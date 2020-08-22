×

CARTELERA TV / 23 de agosto de 2020

- 21:22 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

16.00 30 AÑOS JUNTOS. ¿QUÉ CULPA TIENE? FATMAGAL

18.30 ELIF

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 POR EL MUNDO EN CASA

23.45 CÁMARAS EN ACCIÓN

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 ANIMAPAKA

14.30 RECORDANDO

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VHS

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: RED STAR vs. CORONEL BORGES

22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO


Más noticias de hoy

Lo último de Santiago

Se viene un domingo templado, pero con mucho viento

ORESTES DI LULLO: EL HOMBRE QUE HIZO LA HISTORIA

Comienzan hoy los actos especiales por el 4º aniversario de la Beatificación...

El 65% de la gente, con problemas para conseguir ropa de su talle

Reciben los dibujos para el concurso “Mi árbol santiagueño favorito”

Lo último de Economía

Panaderos indican suba del 7% en el precio de...

Los productos premium, con precios en alza y menor consumo

El gasto “hormiga” y los pequeños gustos diarios se llevan más...

Lo último de Deportivo

Marc Márquez volverá a la competencia en el...

Tintorelli seguirá jugando en la liga de Uruguay

Mercier firmó su contrato y ya es jugador de Mitre

Lo último de Policiales

Orden de detención para el anfitrión de fiesta...

Por fútbol prohibido, docente preso y 30 amigos abandonan sus vehículos

Frente a su madre, joven acusó al cuñado de forzarla a tener sexo