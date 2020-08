FÚNEBRES | 23 de agosto del 2020

23/08/2020 - 02:29 Funebres

FALLECIMIENTOS

23/8/20

- Delia del Valle Marquesano

- Marcelo Sebastián Mastroiacovo

- Elsa Teresa Heredia

- Leocadia Brandán (La Banda)

- Brígido Almada

- Carlos Orlando Gómez (Garza)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCELO SEBASTIÁN MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 en la ciudad de Bs.As. y espera la resurrección.

"Cuando yo me duerma respeta mi sueño, por algo me duermo, por algo me he ido. Si sientes mi ausencia, no pronuncies nada y casi en el aire, con paso muy fino, búscame en recuerdos, búscame en tu alma. Donde hay un dolor, hay un espacio sagrado". Su esposa Ma. Jimena Gurmendi y su hijita María del Pilar Mastroiacovo participan con profundo dolor su partida. Se ruegan oraciones a su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCELO SEBASTIÁN MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 en la ciudad de Bs.As. y espera la resurrección.

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCELO SEBASTIÁN MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 en la ciudad de Bs.As. y espera la resurrección.

"Querido sobrino siempre estarás en nuestros corazones". Sus tíos que nunca te olvidarán Rody y Kuky, sus primos Rodolfo, Miguel y Facundo y su sobrino Valentino participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCELO SEBASTIÁN MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 en la ciudad de Bs.As. y espera la resurrección.

El directorio de Hamburgo Compañía de Seguros S.A. participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Cra. Jimena Gurmendi, empleada de la Compañía. Se ruegan oraciones.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCELO SEBASTIÁN MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 en la ciudad de Bs.As. y espera la resurrección.

El personal de Hamburgo Compañía de Seguros S.A. participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra querida compañera, Jimena Gurmendi. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCELO SEBASTIÁN MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 en la ciudad de Bs.As. y espera la resurrección.

Cra. Adriana Ick, Pablo Degano y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Cr. Jimena Gurmendi. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DELIA DEL VALLE MARQUESANO

(q.e.p.d).Se durmió en el Señor el 22/8/20 y espera la resurrección.

Elsi Gramajo participa con profundo dolor tu partida, vivirás por siempre en mi recuerdo prima querida, te voy a extrañar mucho, mucho. Hoy más que nunca estamos unidos en familia. Siempre estarás presente. Descansa en paz Nena. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Se ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELSA TERESA HEREDIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 y espera la resurrección.

Su hija Luciana Cánepa, sus nietos Sofía y Máximo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan para ella el descanso eterno. Mamá que brille para ti la luz que no tiene fin.

RECORDATORIO

GLADYS LEONOR CARABAJAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/20 y espera la resurrección.

Querida hermana a un mes de tu partida al Reino del Señor, tus hermanos Chela, Chichita, Cholín y Chuchú Carabajal, tus sobrinos y demás familiares te recuerdan con mucho amor y cariño. Siempre estás presente por tus ocurrencias y tu espíritu divertido. Querida hermana descansa en paz.

RECORDATORIO

Ing. GUSTAVO GUILLERMO BARREIRA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 23/8/16 y espera la resurrección

“Nada es estéril en tu vida en la que prodigaste amor, ternura, ejemplo y entrega a quienes tuvimos la inmensa dicha de compartir este largo camino”. Su esposa Marta de Barreira, sus hijos Verónica María y Julio César, sus nietas Julieta María y Amira, al cumplirse catorce años de su partida a la Casa del Señor. Elevamos oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

ORLANDO MARCELINO ROJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/15 y espera la resurrección.

“Enjugará Dios todas lágrimas, de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, mi clamor, mi dolor, porque las primeras cosas pasaron”. (Apocalipsis 21;4).

Papilo querido. Años han pasado de tu partida y aún nuestro corazón se estruja ante el dolor. Que difícil se nos hace seguir a veces. Te necesitamos tanto… tanto. Pero sabemos, sentimos y agradecemos que sigues cuidándonos como siempre, con ese amor infinito que supiste darnos y con el que marchamos por la vida llenas de orgullo. Serás eternamente nuestro más grande amor, y tu fortaleza la luz que nos guía.

Te amamos con la vida entera… Descansa en paz.

Tu esposa Jovita, tus hijas Patricia, Daniela, Valeria y Sabrina, tus nietos Lorenzo y Agustina, hijos políticos y demás familiares, pedimos una oración a su querida memoria, al cumplirse 5 años de su partida al Reino Celestial.

ÁBALOS, ROBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 19/8/20|. Familia Contato Carol participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su feliz resurreccion. Acompañan a María Mercedes y familia en tan doloroso momento.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Querido padre gracias por el tiempo que nos has regalado. Sus hijos Rubén y Graciela, tus nietos Martín, María de los Ángelesy Cristian participan con dolor su partida al la casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Sus hijos Blanca, Juan Carlos, Rubén, H. pol. Graciela Bravo, nietos Andrés, Cali, Daniel, Soledad, María, Martín, Santi, Luciana participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. "Que en este descanso eterno el señor te proteja con su mirada". Su nieto Daniel y Fernanda, sus bisnietos Agostina y Valentina. Descansa en paz "papaotro" querido.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus nietos Andrés y Carlos, tu bisnieto Agustin. Que en paz descanses "papáotro".

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Acompañamos en el dolor a Rubén, Graciela y flia. por la irreparable pérdida de su padre. Participan Rubén, Mirta y Facundo Ovejero.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Liliana Moya, Sunilda Fernández, Anita Corvalán, Belén Cisneros, Zunilde Jiménez y Matilde Márquez participan su fallecimiento y acompañan a sus amigos Graciela y Rubén.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Señor ya esta en tu casta permitele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno. Compañeros de promoción 1969 de su hijo Rubén, del Instituto Santo Tomas Aquino, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Liliana Moya y Victor Cabrera participan su fallecimiento y acompañan a Graciela y Rubén en este momento de dolor.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. "La casa del Señor abrió sus puertas, ya estas junto a Él, descansa en paz". Su consuegra Luisa R. de Bravo, sus hijos Liliana, Graciela y Rubén Almada, sus nietos Martin, María de los Ángeles, Cristian, María Fernanda, Mariano y María Daniela participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Su hijo Juan Carlos, nietos Cali, Santi y Luciana, bisnieta Virginia participan su fallecimiento rogando al Señor lo reciba en sus brazos.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Gracia Ponce Faila y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan acongojada a su flia. en especial a mis queridos amigos Rubén y Graciela, rogando pronta resignación a toda su familia y que brille para él la luz que no tiene fin.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. "Papáotro" que tengas un viaje brillante de luz, orgullo de persona y ejemplo de vida. En el día de hoy el cielo se ganó una nueva estrella y nuestro objetivo es llegar a obtener la mitad de ese brillo. Te saludan tu hija Blanca y tus nietos Andrea, Daniel y Soledad y tus bisnietos David, Agustin, Valentina y Agostina.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. "Señor ya esta ante Ti, recíbelo en tu Reino". Juan A. Manzur, su esposa Mirta Miranda y su hijo Jorge acompañan a Rubén y Graciela ante irreparable pérdida, que descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Ramón Carrizo Bravo, Elizabeth Carrizo, Rheque Carrizo y Silvia Abdala, sus hijos Claudia y flia. Silvina y flia. Alejandra y flia. y Matias Carrizo participan con profundo dolor su fallecimiento acompañando a sus hijos y nietos en tan doloroso momento.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Liliana Bravo y sus hijos Fernanda, Mariano y Daniela Melem acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Oscar Tavip y señora Graciela Aguirre, Claudia, Oscar, Rodolfo y Matías participan con profundo dolor la muerte del padre de su hermano y amigo Rubén. Ruegan una oración en su memoria y lé de eterno descanso. Amén.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. "Caminante no hagas ruido don Brígido esta dormido en los brazos del Señor". La familia de Anita y Pepe Santucho comparten con dolor el fallecimiento de nuestro amado viejo. Ruegan oraciones en su memoria.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Ángel Leiva, Mónica Leiva, Santiago Leiva y flia. participan con dolor el fallecimiento de su vecino y abuelo de su amigo Daniel Ruiz y ruegan oraciones en su memoria.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa Astún, Cr. Enrique F. Marañon, su esposa Verónica Vega y familia participan con dolor su fallecimiento y abrazan con cariño en este triste momento a sus hijos, nietos y demás familia. Ruegan por su eterno descanso al lado de Dios Nuestro Señor.

BURGOS CÓRDOBA, HUMBERTO A. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitacion y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado. Ruegan una oración en su memoria.

BURGOS CÓRDOBA, HUMBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración en su memoria.

BURGOS CÓRDOBA, HUMBERTO DR. (UMPY) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Carlos A. Córdoba y flia, participan el fallecimiento de su primo hermano y compartimos del dolor de su flia., y elevamos oraciones por su eterno descanso.

BURGOS CÓRDOBA, HUMBERTO DR. (UMPY) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Humpy, tus compañeros de 5* C, celebramos tu vida como hombre cabal y médico asistidor de cuerpos y almas. Te conocimos en la adolescencia, transitando juntos la escuela secundaria. Calmo, presente para todos, mostrando en tu ser tu vocación de servicio. Honramos tu vida y el privilegio de haberte conocido. Siempre estarás presente en nuestro corazón por tu dignidad y hombría de bien.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (Arq.) (q.e.p.d) Falleció el 20/8/20|. Miguel Ángel Rodriguez y María Cristina Frediani, acompañan a sus hermanos Aleco y Elena en este momento de gran tristeza. Rogamos el eterno descanso de Tino.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (ARQ.) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Arq. Tomás Luis Arques, participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero de estudio, amigo y excelente persona. Ruega plegarias en su memoria y acompaña a su hermano y amigo Aleco en estos duros momentos deseandole pronta resignación. Descansa en paz Tino.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. La muerte es solo la luminosa salida hacia el abrazo final y eterno con el Dios del amor. Tino querido te despedimos. Tus amigos Luis Darío Elias y Betty Argañaraz. Acompañamos con dolor a su querido hermano Aleco y Lenny y sus respectivas familias. Ruegan una oración por él y consuelo y fortaleza para su familia.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Querido Lenny y Aleco, reciban un fuerte abrazo de sus amigos Alcira y Carlos y de su hijos Gabriela, su esposo Dario y de Eugenia. Ruegan oraciones en su memoria.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Joji Canllo y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del apreciado amigo Tino. Ruegan oraciones por el descanso de su alma y lo recordarán con cariño como excelente persona.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Olga Palumbo de Quatrini y sus hijos Fernando y Cristian Quatrini y flias, participan con dolor el fallecimiento de Tino, quien fuera en vida de mi esposo su dilecto amigo. Elevamos oraciones al Altísimo por su eterno descanso.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (Arq.) (q.e.p.d) Falleció el 20/8/20|. Su vecina Noemí Eleán de Chaud, sus hijos Ariel Chaud y flia, y Paola Chaud y flia. participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (Arq.) (q.e.p.d) Falleció el 20/8/20|. Familia Contato Carol, participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su feliz resurrección. Acompañan a Alejo y familia en tan doloroso momento.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (Arq.) (q.e.p.d) Falleció el 20/8/20|. Dra Lilia Bertolotti participa con mucha pena su fallecimiento y acompaña con cariño a Aleco y Leni en sus oraciones.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (Arq.) (q.e.p.d) Falleció el 20/8/20|. José Rafael Ingratta, su esposa Teresa Silvia Giangreco, participan con dolor el fallecimiento de su amigo Tino.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Julia A.Gallardo y sus hijos: Valeria, Alejandro y Juan Angel Gómez Gallardo participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su consuegro Alejandro Constantinidis. Ruegan oraciones en su memoria. Clodomira.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Lucía Cano de Gómez participa su fallecimiento y acompaña su hermano Alejandro y familia en este momento de dolor. La resignación protege a quienes actúan con sensibilidad y profundo amor filial.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Luis Alberto Guantay participa con pesar el fallecimiento del hermano de su amiga Rosa María Contato Carol, a quien acompaña con mucho afecto y oraciones en este difícil momento de dolor. Espera para toda la familia Contato Carol pronta y cristiana resignación.

HEREDIA, ELSA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Su hijo Jorge Luis Cánepa participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

HEREDIA, ELSA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Los empleados de Neumáticos del Valle de Luciana Cánepa, acompañan a Luciana y su familia en su dolor por la pérdida de su madre. Ruegan oraciones en su memoria.

HEREDIA, ELSA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. "Y no habrá más llanto ni clamor, ni dolor... las primeras cosas pasaron". Chini y Nicolás Habra, participan con profundo dolor su partida terrenal y acompañan a su flia., en el dolor... Descansa en paz amiga querida!!!

HEREDIA, ELSA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. "El Señor los guiará a fuentes de vida y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos". Maria Isabel, Marcela y Silvia Soria y sus respectivas flias., participan con inmenso dolor el fallecimiento de su amiga Tere... y oran por su eterno descanso.

HEREDIA, ELSA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Ana M. Contreras de Campos, Javier y Maximiliano Campos, abrazan a sus hijos Jorge Luis, Luciana y flia, y su hermana y flia. por la partida al reino celestial de nuestra querida Tere. Oraciones en su memoria.

HEREDIA, ELSA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Sus amigos Lucy Frágola y Carlos Azar y sus hijos Santiago, Mariano y Ana Lucia participan con mucho dolor el fallecimiento de Teresa y ruegan oraciones en su memoria. Que brille la luz que no tiene fin.

HEREDIA, ELSA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. "Las almas de los justos están en manos de Dios. Recíbela en tu Reino y brille la luz que no tiene fin". Mario Ledesma y Sra. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEYBA DE SAPUNAR, OLGA LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Querida Marta y familia compartimos con ustedes el dolor por la pérdida de la estimada mamá y le damos las condolencias a toda la familia Dr. Pedro Yachelini y Marisa de Yachelini y familia.

LUNA, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. La Sociedad Mutual de Empleados de Contaduría General de la Provincia, participan con profundo dolor su fallecimiento, quien fuera madre de nuestra socia y compañera Soledad Aguilar. Se ruega una oración en su memoria.

LUNA, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Compañeros de trabajo de su hija Soledad Aguilar; CPN Andrea Urquiza, CPN Pablo Abutti y demás personal de Contaduría General de la Provincia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LUNA, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. La familia Acosta paticipa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Soledad y madre política de Exequiel Acosta. Choya.

MARQUESANO, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Sus hermanos Mirta, María, Elsi, Víctor, Gladys, h. polít Juan Pablo, Ronny, Rosi, sobrinos, sobrinos nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados en el cement. P. de la Paz a las 9.30. C. de duelo P. L. Gallo 330. SERV. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

MARQUESANO, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso y sus hijos Conrado y Lucia, Agustín y Yamile, Manuel y Laura e Inés participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la querida Mari. Elevan oraciones en su memoria.

MARQUESANO, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Trabajamos juntos y tuvimos el privilegio de ser sus amigos. Alicia Muxi, Analía Miana, Emilio Moreno, Chochi Hernández, Enrique Lucca, Pelu Bravo, Titi Prieto, Griselda Remedi, Jorge Fortunato participan su fallecimiento y acompañan a la familia en su dolor. Ruegan una oración en su memoria.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. "Dios no prometió días sin dolor, risas sin tristezas, sol sin lluvia, pero si prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lagrimas y luz para el camino". Sus padres Cristina Serrano y Marcelo Mastroiacovo, su hermana Mariela, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIAN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. "Vivirás tranquilo, porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado y en paz". Su madre política Mercedes Elli, sus hnos. del corazón Verónica y Hernán, Ramiro y Verónica, Alejandra y Lucas, Noelia y Jorge y sus queridos sobrinos, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones para su querida memoria.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. "No se preocupen; confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se lo diría. Voy a prepararles un lugar, y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo". Sus hermanos políticos Alejandra y Lucas Frías, tus sobrinos Leandro y Julián, José Salvador Frías, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIAN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. "Vengan a mí, todos los que estén cansados y afligidos, Yo los haré descansar". Tu familia por elección Noelia, Jorge, Guille, Ma.Grazia y Ma. Paz, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. La Comisión Directiva del C.P.C.E.S.E. acompaña con profundo dolor el fallecimiento del Cr. Mastroiacovo Sebastián, rogamos oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Mario y Andres Nassif y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su amigo Seba.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Santiago Piña participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su esposa Jimena en este momento de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. El Dpto. de Ciencias Naturales del Colegio "Absalon Rojas" participa del fallecimiento del hijo de su ex compañera Cristina Serrano y ruega una oracion en su memoria.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Omar Lescano, Monica Trouvé participan su fallecimiento y acompañan con oraciones a sus padres, hermana y esposa en este doloroso momento.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. La Promoción ´71 de la Escuela de Comercio Prof. Antenor R. Ferreyra acompañan con mucho pesar el fallecimiento del hijo de nuestro querido compañero Marcelo (Pillín). Ofrecemos, con sincero cariño, nuestras condolencias a toda su familia. Oremos pidiendo por su eterno descanso.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Se te propuso una batalla tan temprana como injusta y demostraste ser un guerrero como pocos. Con el temple que sólo los espíritus grandes y nobles como el tuyo tienen, diste la batalla y de ti hoy tomamos tu ejemplo, tu constancia, tu cristiana entereza, el amor por los tuyos y tu mejor lección: darle sentido profundo y real a cada instante, cada gesto, cada palabra y cada latido que hoy son nuestra preciada memoria. En esta breve despedida, hasta que nos volvamos a ver, rogamos por tu justo y merecido descanso. Ana, Katy, Daniel Zampieri y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su amado sobrino y ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. Su esposa Elve, sus hijas Nancy, Mónica, sus nietas Vane, Athiana, su bisnieto Milo, sus hijos pol. Juan Carlos, Fernando, invitan al responso que se realizará hoy en el cementerio La Piedad a las 9:30 hs. con motivo de cumplirse el noveno dia de su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin. Ruegan una oración en su memoria.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Por siempre en mi corazón. Gordita Ferreyra participa con profundo dolor el fallecimiento de su estimada vecina. Elevamos oraciones en su memoria.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Leonardo Wagner y María Esperanza Baccino, abrazan con mucho cariño a su querida profesora Kita, en este momento de dolor por el fallecimiento de su hermana y elevan oraciones en su memoria.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Pety Roldán abraza con cariño y se une al dolor de la Sra. Kita por el fallecimiento de su hermana Chochi. Rogamos por su eterno descanso.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Maru Jiménez participa con pesar el fallecimiento del papá de su compañero de trabajo Leo, abraza a toda la familia y eleva oraciones en su memoria.

Recordatorios

BOSETTI, HUMBERTO ALDERICO (GUEGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/19|. Un nuevo aniversario de fallecimiento nuestro amado padre. Aunque pasen muchos años no abandonaremos tus recuerdos, porque tenerte en nuestros corazones, nos mantiene vivos para seguir este camino, que se llama vida. Tu esposa, hijos y nieto que nunca se olvidan de ti.

BUSTAMANTE, DELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Son 8 meses de tu partida al cielo pero estas con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Tus gestos de amor, de paciencia, de sentido común y tus consejos siguen vigentes. No te olvidamos. Te seguimos amando. Pedimos una oración a todos los que te conocieron y te apreciaron. Nosotros tus hermanos Fide, Mirta, Juan Carlos y Hugo y sus respectivas familias, unidos en oración y gratitud.

FERRO, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/06|. Recordando aquel día que cerraste los ojos, que ha pasado un año mas de tu desaparicion fisica y que a pesar del tiempo transcurrido te amamos y te amaremos con todo nuestro ser. Su esposa Regina Llanos, hijos Olga Mabel, Rosa Analía y José Luis Ferro, hijos pol. sus queridisimos nietitos, su hermana y tia Inés Ferro. Pedimos elevar una oración en su querida memoria.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: aunque estés lejos de nosotros siempre estarás en nuestra mente, mientras nuestros corazón sigan guardando tu bello recuerdo nunca podremos decirte adiós. Te amamos tus padres Luis y Negri, tus hnas. Ale y Fabi, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri y demás familiares elevaremos una oración en tu querida memoria al cumplirse 8 años y 8 meses de tu partida al Reino Celestial.

LUNA, ROGER ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/11|. Su esposa, sus hijos Jaime y Georgina, Sylvia y Eduardo, Ángel y Patricia, Daniel y Mónica, nietos y hermano invitan a unirse en oración, en la misa que se celebrará hoy a las 20:30 horas para pedir por su eterno descanso y feliz resurrección. Se podrá participar solamente de manera virtual ingresando a Facebook.

Sepelios Participaciones

BRANDÁN, LEOCADIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Su esposo David Vega, sus hijos Laura, Vanesa, Diego, Hernán, Juan, Joel, Darío, Monica, Silvina, hijos políticos, nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10.30 hs en el cementerio JARDIN DEL SOL. COB NORCEN, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ESPECHE, NIMIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu morada celestial, dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. Graciela Velázquez, Analuz, Erik y Julieta, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. "Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre". Su hija Cristina, su compañero Esteban y sus amados nietos Ernestina y Lorenzo, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SALVATIERRA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Su compañera Amelia, su hija Cristi y flia, sus hijos en el afecto Hernán y flia, María Laura y flia, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

SALVATIERRA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. La comision directiva de ADUNSE (Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero) participa con dolor el fallecimiento del padre de nuestra colega y amiga Lic. Cristina Salvatierra. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. La Coordinación de la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud de la UNSE, docentes, alumnos, egresados y no docente; lamentan el deceso del Sr. Padre de la Lic. Cristina Salvatierra, docente de la carrera. Acompañan a toda su querida familia en estos difíciles momentos. Ruegan por su eterno descanso y cristiana resignación para todos sus seres queridos.

SISALLI, ARTURO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. "Que los angeles te acompañan hasta el encuentro con el Señor". Liliana, Vitillo, Pelusa, Sandra Chiqui, Karina Marcela, Raguita, Pucho Pusi, Marita Elina, Myriam, Mary Irma, Cesar, Diana, Rosy, Silvia Estela, Lalo, Rita, y Fabiana, acompañan a su amigo José Luis y Lita y demás fliares. en tan doloroso momento.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (PACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Acompañamos en el sentimiento a Leo Wagner y su familia por tan repentina y dolorosa pérdida. Su vecina y amiga Azucena Carrasco y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (PACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Guillermo Baccino y flia, acompañan en su dolorosa pérdida a su primo político Leo Wagner y su querida flia. Ruegan oraciones en su memoria.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (PACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Personal de Óptica Central, participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (PACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Ramón Passone, participa con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Leo Wagner. Ruega oraciones en su memoria.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Los amigos de su hijo Leo de la calle Absalón Rojas, participan el fallecimiento de su padre, rogando a Dios le de pronta resignacion a tan doloroso y triste momento. Ariel, Mario, Hernán, Ferni y Mariano.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Camilo Nasif, su esposa Ana Garbi, sus hijos Ariel y Laura, su hija política Yohana y nietos, participan con profundo pesar la inesperada partida al Reino de Dios, de su muy apreciado vecino y amigo, deseando resignación a su flia. Que descanse en paz.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Isabel de Auad, participa con profundo pesar la partida rogando descanse en paz y en el Reino del Señor.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Piñon José Maria y Eva Salvatierra, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Guarda Pampa SRL y empleados, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Luis Alberto Guantay participa con tristeza el fallecimiento del señor padre de sus amigos y colegas Marcelo y Leonardo Wagner Ibarra, ante su inesperada partida. Espera para Marcelo y Leo y toda su familia el consuelo de la fe, y el recuerdo del afecto que supo unirlos por la presencia física de su papá. Que descanse en paz.

Sepelios Participaciones

CAMPINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/20|. Al cumplirse un mes de tu partida a la casa del Señor, se torna difícil estar sin tu precedencia; te extraño y te lloro noche y día, pero me consuela saber que el Señor te llamó a su lado porque te eligió para ser un ángel más en el cielo. Agradezco a quienes la acompañaron en vida y a quienes compartieron mis momentos de dolor como: Víctor R. Araujo, Yanina Iturre, a los médicos, familiares y amigos. Ruego una oración en su memoria y te digo ¡hasta nuestro encuentro, amada hija!. Su desconsolada madre: Elena Gómez de Campini.

GÓMEZ, CARLOS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Sus hijos Mariza, Carlos, Roberto, Yhudit, Norma, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11.00 hs en el cementerio de Garza. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.