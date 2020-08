“Maxi” Anríquez, el kinesiólogo bandeño que integra el cuerpo médico de Boca Juniors

21/08/2020 - 00:49 Deportivo

El licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, el santiagueño, Maximiliano Anríquez, tocó el cielo con las manos desde el mismo momento en que se incorporó al cuerpo médico de Boca Juniors. Es oriundo de La Banda y se desempeña como kinesiólogo deportivo en el Departamento Médico de la entidad xeneize desde hace 2 años.

Formado profesionalmente en Córdoba, provincia en donde se estableció a los 18 años de edad, Anríquez vive hoy un sueño dorado después de haber recorrido un largo camino, desempeñando sus funciones por diversas instituciones ligadas al básquet, entre ellas Atenas (Córdoba), Olímpico (La Banda) e Independiente y Quimsa, ambas de Santiago.

Amante del básquet y de haber jugado en Olímpico y en Quimsa, para Maximiliano fue también una etapa de formación y enriquecimiento profesional.

A sus 31 años de edad, nunca imaginó que podría alcanzar la cima al llegar a Boca. “Jamás pensé que podía llegar a tener esta oportunidad de trabajar en un club de la magnitud de Boca, un equipo que es mundialmente conocido, con colegas kinesiólogos que tienen mucha experiencia”, remarcó Anríquez a EL LIBERAL .

“Actualmente me desempeño como kinesiólogo en Boca y con ganas de seguir estudiando y seguir creciendo en lo personal y en lo profesional. Ahora, estoy haciendo una diplomatura. Eso tiene Boca, te exige el día a día porque tienes que estar en constante renovación de los conocimientos. Por ahí te viene un jugador, te viene un “Toto” Salvio, un Carlos Tévez o cualquier jugador del equipo de fútbol o de básquet y vos tienes que saber resolver en el momento esa dolencia, esa lesión. Para mantenerte en este club tienes que estar constantemente estudiando”, remarcó.

Para el joven santiagueño, ser parte de un cuerpo médico del Club Atlético Boca Juniors “es un sueño, es algo impensado. Cuando me llegó la oferta me tomó muy de sorpresa porque ha sido en un posgrado que estaba haciendo del Licenciado en Kinesiología y Fisiatría que se llama José Ossemani, quien es el jefe del Departamento Médico de Boca. Cuando terminé el posgrado, Ossemani me dijo que quería que yo fuera a trabajar. Eso ha sido como una caricia al alma. Gracias a Dios apareció esta persona en mi camino y hoy en día soy parte del cuerpo médico del Departamento Médico del club”, destacó.

De origen humilde, su papá es carpintero y su mamá ama de casa, cuando se estableció en Córdoba Maximiliano trabajó como lavacopas, limpió pisos y fue mozo en un bar hasta que logró obtener una beca de estudio que le dio el gobernador de Santiago del Estero, Dr. Gerardo Zamora, a quien agradece por el apoyo recibido.

“Estoy agradecido siempre a la educación que me dieron mi mamá, papa y hermano, además del apoyo brindado por el gobernador Gerardo Zamora. Cuando me fui a vivir a Córdoba para poder estudiar y cambiar mi futuro, sufrí mucho. Pasé muchas necesidades, pero el sacrificio valió la pena. Agradezco también la enseñanza que me dejó muy marcado, en mi paso por Córdoba, donde me albergó 9 años y medio como estudiante y profesional, a la Iglesia de los Capuchinos en donde aprendí los verdaderos valores”.

“Mis más allegados saben cuánto pasé y cuánto luché por llegar adonde estoy hoy en día, gracias a Dios y a la Virgen, llegué. La vida del estudiante es dura, pero al final ves que Dios te recompensa con hermosas cosas", señaló.

“Soy fanático, enfermo de Boca desde muy chiquito”

Maxi vive su gran momento profesional, pero también en lo personal ya que Boca Juniors es el club de sus amores desde toda la vida. “Soy fanático, enfermo de Boca desde muy chiquito. Mi abuela fue quien me hizo hincha de Boca. Imaginate lo que fue cuando ingresé por primera vez a la cancha... Fue una locura”, remarcó Maximiliano.

Tras destacar que antes no tenía la posibilidad económica de concurrir a la Bombonera, hoy se siente como en su casa al trabajar en la institución que abrazó desde pequeño en el seno de su hogar en La Banda. “Desde el primer día que he llegado me han hecho conocer todas las instalaciones. La verdad fue algo increíble, como hincha de Boca y como profesional”, expresó Maximiliano a EL LIBERAL.