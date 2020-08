Mirtha repareció en su programa en apoyo a Juana

23/08/2020 - 21:15 Pura Vida

“Cuando vuelvas voy a hacer un programa donde yo te voy a entrevistar a vos”, le dijo Juana Viale a su famosa abuela Mirtha Legrand, con quien se comunicó telefónicamente durante el transcurso del programa “Almorzando...”, que se emite por El Trece, para desterrar los rumores que circularon durante la semana sobre que la familia de la diva la está empujando al retiro.

En ese momento, Juana aprovechó para criticar a quienes especularon con que ella está a la espera de poder suplir a “la Chiqui”. “Para todos los que piensan que me voy a quedar con el programa de mi abuelita, les voy a mandar un besito en la frente”, lanzó la hija de Marcela Tinayre.

Y cuando Mirtha le preguntó si le habían dolido esos comentarios, Juana le contestó: “No porque yo de gente que es nociva, necia y mala me resbalan ciertos comentarios. Pero yo sé que a vos te duelen y por eso a mí me resbalan...”. Enseguida, “la Chiqui” completó la frase: “Me dolió porque te conozco y sé que no es cierto. Y bueno, querida. El rating manda a veces y de pronto se dicen cosas que hacen daño”, señaló la conductora.

Al respecto, Juana lanzó un duro comentario: “No siempre. Viste que hay gente que puede cortar las cabezas de sus propios padres para tener un punto de rating. ¡Allá ellos!”.

Hace unos días, la propia Mirtha había dicho sobre la posibilidad de ser reemplazada para siempre por su nieta en la conducción de sus programas: “Es un disparate, no inventen más. No salgo por la pandemia y estoy en zona de riesgo. Adrián Suar me dice que vuelva en octubre, pero veremos cómo transcurre el coronavirus”.

En una parte de la charla fue consultada por Diego Pérez-uno de lo invitados a la mesa-sobre la multitudinaria protesta contra el Gobierno que se realizó el pasado lunes 17 de agosto. “Fue un triunfo. He visto todos los gobiernos, todas clases de concentraciones, pero lo que yo vi el otro día fue impresionante, no hay que despreciarla”, aseguró.

Mirtha dijo también que vio con buenos ojos el acercamiento de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. “Me gusta, me parece bueno que el Presidente y Larreta se unan. Tenemos que vivir en armonía, encima de la pandemia, vivir peleando, no es bueno”.l