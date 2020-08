Advierten sobre la importancia del acompañamiento a los niños

23/08/2020 - 21:37 Santiago

La Sociedad Argentina de Pediatría pidió un especial acompañamiento a los niños, sobre todo en tiempo de pandemia, para evitar así los cuadros depresivos que pudieran ocasionarles la poca disponibilidad de tiempo para permanecer afuera de los hogares. Vale indicar que en el caso de Santiago del Estero, la libre circulación es hasta las 18, sumado a que los niños deben pasar varias horas en sus clases virtuales.

“Los niños y adolescentes, son responsabilidad de los adultos. Por ello sería conveniente que los adultos tuvieran en cuenta algunas cuestiones elementales como: no negar la situación, no intentar hacer de cuenta que no pasa nada. La vida cambió, el mundo no es el mismo y cuando se regrese de a poco a lo cotidiano no nos encontraremos con lo ya conocido porque habrá otros parámetros para moverse y relacionarse. Hay que poder ir hablando sobre esto sin dramatizarlo pero dándole la seriedad que merece”, pidieron.

Además recomendaron “no asustarse ante los enojos, emociones que desbordan o crisis de angustia, tratar de escuchar, contener y permitir que los sentimientos sean expresados. Si es necesario recurrir a profesionales que siguen estando disponibles a través de los distintos medios que brinda la tecnología”.

También instaron a “hacerse a la idea de que estamos viviendo un momento de gran incertidumbre y aceptar que no tenemos todas las respuestas. Bajar el nivel de exigencia propio y con los demás, no pretender llenar constantemente el tiempo con actividades”.

“Hay que aceptar que el año escolar es muy particular”

“El concepto de que hay que “aprovechar” para hacer esto o aquello que está circulando no es conveniente cuando se convierte en una obligación de ser productivo. Permitirse y permitir estar aburrido o desganado o “perdiendo el tiempo sin hacer nada”, aconsejaron.

Entre otros conceptos, la SAP remarcó: “Hay que aceptar que el año escolar será muy particular, se darán los contenidos que se puedan y se aprenderá lo que sea posible. No pretender pasar por esta situación sin que se produzcan pérdidas a nivel emocional, social, monetarias, educativas, etc., es inevitable. Nuestros niños y adolescentes agradecerán que, quienes somos responsables por su bienestar, hagamos lo necesario para que transitemos y salgamos de esta crisis con el menor daño posible pero respetándolos, escuchándolos y acompañándolos”. l