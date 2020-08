Por el dólar y la escasez, prevén que electrónicos y línea blanca seguirán con precios en alza

24/08/2020 - 00:39 Economía

Desde el inicio de la cuarentena, el 20 de marzo, los productos de línea blanca, electrónica y computación, tuvieron un incremento que va desde el 25 al 40% llegando en algunos casos a duplicar su valor, pero la situación se agudizó en estas últimas semanas por la escasez de diferentes productos y por la suba del dólar, situación que impacta en los precios de los artículos que tienen una gran cantidad de componentes importados.

A nivel local, distintos propietarios de comercios consultados por EL LIBERAL, revelaron su preocupación por esta situación de precios en alza, pero más aún por el faltante de mercadería que ya hay y la que se prevé cuando se inicie la demanda de temporada alta de artículos de refrigeración, el mes venidero.

Juan Lami Hernández, propietario de Las Malvinas, señaló ante la consulta sobre la evolución de los precios de los artículos de línea blanca y electrónicos que ‘han aumentado de un 25 a un 40%, esa es la relación de los precios de los productos de hace 90 días atrás’, de acuerdo con los listados que les fueron pasando sus proveedores.

Respecto de si estima que esos incrementos pueden continuar en función de la devaluación del peso ante el dólar de las últimas semanas, agregó: “No sabemos, pero si en un principio el dólar se comporta como lo está haciendo, es muy probable que los aumentos sigan”.

A valor dólar

Añadió que este tipo de productos “se maneja en función del dólar, pero el gran problema es que tampoco hay productos para vender por todo este tema, del coronavirus”. Ejemplificó que una zona productora de electrónicos como la ciudad de Rio Grande donde está radicada una gran cantidad de fábricas ensambladoras de electrónicos, “está con Fase 1, así que esto también hace que los precios aumenten y que el panorama esté mucho pero mucho más complicado que antes”.

A su turno, Rodolfo Lindow (h), propietario de un negocio de computación, electrodomésticos y línea blanca, señaló que ‘los precios como todo los de otras cosas han aumentado en algunos rubros más y en otros menos. Algunos se han mantenido cerca de los de pre cuarentena y otros han subido muchísimo’. En este punto, indicó que ‘más que por el dólar, han subido por la escasez, porque no hay por las restricciones de ingreso o de fabricación. Sí han subido algunos productos pero más que por la influencia del dólar por la incapacidad de importar insumos o productos’.

Ejemplificó que ‘en el tema de computación hay faltante de todo: No hay impresoras, no hay gabinetes, no hay fuentes para máquinas, no es que un proveedor no tiene o es difícil conseguir, no hay nada en ningún lugar de ningún proveedor. Cuando entran 10 gabinetes hay una demanda de 10 mil y por supuesto el precio sube’. Destacó que ‘en algunos productos sucede más y en otros menos, pero hay un gran desabastecimiento, las subas se ven justificadas por la falta de stock más que por el aumento del dólar’.

Poca producción

Puntualizó que “lo mismo pasa para todos los rubros: No hay producción y va a haber escasez de todos los rubros. No ingresan insumos, no ingresa mercadería importada y en caso de que ingrese, las fábricas están al 20% de su producción por las restricciones de distanciamiento social”.

Desde otro negocio de electrodomésticos y línea blanca, Roberto, gerente de ventas apuntó que “en electrónica, entre los meses de abril, mayo y junio todo subió más de un 40%, pero eso lo han hecho los formadores de precios. En esto hay dos cuestiones que se ven en el caso de electrónica: por un lado aumentaron los valores unitarios de los productos y por otro lado, especularon con el dólar”. l