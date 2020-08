Los productos premium, con precios en alza y menor consumo

23/08/2020 - 00:12 Economía

La situación inflacionaria impactó en los productos de consumo cotidiano y en los pequeños gustos que solía darse la gente, pero también se hizo notar en los artículos de consumo Premium aún con mayor fuerza y a los cuales, cada tanto, podían acceder asalariados de clase media.

Esto sucede, por ejemplo, en el caso de las carnes rojas y blancas. Un corte de primera calidad como el peceto proveniente de carne de ternera, tiene un costo de $650 el kilogramo, mientras que en el caso del pescado, por ejemplo un kilogramo de rabas tiene un costo de $990 por kilogramo, una cantidad similar de langostinos cuesta $990 por kilogramo y el filet de salmón rosado ronda los $1.380.

A su vez, un pote de dulce de leche de 400 gramos y de primera marca, cuesta $120 . Un yogurt en sachet, también de primera marca llega a los $150.

El presidente de la Asociación en Defensa del Consumidor (Adecse) Javier Alexandro, se refirió a la situación inflacionaria y a la demanda de la gente en este contexto. Señaló que ‘hay algunos productos que han pasado de ser algo de consumo cotidiano a pequeños gustos que se da la clase media o clase media baja entre una o a lo sumo dos veces por semana, un helado, las bebidas con alcohol que han tenido un aumento importante, lo mismo los cigarrillos que hoy han pasado a ser pequeños gustos que en algunos casos la gente los ha resignado’.

‘Nosotros tenemos una góndola de productos Premium en bebidas alcoholicas que, antes, tenía una cierta movilidad porque si bien no nos compraban todos los días, había un público consumidor de esos productos, por ejemplo te llevaban un kilogramo de milanesas de peceto, un buen vino de $500 o una caja de 6 alfajores de $450, pero hoy no es algo que se vea demasiado, ese consumidor está pero debe ser que con otra realidad, ya no gasta lo mismo’, indicó Ricardo, encargado de un salón de ventas de un supermercado.l