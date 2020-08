Hoy se paga el IFE3 y todas las asignaciones y jubilaciones

23/08/2020 - 21:36 Santiago

La Anses continuará hoy con el pago correspondiente al cronograma de agosto. Jubilados y pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo tienen el día sus haberes y pueden cobrar, como todos los meses, de acuerdo a la terminación del DNI.

Cronograma

Los jubilados y pensionados, cuyos haberes que no superen la suma mensual de $18.952 seguirán cobrando hoy, y serán los que tengan DNI terminados en 9.

En el caso de los jubilados y pensionados cuyos haberes superen la suma mensual de $18.952, percibirán su mensualidad a partir de mañana, con los documentos finalizados en 0 y 1; el miércoles 26, lo harán los finalizados en 2 y 3; el jueves 27, en 4 y 5; viernes 28, en 6 y 7; y lunes 31, DNI finalizados en 8 y 9.

La Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo e IFE 3, cobrarán hoy los que tengan documentos finalizados en 9. Lo mismo sucederá con las beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

Por denuncia

La Anses informó que se encuentran habilitados los canales de denuncia en su página web: www .anses.gob.ar, ante los casos de engaños con llamados telefónicos u otras prácticas en relación al IFE.

Para evitar posibles estafas y fraudes, la Anses recuerda que: todos los trámites son gratuitos y no requieren la intervención de gestores ni intermediarios. No debe abonarse suma alguna de dinero para acceder al beneficio. Anses no solicita telefónicamente ni por WhatsApp datos personales de cuentas bancarias, ni claves de ningún tipo, en ningún caso. l