerro y el delantero uruguayo Sebastián Ribas, quienes ya empezaron a cumplir con el aislamiento de 14 días correspondiente, antes de sumarse a los entrenamientos.

Por otra parte, en Córdoba surgieron rumores sobre un presunto interés de Talleres por el volante santiagueño Cristian Vega. Lo cierto es que no hubo ningún llamado ni negociación formal por el volante quien tiene vínculo con el Ferro, ya que el elenco “matador” apunta en primera instancia al colombiano Sebastián Pérez, que no será tenido en cuenta por Russo en Boca.