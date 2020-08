En Herrera se dio un caso positivo de Covid-19 y el comisionado brindó detalles

21/08/2020 - 21:26 Interior

HERRERA, Avellaneda (C) Humberto Lugones, comisionado municipal de esta localidad, brindó detalles sobre el primer caso positivo de Covid-19.

Lugones pidió tranquilidad a la población ya que la persona se encuentra aislada desde su llegada a la provincia.

Se trata de un trabajador golondrina, domiciliado en la zona rural de este departamento, pero que se encuentra en el Centro Integral Comunitario local.

En un colectivo

“Esta persona ingresó a nuestra provincia en un colectivo de la policía hace exactamente 15 días. El día en que se le hace el último hisopado era justamente para darle el alta, pero salta que da positivo para Covid-19. Es así como esta persona continuará aislada en nuestra ciudad”, remarcó Lugones a EL LIBERAL .

“Quiero llevar tranquilidad a la población de que esta persona no ha tenido contactos estrechos con nadie, ni siquiera con los últimos cuatros trabajadores rurales que ingresaron en las últimas horas a ese lugar”, remarcó.

“El temor nuestro era que los que llegaron pudieran traer el virus, y en este caso fue al revés.Eel que ya estaba aislado hace 14 días es el que dio positivo. Para tranquilidad de estas cuatro personas que llegaron a nuestra ciudad y que están aisladas, se lo va a trasladar de lugar”, especificó.

Añadió: “Quiero llevar tranquilidad a la población y ahora más que nunca demostrar a las familias de estas personas porque no pueden visitarlos; cuando no se les permite que tomen contacto con ellos, no porque seamos malos ni porque se nos ocurra, sino justamente para prevenir”.

“Si esta persona hubiese tomado contacto con otros, estaríamos hablando de varios infectados. Entonces pedimos comprensión, mucho cuidado, respeto con las personas que se encuentran en esta situación y no discriminar”, enfatizó.

“A cualquiera nos puede pasar, la lucha contra este virus la debemos hacer todos, cumpliendo con las medidas impuestas por nuestras autoridades y por el comité local”, concluyó Lugones.