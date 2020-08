Valentino Rossi avisó que correrá en el 2021

21/08/2020 - 01:18 Deportivo

Valentino Rossi admitió haberse asustado mucho por el accidente del domingo pasado, pero aseguró que esa circunstancia no cambia su idea de seguir compitiendo en 2021.

“Si dejo MotoGP creo que acabaré haciendo algo que también será peligroso. Quiero correr en coche, hacer las 24 horas, no me voy a retirar en una granja, cuidando caballos o tirado en la cama. Ser piloto entraña riesgos, no cambia mi mentalidad y quiero seguir el año próximo”, explicó ayer en la rueda de prensa previa al GP de Estiria.

“Fue un momento muy difícil, estaba muy asustado después del incidente. Vi la moto de Zarco que volaba sobre Maverick y la de Franco no pude ni verla, de lo rápido que pasó por encima de mí. Tuvimos mucha suerte de que no nos llevaran las dos motos por delante”, agregó.