Juan Domingo Córdoba y el regreso de Martínez: “Mi papá decía que al boxeo hay que dejarlo antes que él te deje”

21/08/2020 - 01:07 Deportivo

Juan Domingo Córdoba, ex campeón mundial de la categoría Minimosca de la OMB, comentó que su padre (Mario) siempre decía que “al boxeo hay que dejarlo antes de que él te deje”.

“Yo he tenido la experiencia esa que he dejado de ser campeón, luego de perder el título en México. He dejado un año, después he vuelto, he ganado dos peleas y me ha salido una pelea por el título mundial en Acapulco, México, pero ya no era el mismo de antes. Cuando he vuelto de allá, perdiendo por nocaut en el primer round, mi papá me dijo: ‘basta, hasta aquí has llegado. No peleas más’. Y bueno, no se ha vuelto más”, comentó “Panza”, al ser consultado por EL LIBERAL con respecto a la vuelta de “Maravilla” Martínez.

“Como decía mi papá, que al boxeo hay que dejarlo antes que el boxeo te deje. Y bueno... Cuando se vuelve, uno termina mal”, explicó por experiencia propia.

Sin embargo, Córdoba manifestó su anhelo de verlo ganar esta tarde. “Deseo lo mejor para él en su regreso después de seis años. Espero que gane. Yo creo que no lo van a hacer pelear con cualquiera. Recuerdo que con Chávez ha andado por el suelo. Imaginate ahora, con 45 años. La mente te puede dar, pero el cuerpo no”, opinó.

“No conozco sobre la vida de él, pero es mucho tiempo que estuvo parado”, concluyó