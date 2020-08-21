×

CARTELERA TV / 22 de agosto de 2020

A LAS 17.00 CINE. MÁS BARATO POR DOCENA

- 20:34 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. SHELBY

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 FINDE EN NICK

17.00 CINE. MÁS BARATO POR DOCENA

18.30 ELIF

20.30 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

00.00 GRAN BARTENDER EN CASA

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

13.00 FANÁTICAS

14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

14.30 RECORDANDO

15.30 SÁBADO SAGRADO

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 RECORDANDO

22.30 TICKET AL SHOW

Más noticias de hoy

Lo último de Deportivo

Un día muy especial la leyenda del básquet santiagueño,...

“Maravilla” Martínez categórico: “Hasta el título mundial...

Lionel Messi jugará en el Inter, según la prensa italiana

Lo último de Santiago

Covid-19: Santiago llegó a los 521 casos con...

Cuánto se cobra en septiembre y quiénes recibirán la tarjeta Alimentar

AUH: quiénes no cobrarán el bono del IFE en la tercera ronda

Lo último de Economía

Indican que por el dólar, hay un atraso de 20%...

El dólar blue cerró la semana en $138 y el turista en los $101,14

Congelarán las tarifas de Internet, telefonía celular y fija, y...

Lo último de Mundo

Liberarán 750 millones de mosquitos genéticamente...

Atención: ¿Cómo diferenciar el Coronavirus de una gripe común?

VIDEO | El opositor ruso Alexei Navalny está en coma: aseguran que...