FÚNEBRES | 22 de agosto del 2020

21/08/2020 - 22:02 Funebres

Fallecimientos

- Estela del Valle Luna

- Artemio Ordóñez (Las Termas)

- Estela Ibarra

- Camilo Alberto Figueroa (Dpto. Moreno)

- Aldo del Valle Ochoa

- Carin Camila Arias

- José María Bernardo Wagner Liendo (La Banda)

- Liliana del Valle Torres

- Ernesto López (Suncho)

- Lidia Villalba de Ferreyra (Monte Quemado)

- Humberto Burgos Córdoba

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ARTURO ROBERTO SISALLI (q.e.p.d.) Se durmió el 20/8/20 y espera la resurrección.

Luis Longo, su esposa Ana, sus hijos Alejandro y Claudia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Arquitecto CONSTANTINO CONTANTINIDIS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/20 y espera la resurrección.

El Consejo Directivo, la Comisión Fiscalizadora, el Tribunal de Ética y Matriculados del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega. Arq. Constantino Constantinidis, acompañan a su familia en este difícil momento por tan irreparable pérdida.

AGRADECIMIENTO Y RECORDATORIO

MARIANA ALEJANDRA BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/8/20 y espera la resurrección.

Mari, hace 9 días que nos dejaste en una profunda tristeza con tu partida al Reino celestial. Nunca voy a entender porque tuviste que sufrir esa cruel enfermedad. Solo le pedimos a Dios que nos de resignación por tu partida. Ahora eres un ángel que cuidara de nosotros desde el cielo. Nuera querida ya descansas en paz. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en este doloroso momento. Nunca te olvidaremos. Su esposo, hijos, padres, hermanos, suegra, cuñados y demás familiares ruegan oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

MARTA BEATRIZ INFANTE

(q.e.p.d.) Falleció el 22/4/ y espera la resurrección.

Mi vida, mi reina, mi amor, hoy se cumplen 4 meses de tu viaje a la eternidad, nos dejaste con un dolor que no podemos superar, pero nos dejaste tus enseñanzas que debemos ser buenas personas, solidarios para aquel que necesite, ser respetuoso con todas las personas. Mi reina, tú vives con nosotros en cada lugar de la casa está tu sello, como olvidarte lo que hiciste para formar una familia juntos y dejar todo, familia, amigos hasta tu carrera universitaria para estar juntos. Fuimos felices treinta y dos años, ahora vivo de recuerdos de lo vivido y no te olvidaré nunca. Descansa en paz, te recuerdo. “Frente a Dios eternamente volveremos a encontrarnos para no nunca separarnos más”. Tu esposo Carlos Pérez y tus hijos Andrea y Fabián te amamos. Pedimos una oración en su memoria.

RECORDATORIO

JORGE FERNANDO BERRAONDO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/8/19 y espera la resurrección.

Al cumplirse un año de tu partida a la casa del Padre, dejaste un vacío enorme en nuestras vidas. Tu esposa Norma Salomón, tus hijos Jorge, Sergio y Julieta, Mónica y Luis, Fernando y Marcela, tus queridos nietos te recordamos con mucho amor. Te extrañamos. Siempre estarás en nuestros corazones.

RECORDATORIO

REINALDO CÉSAR QUIROGA (Bicho)

(q.e.p.d.) Falleció el 22/2/20 y espera la resurrección.

Hoy hace 6 meses de tu partida y sabemos que desde el cielo nos proteges, nos cuidas y que siempre estarás para nosotros. Te extrañamos mucho! Tu ausencia duele, pero tu recuerdo estará en nuestros corazones. Tu esposa Nélida Aranda, tus hijos Mary, Mario, Martín, tus nietos Robertito, Gisela, Maru, Flopi, Mica, Facu, Ignacio, Matías y Francisco, tus bisnietos Milagros, Kiara, Sol, Matheo, Benja, Thaiel, Nahuel y León y tus hijos políticos Roberto Domínguez y Olga Caiña. Elevamos oraciones en su memoria.

ÁBALOS, ROBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 19/8/20|. Su tía Martha Prieto participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

ÁBALOS, ROBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 19/8/20|. Agustin Pedro Rimini Olmedo y Maria Isabel Carol Posse, sus hijos Agustin y Dolores, Mariano y Ana, Maria Isabel y Ricardo, Justiniano, Pedro Ignacio, Inés Maria y Facundo, Maria Florencia y Fernando y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁBALOS, ROBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 19/8/20|. José Nicanor Meossi, Prince. Zaccardi de Meossi y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

ÁBALOS, ROBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 19/8/20|. Julio Manuel Lugones, Ana María Espeche de Lugones, Catalina María Lugones Espeche, participan su fallecimiento y acompañan a María Mercedes y flia., con mucho cariño y oraciones.

ANRÍQUEZ, CARLOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Amado hijo descansa en paz junto a tu papá . solo me queda el consuelo que estás en el cielo .tu madre que te amara eternamente tus hnos con sus respectivas flia .tus hijos y esposa, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa Atamisqui. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO E HIJO SA.

ARIAS, CARIN CAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Sus padres Ramona Ojeda, Ángel Oscar Arias, sus tíos Daniela, Belén, Amelia, Maribel, Dario, Diego, Sandra, Mariana, Alan, Leandro, sus abuelos María Barraza, Daniel Ojeda, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

BURGOS CÓRDOBA, HUMBERTO A. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. El colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Humberto Augusto Burgos Córdoba, socio vitalicio de la institución. Ruega oraciones en su querida memoria

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Marta Simo de Zanni e hijos participan con gran pesar el fallecimiento de su amigo Tino. Acompaña a todos sus fliares en este tiempo de dolor.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (ARQ.) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Sus primos Lita Innamorato de Argañarás, Marisa Innamorato de Ocón (a) y respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento, permaneciendo siempre en nuestro recuerdo, como el hombre integro que supiste ser. Descansa en paz y elevamos oraciones en su querida memoria.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (ARQ.) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Su prima Maria Victoria Callalanis de Martín, su sobrina Elsa Lucrecia Martín y familia, participan con profundo dolor al querido Tino, elevando oraciones en su memoria.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (ARQ.) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Su sobrina Clara Martin de Russo, Hugo Russo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (ARQ.) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Su sobrino Jorge Martín y familia, acompañan a la familia en este triste momento y pedimos oraciones en su querida memoria.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Leandro Taboada y Maria Inés de Gorostiza participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo Tino. Ruegan oraciones en su memoria.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (ARQ.) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Adolfo Frediani y flia, y personal de Calzados Dásica , acompañan en este difícil momento a su hermano Alico, fué un honor compartir contigo querido Tino. Que descanses en paz.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (ARQ.) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Tu amigo Dr. Ramón Bernardo Herrera y esposa Silvia P. Jotta, te despiden con dolor por tu partida. Fuiste un ejemplo en la vida. Descansa en paz.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Sus amigos Roberto López, Manuel López y Silvia Canllo, Nilda López, participan con dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Chiqui López, sus hijos Sergio y Fernando Pizzi, participan con dolor el fallecimiento de su amigo Tino. Ruegan oraciones en su memoria.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (ARQ.) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Carlos Groppa y Beatriz Saccavino participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hermano Alejandro Constantinidis y flia., en estos tristes momentos. Se ruega oraciones en su memoria.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (Arq.) (q.e.p.d) Falleció el 20/8/20|. Dr. Fernando Gonzalo Miranda y familia participan con profunda tristeza despiden al estimado Tino y ruegan por su descanso eterno y que Dios reconforte a su familia.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Sus amigos Silvia Canllo y Manuel López, Mary Canllo y Ricardo Jozami, Francisco Canllo y Rina Juan, despiden con tristeza al querido Tino y acompañan a su familia en este momento de dolor. y que su memoria sea eterna. Amén.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (Arq.) (q.e.p.d) Falleció el 20/8/20|. Juan Pablo Vignau, Noemí Estela Mansilla, Pablo César Vignau y Cecilia Juaneda acompañan con mucha tristeza a Aleco por el fallecimiento de su hermano Tino. Ruegan oraciones a su querida en su memoria.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (Arq.) (q.e.p.d) Falleció el 20/8/20|. Pimpy Petros y su familia y Patricia Petros, acompañan a Aleco, amigo y vecino de años de calle La Plata por la pérdida de su hermano Tino, rogamos oración en su memoria .

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (Arq.) (q.e.p.d) Falleció el 20/8/20|. Elvira Adriana Cerro e Irene Beatriz Cerro participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con afecto a Aleco y Leni en sus oraciones.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Mario B. Diósquez y flia., participa con inmenso dolor su fallecimiento. Te recordaré siempre como el amigo incondicional que me dio la vida. Que descanses en paz.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. El Padre Gregorio Makantassis, la comisión de Damas Ortodoxas y el Centro Ortodoxo, participan el fallecimiento del hermano de Alejandro Constantinidis, miembro de nuestra comisión directiva, elevan oraciones por su eterno descanso. Se invita a participar por la plataforma Facebook de la celebracion de la misa y de su funeral a realizarse el domingo a las 10 hs. en cuenta: parroquiasanjorgesantiagodelestero.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Marita Montenegro participa su fallecimiento y acompaña con mucho cariño a sus hermanos Aleco y Elena deseándoles una cristiana resignación. Ruega una oración a su memoria.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Angélica Kuchudis de Serrano, Elena Kuchudis de López y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su familia con profundo cariño.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Rulo Mulki y Nena Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Alejandro y demas familiares en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (ARQ.) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Miguel Ángel Barrera Martinez, su esposa Nélida Raab y familia lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hermano Alejandro y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (Arq.) (q.e.p.d) Falleció el 20/8/20|. Molina y Sylvia Petros acompañan con dolor y tristeza a nuestro amigo de la infancia Aleco, por la partida de su hermano Tino....vecino de tantos años .Descansa en paz . Una oración para él...y un abrazo muy apretado para Aleco y su flia.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (ARQ.) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Amelía Soriano de Ferretti (a), Celsa Soriano de Díaz, Luis Alberto Carrera y Clarita Soriano de Saravia (a), hermanos de Nelly Soriano y Antonio Bono, participan el fallecimiento del hermano de sus estimados amigos Alejandro y Leni, los acompañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la Casa de Dios Nuestro Señor.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Sus primos Gaston Carol Posse y Maria Teresa Silvester, Pedro Carol Posse, Maria Cecilia Carol Posse y Jorge Barsoba, Maria Isabel Carol Posse y Agustin Pedro Rimini Olmedo, Susana Carol Posse y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia Helena Argibay Garma y sus hijos Joaquín, Nadia, Magdalena y Javier, participan con mucho dolor y acompañan en estos momentos dolorosos a Roji, Lucky, Eduardo, Antonio y familiares de los mismos. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Sara B. Navarrete de Hounau (ex Profesora y Directiva del Colegio "San José") participa con mucho pesar el fallecimiento de su alumno que dejó gratos recuerdos de su paso por el Colegio. Educado con mucho respeto en su hogar, nunca tuvo dificultades con los profesores ni con los compañeros. Ofrece con sincero cariño, sus condolencias a su familia junto a sus oraciones por Alejandro. Que Dios lo tenga en su gloria y dé cristiana resignación a sus seres queridos.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. La muerte es solo la luminosa salida hacia el abrazo final y eterno con el Dios del amor. Tino querido te despedimos. Tus amigos Luis Dario Elias y Betty Argañaraz. Acompañamos con dolor a su querido hermano Alejo y familia. Ruegan una oracion por El y consuelo y fortaleza para su familia.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Maria Mercedes Beltrán y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Dalila Beltran Neirot de Escobar, participa su fallecimiento y acompañan a sus hermanos en tan inesperado dolor.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Olegario Hernández, Claudia Zavalía y sus hijos participan su fallecimiento. Acompañan a su familia en este duro momento.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Natividad Nassif acompaña con mucho afecto a sus hermanas Roji y Lucrecia en este momento de inmensa tristeza. Ruega oraciones en su querida memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Julio Daher y familia, despido a mi ex compañero del Colegio San Francisco de Asis, lamentando profundamente su fallecimiento. Elevo oraciones la Virgen de la Merced por su digno descanso.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Silvia Susana, Leonardo Miguel y Ana María Curro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Antonio, Eduardo, Luky y Roji en estos momentos de profunda tristeza con sus oraciones.

IBARRA, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Sus hijos Daniel, Mirian, David Avellaneda, h. politico Ángel Iniguez, Ivana Cuaron, nietos Mildre, Andres, Micaela, Esteban sus hnas Blanca Ibarra y Viviana Gerez sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

LEYBA DE SAPUNAR, OLGA LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Sus sobrinos Humberto Miranda, su esposa Ana María Bracamonte e hijos: Pablo y flia, Caro y flia, su sobrina Irina Miranda, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida tía Lilia. Acompañan a sus primos y flia. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

LEYBA DE SAPUNAR, OLGA LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Lisandro Gutierrez, Tesi Iturre, sus hijos Gonzlo y Ramiro y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LEYBA DE SAPUNAR, OLGA LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Ramiro Gutierrez, María José Gilardi, su hija Felicita participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos.

LEYBA DE SAPUNAR, OLGA LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Aldo J. Gómez,. Yayá Macedo de Gómez, hijos y nietos, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Paz en su tumba.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. La Asociacion de Productores de la Industria Forestal, (A.P.I.F.) participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Sr. Aldo Enrique Lopez, presidente de la O.S.P.I.F.S.E. y amigo de la institución.

LÓPEZ, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. La comisión directiva de la Liga del Magisterio Santiagueño Casa del Maestro participa el fallecimiento del Sr. esposo de la Sra. Profesora Ramírez del Valle Estela, secretaria Gral. U.D.A secc. Santiago del Estero, rogamos oraciones en su memoria. Q.e.p.d.

LUNA, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Sus hijos Jose, Maria, Soledad, Natalia h. politicos nietos Joaquin, Loudes, Lujan, Nicolas bisnieto Tisiano y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

OCHOA, ALDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Su madre Andrea Ledesma sus hnos Santos, Carmen, Aydee, Irma, Mirta, Humberto, Ricardo, Andrea, h. politics y sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Santa Rosa Dpto. Capital. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

OCHOA, LUCÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/20|. Querida Lucia tu partida fue inesperada y muy dolorosa para mi tu esposo y compañero de toda la vida, solo me consuela el saber que descansas en los brazos del Señor, jamás dejaré de amarte. Tu recuerdo me acompañará por siempre. Daniel Brandán.

ROJAS DE ELÍAS, DIVINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Archi Nasif, Silvia Botvinick, Brisa Nasif, su nieta Carla Nasif, sus bisnietas Anza y Avi participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia, en este difícil momento.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Choly y Graciela Moyano, Martín Bunge y flia, participan su fallecimiento y abrazan con cariño a su hermana Kita. Resignacion cristiana a su flia. Elevan oraciones.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Sara B. Navarrete de Hounau, acompaña con cariño a su querida colega Kita Soriana de Diaz, en tan dolorosa circunstancia por la pérdida de su hermana. Ruego a Dios por una feliz resurreccion.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Los amigos del Inti Club José Barrientos, Jaime Luna, C. Martinez, R. Luna, R. Alvarez, P. Diaz Esteve, CP. Oroná, R. Perez , Basualdo, Gerbino, R. Carrera, Zarazaga, Cortez, C. y M. Gomez, participan el fallecimiento de la sra. de su amigo y ex jugador Luis Carrera y acompañan a su flia. en tan dificil momento.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Estimado y muy querido Luis Alberto e hijos y demás deudos. Reciban nuestro fraterno abrazo de condolencias en este doloroso momento, es que hacemos extensivo a Kita, elevamos y pedimos oraciones. Ita Congiu, Perla Buenvecino y flia.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Participamos con dolor el fallecimiento de Chochi, hna de nuestra amiga Kita, Anahi, Betty, Coca, Chiqui, Negrita y Perla, rogamos por su eterno descanso.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Mario B. Dosquez, Noemi Lopez , sus hijos y nietos participan con inmenso dolor su fallecimiento pidiendo oraciones en su memoria.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Lucho Zanello y su esposa Mony Salomón acompañan con cariño a Kita, ex profesora de sus hijos Sandro y Oscar, elevando oraciones por el descanso del alma de su hermana y rogando por su cristiana resignación.

TORRES, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Su madre Eva, sus hijos Eduardo, Sergio, Matías, H. pol. Érika, Fernanda, nietos Pablo, Sofía, Mayra, Bauti, Germán, Francisco, Sebastián hermanos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VEGA DE LORENZO, NIVIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/20|. Hoy cumplirias 88 años Nivia fué una persona excelente, buena, sencilla, respetuosa y generosa con los suyos y los demás. Sus amigas Emilse, Judit Elisa, Monona y Evelia, la recordarán hoy y siempre y rogaran a Dios para que ella goce eternamente en su Reino de Paz y Amor.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|."El señor es mi pastor nada me puede faltar, Yo no espero el descanso de la muerte, sino el de la resurrección junto al Padre". ¡Tito querido! dos años pasaron desde el día en que la muerte cruel te arrebato de nuestro lado dejándonos una herida profundo en nuestros corazones. Tu ausencia nos duele como el primer día, nuestra casa y días se sienten vacio, eras el pilar de esta familia que tantos amabas. Damos gracias a Dios por fuiste parte de nuestras vidas, por tu amor, compañía, consejos y valores que inculcaste a nuestros hijos. Tus ojos se cerraron en la vida, pero tu recuerdo está latente en cada uno de nosotros. Cuando la nostalgia y los deseo de verte vienen a mi mente te busco y encuentro en la expresión de la mirada, en los gestos , en la manera de caminar de nuestros hijos y tu amado nieto Lauti. Estamos separados físicamente pero nuestras almas permanecen unidas, compartimos 39 años de casados por eso tengo el alma llena de recuerdos y te busco en aquel beso y abrazos que nos dimos y que quedo suspendido en el tiempo sin saber sería el último. Dios, la Virgen, la familia y la esperanza del reencuentro me den las fierezas para seguir viviendo. En este día pedimos oraciones en su memoria y damos gracias a familiares y amigos que lo recuerdan con cariño. Dios los bendiga. Nosotros pedimos que Dios y la Virgen Santísima velen tu sueño eterno y lleguen hasta ti nuestras oraciones. Tu esposa Teresa Borquez de Auat, tus hijos Mercedes, Ana y Emanuel Krupic, Martín y Valeria Videla, tu nieto Lauti Auat Videla, tus hermanos y hermanos políticos junto a su familia te ofrecen este recordatorio en este día.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Dios te rogamos por el eterno descanso y brille la luz que no tiene fin para nuestro hermano Tiito. ¡Hermano querido!. Tu recuerdo permanece vivo entre nosotros, te recordaremos por siempre porque solo muere quien es olvidado y nosotros siempre te llevaremos en nuestros corazones. Te adelantaste en el camino y descasas junto a nuestros padres. En este día te recordaremos con agradecimiento y elevaremos oraciones a Dios. Nos queda el consuelo de pensar que alguien en el cielo vela por nosotros. Te amamos. Tus hermanos Alejandro, Antonio, Olga y Miguel Auat con sus respectivas familias. Te recuerdan en este día.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. La gente muere solo cuando es olvidada, si puedes recordarme siempre estaré contigo. ¡Papi!. Te fuiste hace dos años, pero te siento bien cerca mío, se que estás en un bello lugar que nos ves y pese a no verte ni tocarte se que sientes el inmenso amor que albergo por vos, sé que me acompañas en cada momento de mi vida, en una sonrisa, en mi silencio, sé que me escuchas, no te busco lejos, porque te siento cerca, bien cerca mío, me sostienes cada vez que me caigo y me acaricias cuando empieza a doler tu ausencia. Te siento junto a mi papi, Cuidándome, protegiéndome, acompañándome y dándome fuerzas para seguir, no me dejaste, solo te adelantaste en el viaje, cuando el Señor te llamo a su encentro. Estoy segura que volveremos a encontramos para estar juntos otra vez. Tu hija Anita Auat y Emanuel Krupic que te recuerda con inmenso amor.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. ¡Padre querido!. ¡Que brille para ti la luz eterna y Dios te tenga a su lado!. Dos años pasaron de tu partida al Reino de Dios, ya estás junto a tus seres queridos. Damos gracias a Dios y a la vida por el gran padre que fuiste. Al partir te llevaste parte de nuestros corazones pero quedaste en nuestra alma para siempre. Que tu descanso eterno sea para la flia y para mí la resignación y consuelo. Tu hijo Martín Auat, tu nuera Valeria Videla y tu nietito Lautaro Auat Videla te recuerdan con amor.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. "Camínate no hagas ruido mi padre está dormido en los brazos del Señor". Papito tu ausencia solo es física, permaneces cada día en mis pensamientos y corazón, tratamos de honrar los valores y ejemplo que nos diste, en un abrazo eterno permanecemos unidos, siempre seré tu Merceditas. Con amor te recuerdo al cumplirse dos años de tu partida al Reino Celestial. Tu hija Mercedes Auat. Ruego oraciones en tu memoria.

MUSE, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. "Hoy hace 9 dias que partiste al Reino del Señor. Dejando un enorme vacío y dolor en nuestros corazones, te extrañamos tanto Madre amada, nuestra gordita hermosa, el consuelo que nos queda es saber que ya estás gozando de la vida eterna. Siempre vivirás presente en nuestros corazones y en los mejores recuerdos. Te amamos por siempre, tus hijos Roxana, Koky, Pia, tus nietos Franco, Emanuel y Morena, agradeceos el apoyo de familiares, amigos y vecinos.

ESPECHE, NIMIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Querida hermana ya no estás más. Sólo nos queda revivir los recuerdos ,desandar los pasos ,cerrar los ojos, rezar por ti y llenar el corazón con Tus recuerdos. su hermano José Alberto Espeche su esposa Lilia N Urbani e hijos comparten con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio jardín del Sol.

ESPECHE, NIMIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Querida hermana cuesta muchísimo aceptar que ya no estás Aunque sé que te encuentras en un lugar santo que dios y la virgen santísima nuestra madre tenía preparado para vos no podemos evitar la tristeza que nos embarga Sólo nos queda aferrarnos a las huellas profundas e imborrables de amor que dejaste en nuestros corazones , descansa en paz hermana querida te extrañaré Mientras viva. Su hermana Estela Espeche y familia comparten con dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio jardín del Sol.

ESPECHE, NIMIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Querida Yoli no dudo que nuestro padre celestial tiene un lugar muy especial para vos que te lo ganaste con tanto sufrimiento en esta vida. Descansa en paz, elevó oraciones a tu memoria. Su cuñada Nilda Gramajo y familia participan con dolor de su fallecimiento.

SISALLI, ARTURO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Que el Señor te reciba en tus brazos y dale tu descanso eterno. Gustavo Sisalli, Jesica Saavedra, Ana Bianca y Federico Benicio y flia. participan con dolor su fallecimiento.

SISALLI, ARTURO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. "No llores si me amas. Si conocieras el don de Dios y lo que es el Cielo. Si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos. Si por un instante pudieras compartir como yo, la belleza ante la cual las bellas palidecen… Créeme. Cuando llegue el día que Dios ha fijado y conoce, y tu alma venga a este Cielo en el que ha precedido la mía, ese día volverás a verme. Sentirás que te sigo amando, que te amé y encontraras mi corazón con todas sus ternuras purificadas, volverás a verme en transfiguración, en éxtasis feliz. Ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo, que te llevaré de la mano por los senderos nuevos de Luz y Vida. Enjuga tu llanto y no llores si me amas (San Agustin). Hugo Enrique Santillán, Agustina Aidé Rodríguez, sus hijos José Daniel, Sebastián Hugo y Matías Agustín Santillán, sus nueras Paola Rosolino y Noelia Quiroga, sus nietos Camila Daniela, Felipe Jesús, Monica Sofía e Isabela, participan el fallecimiento de su vecino ejemplar y acompañan en el dolor a la fila.

SISALLI, ARTURO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Juan Ángel Roldán y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan resignación para su esposa, hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Su esposa Amanda Ibarra, hijos Leonardo, Marcelo, H. pol. Noelia, María Esperanza, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA Lic. (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Profundamente conmovidos ante la repentina e inesperada partida de Pachi, compartimos el dolor de su familia y unidos en la Fe rogamos por su eterno descanso. Lita, Anita, Noemi Salazar, participan su fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA Lic. (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. "Y esta es la promesa que El nos hizo la vida Eterna". Mariana, Belén Lascano, Nadín Asseh, particpan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Marcelo Wagner y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (PACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Nelba Vega y flia y Carlos Vega y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Pachi y acompañamos a nuestro amigo Leo y su flia en este momento difícil. Siempre te recordaremos con alguna anecdota divertida querido amigo.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (Pachi)(q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Consorcio Julio A. Roca, participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (Pachi)(q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Con profundo dolor despedimos a nuestro querido vecino Pachi Wagner, gran persona, gran padre y abuelo. Nacho Orieta y familia. Pedimos a DIos de consuelo a su familia ante semejante pérdida.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (PACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Querido amigo Jamas dejaremos de decir que fuiste parte de nuestra familia, los seres como vos son inmortales. Sara Ramírez, Gustavo Garbi, Hiltón Garbi y flia, Rosa Coria y Jonathan Coria, acompañan a su esposa Haydee y sus hijos Marcelo y Leonardo en estos momento de dolor y que brille para El la luz que no tiene fin.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (PACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. El Sr Decano Ing. Pedro Juvenal Basualdo, Sr Vicedecano Dr Carlos Ramón Juárez, Miembros del Honorable Consejo Directivo, Secretarios de la gestión, Personal Docente, Personal Nodocente, Alumnos, Egresados y demás miembros de la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías participan del fallecimiento de quien fue personal Nodocente y egresado de nuestra la Facultad. Se acompaña en el dolor a sus familiares.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Miguel Ángel Carabajal, Rita Lucía Isnardiz, Elian Carabajal, Mateo Carabajal, Eduardo López, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (PACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Lic. José María "Pachi" Wagner Liendo, Nodocente jubilado de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, y acompañan en tan difícil momento a su familia.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (PACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Propietario y personal de Veterinaria Don Lilo, casa central y sucursales: Banda, Terminal y Loreto participan con dolor el fallecimiento del padre del CPN Leo, acompañándolo junto a su familia en este triste momento.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (PACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Gustavo Gómez y Celeste Rey, junto a sus hijos Guillermina, Lisandro y Paulina Gómez Rey participan consternados el fallecimiento del padre de su amigo Leo. Acompañamos a toda la familia con el cariño de siempre.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Patricia Passarell lamenta el fallecimiento del padre de su compañero Leonardo.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (PACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Celsa Soriano de Diaz participa el fallecimiento del papá de sus queridos ex alumnos Leonardo y Maria Esperanza, los acompaña en estos momentos de dolor y ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (PACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Nori Cheeín de Auat y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, CAMILO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Sus hijos Marcelo, Cesar, Fabian, h.politicos Nora, Gemi, Laura, nietos y hnos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Tintina, Dpto. Moreno. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

LÓPEZ, LEOPOLDO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Su esposa Azucena, sus hijos Martin, Olga, Yaki, Horacio, Enzo,Nahuel, Elena, Flavia, Marcio, Maria Eva, Fatima y Gustavo , participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

LÓPEZ, LEOPOLDO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti, sus hijos Cristian y Sebastian con sus respectivas flias., participan con dolor su falllecimiento ruegan oracion a su memoria.

LÓPEZ, LEOPOLDO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Jorge llado, su esposa Nora Auad y sus hijos con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

LÓPEZ, LEOPOLDO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Rodolfo Banco y flia., Soledad Banco, participan con profundo dolor su fallecimiento .ruegan al Sr. Le de el descanso eterno.rogamos oracion a su memoria.

LÓPEZ, LEOPOLDO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Descansa en paz querido Leo, sus nietos, nueras y yernos .participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria

LÓPEZ, LEOPOLDO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Dr.Rolando O.Vittar y flia., Dr.Edgardo R.Vittar y flia., Dra.Noemi Vittar de Batika y flia., Dr. Osvaldo F.Vittar y flia., participan con dolor su partida, ruegan oraciones a su memoria.

LÓPEZ, LEOPOLDO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. "La casa del Señor. Es la morada del hombre integro" Sus amigos Oscar Abdala Elean y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

LÓPEZ, LEOPOLDO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Héctor Banco y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y hacemos llegar nuestras condolencias a sus fliares., ruegan oraciones a su memoria.

ORDÓÑEZ, ARTEMIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. "No lloren por mi, ni os dejéis dominar por la tristeza, sean buenos, voy a reunirme con Dios y os espero en los cielos". Su esposa Celva Lescano, y sus hijos Julio, Pina, Elda, Cacho, Chichi, Daniel y Mariela, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de la Aguada. Las Termas.

ORDÓÑEZ, ARTEMIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. "Señor, ya está en tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". Su hijo Julio, nietos Macarena y Lucas y bisnieto, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

ORDÓÑEZ, ARTEMIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna de Dios". Su hija Pina e hijo político Ricardo, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando por su eterno descanso. Las Termas.

ORDÓÑEZ, ARTEMIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. "Una bellísima morada te espera mas allá del Sol, donde reina la paz y el amor, recorrerás las luminosas pradera del cielo, siempre llevaré conmigo hermosos momentos vividos". Su hija Elda y su nieta Candela, participan con profundo dolor su fallecimiento. Las Termas.

ORDÓÑEZ, ARTEMIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. "Quien pasa la vida dejando sus huellas, no habrá vivido en vano". Su hijo Cacho, su nieta Micaela y sus bisnietos Mateo y Simón, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando por la pronta resignación de la familia. Las Termas.

ORDÓÑEZ, ARTEMIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. "Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios". Su hijo Chichi, hija política Julia, Nietos Eugenia, Octavio y Valentina; bisnietos Maitena y Nahiara, participan con dolor su fallecimiento, rogando por pronta resignación de la familia. Las Termas.

ORDÓÑEZ, ARTEMIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. "En la casa de mi padre hay un lugar reservado para Uds" . Su hijo Daniel, hija política Mary, nietos Nazareno y Leo, participan con dolor su fallecimiento, rogando por resignación y consuelo. Las Termas.

ORDÓÑEZ, ARTEMIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. "Que brille para él, la luz que no tiene fin". Su hija Mariela, nietas Araceli, Celeste y Sabina, bisnieta Ornella, participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

ORDÓÑEZ, ARTEMIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Norma Cristina Bitar y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querida y entrañable amiga Eldita y ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

ORDÓÑEZ, ARTEMIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá". La Comunidad Educativa del Colegio Mariano Moreno LL66, participan el fallecimiento del padre de su ex Secretaria de la Institución. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

ORDÓÑEZ, ARTEMIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. "Señor, ya está en tu casa, permítele apreciar Tu rostro y dale el descanso eterno". Francis Bulacia y Familia, participan el fallecimiento padre de su amiga entrañable Elda y ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

VILLALBA DE FERREYRA, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Se durmió en los brazos de Señor a los 66 años, con profundo dolor su esposo, hijos, nietos y flia. ruegan por su eterno descanso y agradecen Infinitamente las vivencias compartidas.