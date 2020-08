Padre Jorge Ramírez: ¿Quién es Jesús para vos?

23/08/2020 - 08:42 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL, su reflexión sobre el Evangelio de hoy, Mateo 16, del 13 al 20, que plantea la siguiente pregunta: ¿Quién es Jesús para vos?

La palabra hace referencia a un momento en que Jesús se encontraba con sus discípulos y les consulta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Porque la gente no sabía bien quién era Jesús y cuál era su misión.

"Esto me recuerda a una vez que estábamos misionando en Rodeo de Soria con gente de la Parroquia Del Pilar. Una persona se acercó a uno de los chicos y le preguntó: '¿Cuánto te pagan por hacer esto?', y el joven le respondió: 'No señor, a mí no me pagan. Lo hago porque es una cuestión de fe'".

"'Vienes aquí con 50°, con tierra, con gente que a veces no te recibe.... Te deben pagar algo', agregó el hombre que no podía creer que se haga porque sí", relató el sacerdote.

Y analizó: "Lo mismo me pueden decir a mí. Me pueden preguntar qué es lo que mueve o si quiero ser influencer al compartir la palabra de Dios en las redes sociales. Y yo no quiero competir con nadie, al contrario, quiero compartir. Y eso es algo que si no se lo conoce a Jesús, si no hay fe, no se va a entender jamás".

"Cuando preguntan quién fue Jesús, pueden decir que fue un personaje, que vivió en tal lugar o que formó parte de la historia. Pero para la persona de fe, la concepción de lo que es Jesús va cambiando a lo largo de la vida. La respuesta va a ser diferente a los 8, 10, 20, 50 u 80 años", agregó Ramírez, que todos los días brinda misa a través de las redes sociales.

"La respuesta va a ser diferente según el momento en el que te encuentres. Se puede ir profundizando y transformando. Depende de vos. Te vas a encontrar dichoso cuando descubras el tremendo regalo que Dios te hace: tu vida, cada día, cada momento es un regalo de Dios. Jesús mismo es el gran regalo de Dios y si lo descubres, si te encuentras con él, tu vida va a ser totalmente distinta. Animate, acercate a Dios", finalizó.