Una vez más: “Qué te pasha…”

La historia se repite una y otra vez en la Argentina, sin que su dirigencia tome nota para aprender algo de tanta decadencia constante, que dejó en la ruina a un país con inmensas posibilidades de ser de los mejores del mundo y descendió a los infiernos.

De tanto pelear por llevarse la mayor porción de la misma torta, los principales dirigentes del país perdieron de vista que la solución obvia consistía en cocinar una torta más grande que alcanzase para todos.

Cuando todavía está latente en el recuerdo el gran enfrentamiento entre uno de los mayores empresarios mediáticos del país y el gobierno de turno, que derivó en la construcción irresponsable de la grieta política y social más grande del país desde el regreso a la democracia; los mismos contendientes vuelven a enfrentarse, sin importarles las consecuencias.

Pero peor aún, no solo está latente el recuerdo, sino que todavía hoy sufrimos las consecuencias de ese enfrentamiento estéril que condujo al país a sufrir casi diez años de recesión con estancamiento económico y degradación social creciente.

En las dos ocasiones fue el dominio de las telecomunicaciones lo que los juntó primero y los enfrentó después. Uno desde el sector privado, otro desde el Estado. Comparten la misma concepción política estratégica y actúan en consecuencia: van por todo, sin medir consecuencias propias ni ajenas. Aún si se afecta la salud personal o se involucra a la familia. Todo vale.





De la misma forma que un sector intenta someter políticamente a todos: desde intendentes hasta legisladores nacionales, jueces y empresas. El otro sector lo intenta con competidores que va ahogando económicamente para luego comprarlos o eliminarlos del juego, concreta acuerdos oligopólicos que aseguran grandes ganancias, todo buscando como aliados a los sectores políticos y judiciales.





Nada importaría si lo hicieran a título personal, pero muy lejos de ello, comprometen y arrastran tras sus intereses a toda la sociedad a la que no le queda más remedio que alinearse en uno o en otro sector.





Cualquier persona medianamente formada tiene conocimiento hoy que las telecomunicaciones tienen un peso en la vida de las personas, empresas y países, como nunca antes en la historia. Peso con tendencia en crecimiento exponencial, aun cuando cambien o se modernicen las tecnologías. De eso se trata.

No en vano tanto Estados Unidos como China se están enfrentando en una gran guerra comercial por el dominio de la tecnología 5G en todo el mapa del mundo.

Pero concretamente en las últimas horas, el enfrentamiento ha vuelto a plantearse, en el mismo escenario, esta vez mucho más derruido, que es la Argentina. Así se firmó el DNU que establece como "servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia" a la telefonía celular, Internet y la televisión paga, al tiempo que suspendió "cualquier aumento de precios o modificación de los mismos" hasta el 31 de diciembre.

Y en el análisis del tema en sí, no de la pelea entre los gigantes, hay varios puntos que hay que tener en cuenta para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de las telecomunicaciones:

1) Es un sector que demanda inversiones millonarias, crecientes y sostenidas en el tiempo para prestar un servicio de calidad, con la incorporación de alta tecnología. Además los formatos irán cambiando con el tiempo cada vez más rápidamente.

2) Como cualquier otro sector de la economía necesita seguridad jurídica y reglas claras sobre el desempeño de la actividad. En este punto es indispensable una justicia independiente.

3) Como cualquier otro, cuanto más actores compitan en igual de condiciones ante la ley, más probabilidades hay de que progresen rápidamente las telecomunicaciones en el país y el uso de las mismas por parte de los usuarios al menor costo posible.

4) El Estado debe ser árbitro y no parte, regulando, solo si es necesario, para evitar monopolios u oligopolios no naturales. También puede no regular, pero establecer reglas claras de funcionamiento y realizar intervenciones conformes, a los efectos de permitir o estimular la inversión que posibilite la diversidad de opciones para los usuarios.

5) Las telecomunicaciones en todo el mundo libre y gran parte del mundo autoritario, atraen la suficiente competencia como para que no sea necesaria una gran intervención estatal.

6) En la Argentina las telecomunicaciones están concentradas en pocas manos y no hay una competencia dinámica que beneficie a los consumidores. No hay competencia abierta, hay una especie de oligopolio telefónico y de servicios de internet, asimismo controlan directa o indirectamente a muchos canales de cables y medos de comunicación del interior. La necesidad de propiciar la competencia y de facilitar la incorporación de la mayor cantidad de participantes es fundamental.

7) El país registra un atraso tecnológico considerable, no solo a nivel de los países más avanzados, sino que hemos quedado retrasados en la región latinoamericana.Ello hace a la pérdida de competitividad económica y del bienestar personal.

8) Los precios o las tarifas de los distintos servicios deben ser lo suficientemente atractivos como para que sea interesante invertir en el sector. Sin rentabilidad, no hay posibilidades de tener un sistema sustentable. Si el Estado quiere intervenir bajando precios o tarifas, deberá aportar la parte correspondiente y no a costa de la calidad del servicio.

9) La Argentina tiene un problema cambiario indiscutible que impide invertir en este y en cualquier otro sector. Nadie va a traer dólares a $77 (oficial) , cuando los puede vender a $138 (blue o CCCL).

10) No es la mejor oportunidad plantear una nueva guerra entre gigantes, en medio de la mayor crisis económica que se tenga memoria y de imprevisibles consecuencias sociales. Ello no invalida la discusión del tema, ni mucho menos la necesidad de cambiar las actuales reglas. Por el contrario debe hacerse, pero desde la lógica de los acuerdos superadores y no de la confrontación personal o sectorial estéril.

Está claro que actualmente estos diez puntos no se tienen en cuenta o por lo menos se cumplen parcialmente, con lo cual estamos en un problema a solucionar, si es que verdaderamente queremos construir en serio.

Ya despertados de esta bella utopía a guiar el futuro, volvemos a la realidad y nos encontramos con dos escenarios posibles: a) los sectores en pugna van a negociar una salida para beneficio propio y en detrimento de la población; o. B) los sectores profundizarán el enfrentamiento hasta que la economía vuele por los aires. Y como enseñan en la Escuela de Guerra, se presentará el escenario C) que es el desconocido, aún para los propios contendientes.

No hay economista, ni político ni dirigente social que no esté advirtiendo que el país se dirige hacia una tormenta perfecta de inimaginables consecuencias y que superarla demandará mucho más sacrificio que cualquier otra crisis que hayamos vivido.

Mientras ello ocurre, asistimos torpemente a un nuevo capítulo de enfrentamiento de viejos adversarios, llenos de cicatrices, que insisten en cavar zanjas donde se necesitan puentes. Una vez más, todo vale.

Seguramente esta pelea entre gigantes terminará con algún tipo de negociación, cuyo resultado parezca que se terminó sin vencedores ni vencidos, pero lo más probable es que a su finalización la ciudadanía seguirá con comunicaciones ineficientes en cuanto a calidad y competitividad, con tarifas muy costosas para los argentinos.

Algún juez, seguramente le dará curso a algún amparo que presentarán las empresas que se consideran afectadas y se abrirá un tiempo de negociaciones.

Sin embargo, en este escenario tan delicado se corre el riesgo de que toda la economía del país vuele por los aires, dejando un número inaceptable de víctimas.

Quizás sea nuestro fatídico destino, por declamar tanta democracia vacía de contenido y construir tan poca república.

El futuro del país no debería estar en manos de los enfrentamientos, para que gane uno de los contendientes, sino de los grandes acuerdos en beneficio de todos los ciudadanos.