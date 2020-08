En Añatuya no circula nadie después de las 15

21/08/2020 - 19:12 Interior

Tras conocerse el primer caso positivo de Covid-19, la comunidad de Añatuya acató la medida de restringir la circulación en la vía pública luego de las 15.

Las calles y avenidas de la ciudad, se vieron sin la presencia de personas y con panorama de total soledad en horas de la siesta, reflejando de esta manera, el total acatamiento a lo que se había dispuesto en las últimas horas, tras el caso positivo de Covid-19, medida que también acompaña a otras más con el fin de evitar la mayor circulación de personas en toda la 'Capital de la Tradición".

Tal como lo anunciara el intendente Héctor Ricardo Ibáñez, las nuevas disposiciones se extienden hasta el próximo 30 de agosto, es por eso que se solicita a la comunidad, que actúe con responsabilidad y cumpla con estas medidas de distanciamiento social. Cabe recordar, que, ante estas medidas, se suspendieron actividades previstas para este fin de semana.

Mientras se esperan los resultados de todas las personas que fueron asistidas luego del primer caso en Añatuya, se continuará con lo anunciado oficialmente, de acuerdo a los resultados, el Comité de Emergencia de Añatuya volverá reunirse para evaluar y determinar los pasos a seguir.

Se recuerda que la circulación de personas sólo entre está permitida desde las 8 a 15. Servicios de Oficios como albañilería, plomería, gasistas, ladrillerias, etc. como así también la venta de productos regionales (pan casero, tortillas, etc.) el horario es el mismo, de 8 a 15 horas, luego de ese horario no podrán circular. En cuanto a los delibery de comidas, se podrá realizarlo hasta las 23 horas. Se prohíbe la salida de niños y mayores de 60 años. Intensifican controles en los accesos a la ciudad de Añatuya. Se suspenden las actividades deportivas (en equipo e individuales). Comercios en general atenderán sólo de 8 a 15 horas.

Se aconseja que entre las 15 horas y las 8 de la mañana del día siguiente los proveedores podrán descargar la mercadería en los comercios de la ciudad. Las medidas serán entre el viernes 21 hasta el 30 de agosto. Integrantes del Comité de Emergencia Añatuya solicitan la colaboración de los vecinos.

Farmacias, Estaciones de Servicios y Servicios Públicos del Municipio, horario normal.