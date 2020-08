Automovilista denunció que el diputado Posse lo agredió a trompadas en la calle

21/08/2020 - 02:12 Policiales

Un automovilista denunció ayer en la Seccional Primera haber sido agredido a golpes por el diputado provincial Rodrigo Posse durante un incidente con su vehículo, mostró lesiones en uno de sus ojos y en una mano y aseguró que en el momento del hecho se encontraba junto con su esposa embarazada.

Por su parte, el legislador formalizó otra presentación con su versión.

El incidente estalló a las 12:45 en Roca 453, ocasión en que la policía intervino en el incidente de los dos hombres.

Uno de los automovilistas fue identificado como Cristian Sebastián Torres, de 33 años, con residencia en el Bº Centro. El otro involucrado resultó ser el diputado por Cambiemos, Rodrigo Posse.

Torres manifestó que junto a su esposa embarazada abandonaban un instituto de medicina. Mientras la mujer ascendía al vehículo, Torres sintió el impacto de una camioneta desde atrás, una y otra vez. En la denuncia expresa que bajó y le pidió al conductor que tuviera consideración. Fue entonces cuando también bajó el diputado Posse y lo atacó a golpes de puño, causándole lesiones en el ojo derecho y mano izquierda.

Torres dijo asimismo que su esposa comenzó a gritar y le advirtió a Posse que dejara de golpear a su marido y que ella estaba embarazada. Luego de ello, el legislador se habría alejado del lugar tras subirse a su vehículo.

El hombre entonces, en presencia de la policía manifestó que iba a presentar cargos y se trasladó a la comisaría.

Por su parte, el legislador señaló que también interpuso una denuncia y que ofrecerá testigos, algunos presenciales del incidente.

Admitió que tocó levamente el auto de Torres, pero afirmó que el aludido joven le pateó y rompió su espejo retrovisor. “Cuando bajé me tiró una piña en la boca y yo se la devolví. Soy una persona que no agredo. Pero si me tengo que defender lo haré de todas las maneras posibles y no voy a poner la otra mejilla”, aseguró.