Miguel Russo: “El apuro por llegar al ciento por ciento no existe”

22/08/2020 - 00:14 Mundo Boca

Miguel Russo, técnico de Boca Juniors, dijo que no tiene apuro por la puesta punto de su equipo, a pesar que falta menos de un mes para su vuelta a la Copa Libertadores, y a dos semanas del regreso a los entrenamientos, en el marco de la pandemia de coronavirus.

Boca, a diferencia de otros equipos sudamericanos que trabajan y compiten desde hace más de un mes, recién volvió a entrenarse el 10 de agosto, cuando la AFA autorizó a los equipos argentinos tras un parate de cinco meses.

“Tenemos como fecha (para volver a jugar, ante Libertad en Paraguay) el 17 de septiembre, estoy contento con el trabajo y la semana próxima empezaremos a intensificar. El apuro por llegar al ciento por ciento no existe. Pensamos en el día a día y no en esa fecha arrancaremos en desventaja”, señaló Russo en una conferencia de prensa virtual realizada por Zoom.

“Estamos hablando de la salud y de una pandemia, no tiene forma de poder ser contrarrestada aún. Hay un montón de situaciones y todo lo que enfrentemos es algo nuevo con la salud física y mental como prioridad”, agregó.

Consultado sobre la posibilidad de no jugar en la cancha de Boca por si no se autoriza el protocolo para que los equipos del exterior se queden solo 48 horas en Argentina, como pide la Conmebol, el DT boquense indicó: “Creo que es la Bombonera y después iremos día a día, y se evaluarán otras alternativas. Pero ojalá no tengamos contratiempos a nivel de salud en Buenos Aires y poder jugar en la Bombonera. Esa es la idea”.

En cuanto a una posible venta del arquero Esteban Andrada, dijo: “Nadie me comunicó que puede emigrar. Estamos en una fecha difícil y es arquero de la selección y de Boca. Él sabe lo que necesitamos y apostamos a que se quede”.

Respecto de la llegada del enganche colombiano Edwin Cardona, señaló: “Hablaremos con el jugador y veremos cómo está en lo físico y de qué manera lo utilizaremos, hasta que nos vayamos conociendo”. Cardona llegaría a Buenos Aires durante este fin de semana.

Sobre el “Apache”

En cuanto a los inconvenientes que hubo para la renovación del contrato de Carlos Tévez, y si pensó en algún momento que no iba a seguir el ídolo en Boca, destacó: “Lo principal es que Tévez sigue siendo jugador de Boca, está bien y contento, eso es lo que me importa. Su padre está en un momento delicado para su salud y hay que apoyarlo, es lo que más me interesa”.

Respecto del mercado de pases y la búsqueda de contar con el mismo plantel que logró la Superliga, dijo: “Mantuvimos a casi todos, salvo a Junior Alonso y ahora se va (Emanuel) Reynoso, pero ‘Bebelo’ ya se quiso ir en enero y ahora se concretó. El tema de la búsqueda de un central u otro puesto se hace difícil. Quedamos lejos de todos los mercados, el brasilero, el mexicano y el europeo”.