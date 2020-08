Mejor sigo como estoy…

23/08/2020 - 02:30 Opinión

Por Eduardo Stamateas

Especial para EL LIBERAL

Mucha gente se siente incómoda con las ideas innovadoras, esas que nos hacen pensar “fuera de la caja”. Por eso, personas que se atreven a generar cambios, a innovar, a veces son combatidas. Una idea poco común suele enfrentar comentarios como “eso es imposible”; “¡es una verdadera locura!”; “jamás lo hicimos así”; “es muy difícil.

Si has escuchado frases como las anteriores, cuando decidiste comenzar algo nuevo, para que nadie ahogue tu creatividad, deberías ignorarlas. Pero no siempre las voces contrarias vienen del exterior. ¡A veces, somos nosotros mismos los que nos hablamos negativamente en nuestro interior! Entonces, por lo general, por miedo nos detenemos y nos quedamos estancados. Escogemos permanecer en la “zona de comodidad”, en lo viejo conocido, antes que correr riesgos y aventurarnos a lo nuevo desconocido. Hacer esto último suele provocar incomodidad y eso no nos gusta. Entonces, aunque alberguemos muchísimas ideas geniales en nuestra mente, si no nos activamos y las ponemos en práctica, no veremos aquellos cambios y ese crecimiento que estamos esperando en nuestra vida.

¿Querés ser un innovador, una innovadora, aun en época de crisis? ¡Es posible! Pero necesitás saber que no podrás evitar los riesgos que trae el introducirse en terrenos nunca antes pisados. No todos los seres humanos están preparados para ello. La razón es que, cuando estamos ante un desafío, aparece en la mente nuestra “programación”: esas ideas que nos transmitieron en casa y en la escuela desde chicos.

A gran parte de las personas, nuestros primeros cuidadores, llámese padres, abuelos y demás miembros de la familia, nos han repetido desde que tenemos uso de razón. “¡Tené cuidado!”. Así muchos de nosotros aprendimos a no confiar y a preferir pisar sobre seguro antes que arriesgarnos. Dicha mentalidad nos mantiene siempre dudando y no nos permite movernos para ir por nuestros sueños.

“¿Y si me va mal?” es una pregunta que aparece a menudo en nuestra mente cuando enfrentamos cambios, riesgos, inestabilidad exterior. Es perfectamente normal sentirse de este modo en circunstancias distintas. Pero lo cierto es que aquellos que han triunfado en la vida, a pesar de sus temores e inseguridades, se atrevieron a salir del barco y “caminar sobre el agua”.

Si sentís que ya no tolerás una situación negativa, si estás incómodo y desearías que se produzca alguna modificación, debés estar dispuesto a arriesgarte. Arriesgarse no significa llevar a cabo actos locos que nos perjudiquen; sino más bien hacer algo nuevo que nunca hicimos antes para obtener resultados diferentes. ¿Cómo podemos esperar que algo cambie si seguimos haciendo siempre lo mismo?

Hoy vemos los cambios sucederse a un ritmo aceleradísimo, y eso nos puede asustar lógicamente. Pero sin cambios, no hay transformación. Aferrarnos a ideas que ya no funcionan no nos ayuda a crecer. Ahora más que nunca es tiempo de accionar, de renovarnos, de perseguir lo nuevo. Y, en especial, de correr riesgos inteligentes. ¡Hay un mundo de posibilidades esperando por nosotros! l