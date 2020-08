Canosa trató de “mafiosos” a los que la critican

22/08/2020 - 21:17 Pura Vida

Viviana Canosa está en el ojo de la tormenta hace varias semanas. Primero fue la denuncia pública de un mensaje intimidatorio por parte del presidente Alberto Fernández lo que la puso en boca de todos, después su confesión en Twitter sobre la ingesta de dióxido de cloro (CDS), un cuestionado remedio contra el coronavirus, que generó un sinnúmero de críticas, pero que lejos de frenarla la empujaron a mostrarse tomándolo en el cierre de su programa “Nada personal”, que se emite por Canal 9, junto a la frase: “Dejen de prohibir tanto, porque ya no alcanzo a desobedecer todo’’, que leyó antes de despedirse de sus televidentes.

Por esa actitud, a la que muchos calificaron de “irresponsable”, entre ellos el periodista Jorge Lanata, el diputado de la provincia de Neuquén, Mariano Mansilla la denunció por “ejercicio ilegal de la medicina”, mientras se investiga, en esa provincia, si la muerte de un niño de 5 años está relacionada con la ingesta de esa sustancia o no.

Y una vez más, Canosa redobló la apuesta desde su programa. En la última emisión de “Nada personal”, invitó a su abogado Juan Manuel Dragani a conversar en el ciclo y dijo que ella es “una provocadora nata” y que quienes la critican y la vinculan con la muerte de un niño “son mafiosos”.

“Yo los voy a denunciar ante la Justicia, hacemos todo. Prepárense porque cuando esto termine, quiero justicia para todos los que se metieron conmigo”, disparó la conductora, y explicó que por estos días tiene un brazo “absolutamente dormido de los nervios”.

Por otra parte, señaló: “Todos los que me dedican cadena nacional, no hablaron de la falopa en las ambulancias, de los medicamentos oncológicos vencidos. Eso es grave. No que una conductora libre y provocadora haga lo que quiera. Porque yo soy una provocadora nata”.

En ese contexto, aseguró: “Yo trabajo para el pueblo, no para ustedes, que no trabajan para los pueblos, son esclavos de esos medios mentirosos que los contratan. Yo soy libre”.

En relación al programa en el que bebió el riesgoso químico, justificó: “Yo tomé algo y a partir de ahí empezó una mentira infame. Ya tengo el abogado, tengo todo, tengo a la gente conmigo. Están jugando con fuego porque si ustedes no la cortan, yo no la voy a cortar: voy a ir por más”, advirtió.

Y agregó: “Pude haber tomado un jugo de pomelo o pis, lo que se me diera la gana”.

Desde la óptica de Viviana Canosa hay una suerte de complot en su contra. “Yo soy una sola, este es el poder contra mí, saben que el poder lo tengo yo, porque tengo a la gente. La gente ya se dio cuenta de todo, operadores de turno, rastreros, ¡son un horror! Son rastreros, son patéticos. No le tengan miedo a ser libres. Prefiero estar en la otra vereda”, comentó.

Y se despidió con la voz quebrada: “Llegué, mamá, estoy en la vereda de enfrente de los mafiosos, es hermoso estar acá, es puro éxtasis. Sean libres, dijo una persona muy importante, que lo demás no importa nada”.

Sobre la denuncia contra Canosa, su abogado Dragani dijo que existe una “animosidad” contra su clienta e indicó: “Viviana fue imputada por una causa penal contravencional, pero le imputaron un artículo por ejercicio ilegal de la medicina”.

La Anmat recordó que el dióxido de cloro es riesgoso

El dióxido de cloro, el antídoto que promociona el investigador suizo Andreas Ludwig Kalcker ya fue cuestionado por decenas de científicos y entidades afines. Y de hecho, en los últimos días, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dio de baja más de 400 ofertas de venta de dióxido de cloro que se comercializaban en plataformas online y volvió a advertir sobre lo peligroso que puede resultar el consumo de esta sustancia en humanos, según lo reflejó Infobae.

De hecho, la Asociación Toxicológica Argentina emitió un extenso comunicado alertando los peligros que la ingesta de ese líquido puede ocasionar.

“Cuadros digestivos irritativos severos, con la presencia de náuseas, vómitos y diarreas, y graves trastornos hematológicos (metahemoglobinemias, hemólisis, etc), cardiovasculares y renales”, son algunos de ellos.

Además, su inhalación, a través de nebulizaciones, por ejemplo, “también implicaría riesgos de broncoespasmo, neumonitis química y edema de glotis”.l