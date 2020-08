El consumo de pollo subió un 10% a 50 kg per cápita

24/08/2020 - 00:41 Economía

El presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (Cepa) , Roberto Domenech, sostuvo que durante los primeros meses de la cuarentena el consumo de pollo subió hasta los 50 kilos por habitante al año y repasó los inconvenientes que tuvo el sector en el mercado externo.

Respecto a cómo atraviesa el sector la pandemia, indicó que ‘cuando arrancó la cuarentena tuvimos durante 30 días una demanda excepcional de pollos, porque la gente pensó que se iba a tener que quedar en la casa y no iba a poder salir a comprar, con lo cual el segundo mes de cuarentena fue una lágrima poder vender, porque la gente empezó a consumir lo stockeado’. Agregó que ‘así como el precio tuvo una reacción favorable, después fue desfavorable en forma importante. Además, entre mayo y junio comenzaron inconvenientes con la exportación porque China no bajaba los contenedores’. Destacó que ‘eso hizo que llenáramos las cámaras y aumentáramos la oferta en el mercado interno, que llegó a un consumo de 50 kilos per cápita al año. Para ello, tuvimos que subsidiar el precio, porque bajándolo el consumo creció un 10%”. l