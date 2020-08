VIDEO | Miguel Oliveira se alzó con el triunfo en el GP de Estiria de MotoGP

23/08/2020 - 10:54 Deportivo

El piloto portugués Miguel Oliveira (KTM-Tech3) logró un triunfo sorprendente este domingo en el Gran Premio de Estiria de MotoGP, superando por poco en la línea de meta al australiano Jack Miller (Ducati-Pramac) y al español Pol Espargaró (KTM).

Luego de que la carrera quedara interrumpida por un accidente sin consecuencias del español Maverick Viñales (Yamaha), Oliveira, de 25 años, permaneció en el trío de cabeza y se aprovechó de la lucha entre Espargaró y Miller para ponerse primero en la última curva.

Our third new #MotoGP winner of 2020! @_moliveira88 wins the 900th premier class race! #AustrianGP pic.twitter.com/Axf2XOkFIF