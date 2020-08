FÚNEBRES | 24 de agosto del 2020

24/08/2020 - 00:31 Funebres

FALLECIMIENTOS

23/8/20

- Delia del Valle Marquesano

- Elsa Teresa Heredia

- Leocadia Brandán (La Banda)

- Brígido Almada

- Carlos Orlando Gómez (Garza)

- Antonio Ernesto Najarro (La Banda)

- Héctor Laitán

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCELO SEBASTIÁN MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 en la ciudad de Bs. As y espera la resurrección.

Su esposa CPN. María Jimena Gurmendi, su hija María del Pilar, participan con profundo dolor la partida temprana hacia el Reino Celestial. Sus restos serán inhumados el día 24/8 en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCELO SEBASTIÁN MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 en la ciudad de Bs. As y espera la resurrección.

Sus padres Marcelo Antonio y María Cristina, su hermana Dra. Mariela, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados el día 24/8 en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCELO SEBASTIÁN MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 en la ciudad de Bs. As y espera la resurrección.

“No pienses que me ido si algún día visitas mi tumba no llores, solo imagina que estoy durmiendo te visitaré con el alba, te abrazaré con el viento, te besaré con la lluvia y cantaré para vos en silencio nunca pienses que me he ido porque entonces, entonces si habré muerto”. Que en paz descanses querido Sebita permanecerás por siempre en nuestros corazones y siempre te recordaremos con una gran sonrisa. Rogamos oraciones en su memoria, acompañamos con profundo dolor a sus padres Cristina y Marcelo, a su hermana Mariela y a sus grandes amores Jime y pequeña Pilar. Valeria Villavicencio y Maximiliano Scarazzini.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCELO SEBASTIÁN MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 en la ciudad de Bs. As y espera la resurrección.

“El señor es mi pastor nada me puede faltar”. Sus Tíos Cacho, Pocho, Sara, Raúl Mastroiacovo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Loreto.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCELO SEBASTIÁN MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 en la ciudad de Bs. As y espera la resurrección.

Confiamos plenamente en los designios del Señor, tenemos fe porque Él nunca nos abandonará. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, El será nuestro consuelo en los momentos de mayor angustia y la luz cuando la oscuridad invada nuestras vidas.

¡Quedate en la paz del Señor!

Acompañamos con profundo dolor por su partida, a su esposa María Jimena Gurmendi, a su hija María del Pilar Matroiacovo y a toda su familia. Sus amigos Josefina, Eliana, Verónica, Francisco, Karim, Celeste, Agustín, Guillermina, Luis, Nicolás, Diego y Pablo. Rogamos oraciones por su querida memoria. Te vamos a extrañar y vivirás por siempre en nuestros corazones querido amigo.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCELO SEBASTIÁN MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 en la ciudad de Bs. As y espera la resurrección.

“Vive para dejar huellas no para dejar cicatrices” y eso ha sido tu paso por nuestras vidas amigo querido. Tu partida inesperada, no solo nos ha dejado dolor, también ha provocado tristeza a nuestro corazón, dejando ese inmenso vacío que nadie, nadie podrá llenar. La alegría típica de tu llegada, ese abrazo sincero haciéndonos sentir importantes, el modo tan propio de tus bromas, esa memoria privilegiada que ha hecho guardar siempre todos los recuerdos vividos y en nuestros encuentros siempre recordarlos, esa forma particular de contar nuestras vivencias, que solo vos las tenias amigo. Millones de anécdotas podemos contar y no serian suficientes nuestras palabras para describir nuestros sentimientos; y es todo esto lo que nos fortalece y nos hace sentir que nuestros corazones estarán colmados de alegría al recordarte siempre. Vuela alto y en paz amigo, que pronto nos vamos a volver a encontrar, mientras tanto te prometemos que a nuestra amiga Jime y a nuestra princesa Pili, jamás les faltara compañía y las colmaremos de mucho amor. Y desde lo alto sigue brillando… TE AMAMOS SEBA… ETERNAMENTE EN NUESTROS CORAZONES. Sus amigas Natalia, Andrea, Anita, Antonella, Belén, Eli, Gianina, Lorena, Mariana, Noemí, Vanesa, Vanina, Viviana y Analia. Participan con profundo dolor su partida, rogamos oraciones a su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCELO SEBASTIÁN MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 en la ciudad de Bs. As y espera la resurrección.

El senador nacional, Dn. José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCELO SEBASTIÁN MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 en la ciudad de Bs. As y espera la resurrección.

Señor, mírame, dame fuerza. Tú siempre estás pronto a ayudarme y a animar mi corazón cuando decae. Jota y Dorys Jozami, sus hijos Julio y Jalil participan con profundo pesar su fallecimiento. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCELO SEBASTIÁN MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 en la ciudad de Bs. As y espera la resurrección.

Querido amigo que descanses en paz. Hoy todos nos encontramos conmocionados por tu partida pero también nos sentimos agradecidos con Dios haberte conocido y por todos los momentos inolvidables que disfrutamos a tu lado. Tu amigo de la vida Matías Villavicencio, Gabriela Moreiras y sus hijas, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCELO SEBASTIÁN MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 en la ciudad de Bs. As y espera la resurrección.

“Hay quienes traen al mundo una luz tan grande, que incluso después de haberse ido esa luz permanece”. Sebi querido te queremos tanto y siempre te recordaremos con amor. Rogamos oraciones en su memoria. Acompañamos con profundo dolor a nuestros queridos amigos Marcelo y Cristina, a su hermana Mariela y a su esposa Jimena y a su pequeña hija Pilar. Viviana y Luis Villavicencio, sus hijos Valeria y Matías y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCELO SEBASTIÁN MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 en la ciudad de Bs. As y espera la resurrección.

“El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en verdes praderas me hace descansar”. Querido Seba: te despedimos con inmensa tristeza y dolor. Tu carisma, sencillez y bondad quedarán en nuestros corazones por siempre. Compañeros y amigos de administración de CRISAR S.A participan con profundo dolor su partida acompañando con oraciones a su familia en tan difícil momento. Descansa en paz. “Que brille para él la luz que no tiene fin”.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCELO SEBASTIÁN MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 en la ciudad de Bs. As y espera la resurrección.

“Siempre estarás presente en nuestros corazones por tu gran espíritu de lucha y hombría de bien”.

Directorio y personal de la Empresa CRISAR S.A participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero Sebastián.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCELO SEBASTIÁN MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 en la ciudad de Bs. As y espera la resurrección.

Enrique Sarquiz y Cristina Ríos participan consternados la partida de Seba y lo recordarán siempre con mucho cariño. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCELO SEBASTIÁN MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 en la ciudad de Bs. As y espera la resurrección.

Eduardo Coroleu, Romina Sarquiz y familia participan con gran dolor la pronta partida de Seba y acompañan a su familia en estos difíciles momentos. Rogamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCELO SEBASTIÁN MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 en la ciudad de Bs. As y espera la resurrección.

Querido amigo! Tu mirada siempre reflejó la bondad de tu alma. Nos queda eternamente la alegría de haberte conocido; y el haber compartido momentos en los que te vimos realmente feliz. Su colega; compañera de trabajo y amiga, Soledad Mattar, junto a su esposo José.E. Machado e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR LUCIANO LAITÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/20 y espera la resurrección.

La Sra. Intendente de la ciudad Capital Ingeniera Norma Fuentes participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR LUCIANO LAITÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/20 y espera la resurrección.

Los Sres. secretarios de la Municipalidad de la Capital, Sec. de Coordinación Dra. Alejandra Yoshiyake, el Sec. de Economía CP. Nicolás Sleibe y el Sec. de Planeamiento y Obras Publicas Arq. Jorge Vila participan con gran pesar su fallecimiento y acompaña a la familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HAYDÉE MAGDALENA VILLACORTA DE ARIAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/20 y epera la resurrección.

“Solo en Dios descansa mi alma porque de Él viene mi salvación, sólo Él es mi roca, mi alcánzar: no vacilaré”. Sus hijos Raquel y Manuel, nietos Miriam, Germán y Romina, Zulma y Carlos, bisnietos Martina, Luciano, Luciana, Justina y Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 hs. en el cementerio de La Misericordia, La Banda.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HAYDÉE MAGDALENA VILLACORTA DE ARIAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/20 y epera la resurrección.

“Se fue Señor al encuentro contigo, se fue en silencio, con la paz y la ternura. Se fue Señor con la confianza en ti, con la alegría de quien cumplió una hermosa y breve misión en la tierra”. Gracias Señor porque tenemos la certeza de que está gozando del infinito amor de Dios. Sus hijos Raquel, Beatriz, Pedro, Paulino, José, Rubén, Rosa, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan para ella el eterno descanso.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

(Escribano) JOSÉ RICARDO JIMENÉZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/20 y espera la resurrección.

Sus hijos María Delia, José Ricardo, María Alejandra, Diego Luis con sus respectivas familias, nietos y bisnietos, agradecen a los Dres.: Víctor Mulki, Marcos Sobré, Rocío Peresín, Sebastián Paz, Silvina Lescano, Ana María Catella, Álvaro Cáceres, Carlos Ramos Taboada, Lic. Rodrigo Zurita y a su nieto Dr. Facundo Lezana quien lo cuidó y asistió incansablemente, al plantel médico y enfermeros del Servicio de Cardiología San Paul, a los directivos, empleados y gerente de la firma OSDE, a las empleadas y cuidadoras que lo asistieron hasta el último momento e invitan a unirse a la misa que por su eterno descanso se celebrará hoy a las 18 hs. en Catedral Basílica, transmitida por facebook, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

RECORDATORIO

MARIELA ANALÍA DEL CARMEN IBÁÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/8/16 y es pera la resurrección.

Al cumplirse cuatro años de su fallecimiento, te extrañan con todos su corazón. Sus hijos Iván, Juliana y Micaela. Ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

MARIELA ANALÍA DEL CARMEN IBÁÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/8/16 y es pera la resurrección.

Al cumplirse cuatro años de su fallecimiento, es difícil aceptar no volver a verte, ni disfrutar tus inminentes alegrías. Ahora eres un recuerdo grato para todos, tendremos siempre presente tus frases de alegría guardadas en nuestra memoria y estamos seguros que nunca morirás en nuestros corazones. Tu hermana Myriam Ibáñez, su hermano político Pedro Delgado y tus sobrinos Lucrecia, Pedro y Julián. Nunca te olvidarán. Ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

CÉSAR AMÍLCAR DOMÍNGUEZ

(q.e.p.d.) . Se durmió en el Señor el 16/08/2020 y espera la resurrección.

No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mi. En la casa de mi padre hay muchas viviendas, si no fuera así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Volveré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Tu esposa Valle de Domínguez, tus hijos Amilcar ,karina,Ely,Eugenio,Cecilia,Santiago,hijas políticas, nietos y demás familiares, pedimos una oración a su querida memoria al cumplirse 9 días de partida al Reino celestial.

AGRADECIMIENTO - RECORDATORIO

CÉSAR AMÍLCAR DOMÍNGUEZ

(q.e.p.d.) . Se durmió en el Señor el 16/08/2020 y espera la resurrección.

Al cumplirse 9 días de su fallecimiento la familia Domínguez-Medina agradecen al padre Alejandro Tenti,al personal del hospital Oscar Ábalos, al Dr. Ramón Cabrera, al Dr. Gustavo Azar, a su hermano de corazón Toto González,al Sr. Lucas Antón,al licenciado Antonio Sequeira,a la enfermera Carola de Sequeira, vecinos, amigos, a los efectivos de la policía Departamental Nº 9 y comisaría Seccional 27, al personal del colegio San Ignacio de Loyola y a la FM Loreto Manta por el acompañamiento recibido en este difícil momento. Loreto.

RECORDATORIO

AGUSTÍN BARTOLOMÉ ADAUTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 3/1/72 y espera la resurrección.

Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad. Permítele a mi progenitor Lolito celebrar un año más de su natalicio en tu bellísimo jardín del Edén; en compañía de tus seres queridos y sobre todo tu presencia príncipe de la paz. En esta estancia terrenal fuiste dotado de belleza física y espiritual; te asemejabas en tu presencia a un obelisco pero por dentro eras un capullo de algodón, sensible, cariñoso, jocoso, de un gusto refinado, coqueto, elegante. Tus cabellos eran como un febo; parecían hebras doradas, tus ojos color del tiempo enmarcaban tu mirada seductora, tu rostro era una porcelana y tu piel una seda, con tus mejillas rosadas, mi vida parecías un actor ¡Qué hermoso hombre!

Padre Celestial, gracias por darme un padrazo me amaba y me consentía con su alma: era su hijita la Benjamina, jugabas, me hacías dormir, me querías con gran entrega, nunca me dijiste no a lo que te pedía, tus regalos no tenían freno alguno.

Eras devoto de la Sagrada Virgen del Valle.

Tu vida transcurrió en San Ramón donde naciste y creciste; de familias honorables y tradicionales del lugar.Te dedicabas a tus campos y estancias, tus animales y tierras fueron tu vida.

Dios Hijo Redentor del mundo, dale a mi Lolito un trato misericordioso y no tengas en cuentas todas sus faltas, perdona sus pecados. Amén.

Permítele yacer en los brazos de tu bondadosa y clementísima Madre nuestra arca de salvación.

Elevo mis oraciones al cielo y con todas mis fuerzas y amor eterno te digo. Feliz Cumpleaños, padre mío.

Tu Rosarito

Tus hijos Héctor Eduardo, Graciela del Carmen, tus nietos y bisnietos, ruegan una oración en su querida memoria.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Su nieta María de los Ángeles Almada y Cristhian Lischet, Gregorio, Amalia y Fermín lamentan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Toto Moreno y familia participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su hijo Rubén y familia.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Manuel Hernández, su esposa María Elisa Fernández Rojas, acompañan a sus amigos Rubén y Graciela en tan doloroso momento. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Guegui Cejas participa su fallecimiento y acompaña con cariño a Blanca, Rubén y familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Maria Cristina Fuensalida participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a Rubén y Graciela, a Martín y María de los Ángeles en este momento de tristeza.

BURGOS CÓRDOBA, HUMBERTO A.(Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Sus primos hermanos familias Luna Burgos, Díaz Burgos, Hilda Burgos y flia. Bibi Burgos y flia. Zulma Burgos y flia. Hugo Burgos y flia. y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BURGOS CÓRDOBA, HUMBERTO A. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Su tía Alva y sus hermanas Silvia y Marcia participan con dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

BURGOS CÓRDOBA, HUMBERTO A. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Su primo y padrino Dr. Enrique Bertrand y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BURGOS CÓRDOBA, HUMBERTO A. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Rafael Antonio Canllo, personal médico y administrativo de Promed, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Los amigos de los inicios del Santiago Rugby Club de su hermano Aleco. Marco Franceschini, Veinte Kuran, Rafa Bonacina y Pedro Lines, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (Arq.) (q.e.p.d) Falleció el 20/8/20|. Las Amigas Misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento del primo de la querida Lita, la acompañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Fuiste una persona que de la amistad hacías culto, un amigo como pocos. Nos queda el recuerdo de grandes momentos compartidos.Ya descansas con tu adorada Madre.!! Gringo Lescano su hija Lore Lescano Raed y flia te despiden con cariño.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. María Eugenia Araujo y sus hijos Mateo y Santíago Contato participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Luis Ignacio Araujo y sus hijas, participan con profundo dolor el fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HEREDIA, ELSA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. "Teresa, Dios te llevó para que le des más brillo al cielo... desde allí iluminarás el camino de tu hijo". María Valeria Rusz Maidana, participa con profundo dolor y tristeza el fallecimiento de la madre de Jorge Cánepa.

HEREDIA, ELSA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. "¡Vengan los bendicidos por mi Padre! Tomen posesión del Reino que ha sido preparado para Uds. desde el principio del mundo". (Mt 25,34). Sus amigos de siempre Valle y Patricia Gadda, Dr. Césasr Alberto Monti, Martina y Luisina participan consternados su fallecimiento. Acompañan a sus hijos y flia. en el dolor y elevan oraciones en su querida memoria.

HEREDIA, ELSA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Sus excompañeras de Telecom Pochi, Mocha, Pelusa, Chichí, Ramona, Chavela, Adita, Edit, Rosita, Doris participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HEREDIA, ELSA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Carlos Alberto Toia y María Inés Castiglione participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento.

HEREDIA, ELSA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Pedro Domingo Mosconi y Ana María Toia de Mosconi y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este doloroso momento.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Hermano ya estás en la gloria celestial de tu padre nuestro Señor Jesucristo .Estoy segura que un coro de Ángeles te reciben y te acunan para estar en paz que la tienes bien merecida. Tu lucha fue continua para todos los que te necesitaban. Su hermana Marta Lucrecia Laitán y sus ahijados Marivet, Emilio y Jimmy sus sobrinos Luis,Sabrina,Ludmila,Lio,Jesica y Daniela.

MARQUESANO, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. "Cuando yo me vaya extiende tu mano y estarás conmigo sellada en contacto y aunque no me veas, aunque no me palpes sabrás que por siempre estaré a tu lado..." Querida Nena tus compañeros y amigos de la promoción 66 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, extendemos nuestras manos para quedar en contacto contigo recreando en nuestras vidas, tu alegría, generosidad, bondad y estarás siempre en nosotros con el recuerdo en la hermosa persona que fuiste. Acompañamos con todo cariño a tu familia, al despedirte en tu regreso a la Casa del Padre, pidiendo por tu eterno descanso y el consuelo a quienes te queremos. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

MARQUESANO, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Kuky y José Giménez Lezama y familia, despiden a nuestra querida amiga Nena y te decimos: Todo lo que amamos se convierte en parte de nosotros mismos. Te recordaremos por siempre, por tus principios y tu incondicional amor a tu familia. Participamos su fallecimiento y acompañamos a sus hermanos: Mirta, Mary, Mechi, Victor, su sobrina Soledad, sus sobrinos nietos Franchesco y Maxi; tus hermanos politicos, sobrinos y familiares. Rogamos una oración en su memoria.

MARQUESANO, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Delia Privitera y su familia, participa con gran dolor el fallecimiento de su amiga Nena y ruega una oración por su descanso eterno.

MARQUESANO, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Que descanses en paz, gracias por ser parte de mi vida. Te recordaré siempre. Su ahijado Cesar G. Coronel, junto a su esposa Eliana Teves, sus hijos Facundo, Lorenzo y Juliana; la despiden con dolor y desean su paz.

MARQUESANO, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Que Dios te conceda la paz y el descanso eterno querida Nena. Tu amiga Mirta López que nunca te olvidará, participa con dolor tu partida.

MARQUESANO, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Mirta de Coronel, sus hijos Silvana, César, Valeria, sus hijos políticos José, Eliana, Manuel, nietos Juan Cruz, Valentino, Facundo, Lorenzo, Juliana y Justina participan con profundo dolor su fallecimiento.

MARQUESANO, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Querida Nena: Dios premiará tu bondad, tu espíritu de lucha, y amor sin límites hacia tu familia y amigos. Siempre que estés en nuestro día a día seguirás viva. Porque solo muere quien es ovidado, tú por tu infinito amor hacia nosotros siempre serás recordada. Lita, Anita, Noemí Salazar, Mariana Belén Lascano y Nadín Assepf participan con pesar su partida al reino de los cielos.

MARQUESANO, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Antonio Gallego y sus hijos Diego y María, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Nena. Ruegan oraciones en su memoria.

MARQUESANO, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Querida Nena: siempre vivirás en nuestros corazones. Nada puede llenar el vacío que nos dejas. Formaste el grupo de whatsapp "Amigos por siempre", hermanadas en la amistad, con el mismo cariño de la infancia que nos unió a través del tiempo: Tita L. Graciela P., Mirta Z., Pelu B, Marisa B, Noemí S., Anita S., Lita S,. y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARQUESANO, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Su ahijado Diego Fernando Gallego y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida madrina. Ruega oraciones en su memoria.

MARQUESANO, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Gracias por tu valiosa amistad. Tita López, Gaby, Ana y Joel Espeche y sus flias, Poroto López y flia. Ivana, Jorge, Daniel y Darío López despiden a la querida Nena y comparten el dolor de toda la flia. Marquesano.

MARQUESANO, DELIA DELVALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Señor tu hija ya está en tu casa permítele entrar en ella para que contemple tu rostro. Tu amiga Mercedes Pérez Coronel y flia, acompañan a toda su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MARQUESANO, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Gloria Ivonne Suffloni de Ibarra (Yoyi), amiga de su hermana Mirta y hermano político Juan Pablo Accinelli, participa con inmenso pesar su fallecimiento y acompaña en el dolor a toda la flia. pidiendo a Dios les de consuelo y resignación. elevo oraciones por su descanso eterno.

MARQUESANO, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Sus amigos que nunca la olvidarán y vivirá en nuestros corazones. Blanca Merletti de Navarro, Ruben Eduardo Navarro, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en su dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 21/8/20|. Su esposa Jimena Gurmendi, hija María del Pilar. Sus padres Marcelo y Cristina, y su hermana Mariela participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Sus primos Francisco Giuliano, su esposa Lilia Caporaletti, sus hijos Lilia, Adriana y Orlando y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 21/8/20|. En el silencio de la intimidad guardaremos amorosamente tu recuerdo. Sus tíos políticos Enrique Elli y Teresa Elli y sus respectivas familias, despiden a Sebi con dolor y ruegan por su descanso y por la fortaleza del Padre para Jimena, sus padres, hermana y todo la flia.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Nene Sarquisián y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Sus amigos Norma Mema, Carla, Franco y Paolo Lucatelli, participan su fallecimiento y acompañan a tan queridos amigos en el dolor.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Marta Vella de Díaz y familia, participan su fallecimiento y acompañan a sus padres, esposa e hija. Ruegan oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. "Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la reciba Dios". (San Agustin). Con profunda tristeza acompañamos a Jimena, a sus padres y demás familia en este triste momento. Irma de Dib y sus hijos Marcia y Carlos Perduca.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Raúl Acosta, Teresita González y sus hijos Abel, Lourdes y Agustín, María Dolores y Fernando, acompañan a Cristina, Marcelo y Mariela en este muy triste momento de dolor por la pérdida de Sebi. Elevan oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 21/8/20|. Tempranamente se cerró tu círculo, pero tus testimonios de vida y bondad quedarán para recordarte. Andrés Dichiara, Teresa Elli y sus hijos María Andrea, Matías, Sabina, Emilio, Ignacio, Lucía y sus respectivas familias, lo despiden con cariño y dolor. Ruegan oraciones en su memoria y fortaleza para la querida Jimena, sus padres, hermana y toda la flia.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Lic. Rolando Sarquisián y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia, elevando oraciones en su querida memoria y pronta resignación.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Con todo el dolor del alma despido a un hijo de la vida. Mi más sentido pésame a su familia y los acompaño en la tristeza de tu temprana partida mi querido Sebastián. Omar Lucatelli.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. "Que los ángeles te acompañen hasta el encuentro con el Señor". Cumpa, nunca te olvidaremos, te vamos a extrañar mucho. Sus amigos Huguito Saad, Elizabeth Lissi Atía, sus hijos Mía y Facundo acompañan a su amiga querida Jimena Gurmendi y a su hijita Pilar en tan doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Descansa en paz. Dios te tiene en sus brazos. Norma Atía de Lissi, sus hijos Verónica y Esteban, Juan Pablo y Natalia, Belén y Luis, Alejandra y Roberto, Elizabeth y Huguito con sus respectivas familias acompañan con profundo dolor a su esposa Jimena y sus hijita Pilar. Elevan raciones en su memoria.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Como una estrella fugaz fue tu andar por este mundo, pero tu llama indeleble nunca se apagará. Dios recibe a nuestro amigo Seba en tu reino y que brille para él la luz que no tiene fin. Ávila Rosarito, Cabrera Moisés Carolina, Urquiza Llanos Natalia y Roldan Mariana participan con profundo dolor la partida del esposo de su querida amiga Jimena e hija Pilar y ruegan oración en su querida memoria.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. . ¡Descansa en paz Seba querido. Perla Vella de Gómez y su hijo José Eduardo Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a sus padres: Marcelo y Cristina; a su hermana Mariela, esposa y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria. Villa La Punta. Choya.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Señor, ya está ante Ti, recíbelo en tu Reino y dale el descanso Eterno. Negro Sily y flia te despedimos con cariño y participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria y resignación para su familia.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|.Seba, sin conocerte rezamos mucho por vos. Que difícil será para todos tus seres queridos aceptarlo, si nosotros lo sentimos demasiado! Protégelos y ayúdalos a sobrellevar tan difícil momento. Acompañamos a toda su flia en tan doloroso momento. Andrea Bravo y flia.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. El dolor de tu partida querido Seba ha dejado muchos corazones tristes, lo que significa que tu paso por esta vida ha sido solo de bondad, alegría, nobleza, simpleza. Gracias por honrarnos con tu presencia en cada visita a nuestra casa. Que Dios te tenga en la gloria. Acompañamos en este dolor a nuestra Querida Jime. Aldo Corbalán, Gladys Herrera, Analia, Mauricio, Paola, Sophie y Santino Corbalán. Participan con profundo dolor su partida, rogamos oraciones a su querida memoria.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Estas partidas inesperadas son las que más duelen, estas partidas tempranas son las menos entendibles, lo que si se es que Dios siempre se nutre de lo mejor y es por eso que te ha elegido para convertirte en el Ángel que cuidara a mi Jime y Pili. Hasta Pronto amigo. Te vamos a Extrañar. Anny, Sophie y Santino Corbalán Participan con profundo dolor su partida y rogamos oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, SEBASTIAN MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20 en Bs. As|. Norma Buitrago de Mema, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega al Altísimo por su eterna paz.

REYNOSO, SEGUNDO SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Su esposa Dominga Braga, sus hijos Petrona, Fabiana, José, Doris, Silvia, Maria, Patricia, Marcelo, Walter, Jorge, Santiago, Ulises, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron hinumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ROJAS DE ELÍAS, DIVINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Sus hijos Jesús, Carlos, José, Cristina, Roque, Ángela Y Olga participan con profundo dolor de su fallecimiento. Pidiendo a Dios consuelo y resignación para semejante perdida.

ROJAS DE ELÍAS, DIVINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Abuelita querida dejaste un gran dolor y un enorme vacío con tu partida. Te damos gracias por todo lo que fuiste con nosotros, siempre tan atenta, cariñosa, solidaría, tan buena, queriendo siempre lo mejor para todos. Te recordaremos todos los días de nuestras vidas y vivirás eternamente en nuestros corazones. Te amamos! Sus nietos y bisnietos.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. La familia Rodríguez: Guido, Gustavo y Elvira participan con profundo dolor el fallecimiento de su estimada vecina y amiga. Piden oraciones en su memoria.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Sus vecinos de calle Abs. Rojas: Ricardo Llapur, su esposa Angela y sus hijos Ricardo, Fabián, Mariano y Daniela (a) y su vecina Azucena Navarro, participan su fallecimiento. Rogando oraciones. Que brille para el la luz que no tiene fin.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORONEL DE PÉREZ CORONEL, CELIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/94|. Hoy se cumple 26 años que cerraste tus ojos y partiste hacia la eternidad. Tu presencia sigue viva en nuestros corazones como un ángel protector y aunque no podamos verte, en nuestros sueños siempre nos encontraremos, hasta que llegue el momento en que Dios nos lleve junto a el y volvamos a estar todos juntos. Te amamos tus hijas Mercedes y Susana y demás familiares, invitan a la misa virtual en la Pquia. San José de Belgrano a las 18 horas.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (q.e.p.d.) Fallecíó el 23/8/20|. Su esposa Alicia Martínez, hijos Valeria, Rodrigo, Ana, Valentina, nietos Lucca, Chiara, Luana, León, Sol, Catalina, h/pol Carlos Giuliano, Eugenio Gómez Paz, Nadia Carrea participan con dolor su fallec. Sus restos fueron inhumados en cemet. Jardín del Sol. Serv. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (q.e.p.d.) Fallecíó el 23/8/20|. Sus hijos Rodrigo y Nadia participan con inmenso dolor su fallecimiento y los recordaran siempre con mucho amor Elevamos nuestras oraciones en su memoria.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (NICO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Su hermana Coca Najarro de Yemma, su sobrina Maria Alejandra Yemma, Jorge Posse, sus sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (q.e.p.d.) Fallecíó el 23/8/20|. José Luis Esther y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañando a Rodri Nadia y flia.en tan doloroso momento pidiendo una oración en su memoria..

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (q.e.p.d.) Fallecíó el 23/8/20|. Acompañamos y abrazamos con profundo cariño a Rodrigo por tan dolorosa perdida su suegra Martha Rivero y sus cuñados Rodri y Marce, Maxi y Naty y deseamos resignación a su madre, hermanas y respectivas familias elevamos oraciones en su memoria.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (q.e.p.d.) Fallecíó el 23/8/20|. Su consuegro Oscar Correa y Mirta Salto participan con profundo dolor y acompañan a Rodri, Nadia y flia.en tan doloroso momento. Rogando por el eterno descanso de su alma

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (Nico) (q.e.p.d.) Fallecíó el 23/8/20|. Su amigo Beto Jorge y Élida Ledesma, sus hijos Gaby Juanchi y Fernando Jorge lamentan profundamente la pérdida del amigo Nico. Ruegan una oración en su memoria.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (Nico) (q.e.p.d.) Fallecíó el 23/8/20|. Su íntimo amigo Mario Heredia y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (Nico) (q.e.p.d.) Fallecíó el 23/8/20|. Dale Señor el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin" Lorena y Bruno acompañan a Ana Valentina y familia con mucho cariño en este momento tan doloroso y elevan una oración en memoria de su querido Nico.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (q.e.p.d.) Fallecíó el 23/8/20|. Acompañamos a Alicia, Rodrigo, Valeria y Ana V. en su pérdida. Vamos a recordar con mucho Cariño a Nico, agradecidos de haber recibido a nuestra hija en su hogar. Dito Trungelliti y familia.

SALVATIERRA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. "Señor tus caminos no son nuestros caminos, tus caminos son siempre los mejores". Gringa Gómez de Santos y familia, acompañan en su dolor a su amiga Amelia Mansilla, a sus hijos Lauri, Hernán, Cristi y a sus nietos y demás fliares. en este triste momento.

SALVATIERRA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por Mí". Compañeras de la promoción 1963 de la Esc. Normal "Jose B. Gorostiaga", acompañan a Amelia en este momento difícil.

SALVATIERRA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Silvia Súarez y Gringa Gómez, alumnas de italiano de su hija Lauri acompañan a ésta y a su familia en el dolor.

VILLACORTA DE ARIAS, HAYDÉE MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. "Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte". Sus hijos Raquel, Beatriz, Pedro, Paulino, Rubén, José, Rosa, Virgina y Haydé, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados a partir de las 9 hs. en calle 23 Nº 305 Bº Lourdes, y sepultados en el cementerio de La Misericordia, La Banda.

VILLACORTA DE ARIAS, HAYDÉE MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Sus hijos Rubén, Paulino, Beatriz, Jose, Rosa, Pedro, Haydée, Virginia, hijos politicos, nietos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio La Misericordia. COB. NORCEN, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Ricardo Sexer y Lali, vecinos de sus hijos Leonardo y familia, del Consorcio Gral. Roca, les acompañan en esta hora de tristeza, por tan lamentable perdida.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Ricardo Sexer y Lali, sus hijos Cecilia y David, Agustin y Estefanía, acompañan con dolorosa solidaridad a sus padres Marcelo y Cristina, hermana Mariela, en esta hora aciaga.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Las personas solamente mueren cuando sus seres queridos las dejan de recordar. Pachi fue una persona excepcional que siempre estará en nuestros recuerdos. Su primo político, Jose Carabajal, su esposa Maria Rosa Obaid, sus sobrinos Matias David Carabajal y flia. y Lourdes Mikaela Carabajal participamos con profundo dolor su fallecimiento, acompañamos a toda su querida familia y rogamos se eleven oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

SEQUEIRA, RAMÓN EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Su esposa, Patricia, sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, bisnieta y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey. Loreto. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.