El español Maverick Viñales dijo que el freno explotó y que no pudo hacer nada

24/08/2020 - 22:13 Deportivo

Maverick Viñales protagonizó una de las imágenes del fin de semana en el Gran Premio de Estiria de MotoGP, ya que durante la carrera se tiró de su Yamaha al notar que tenía problemas de frenos. Tras la competencia, el español habló sobre lo sucedido.

“Empecé bastante bien, la moto iba fantástica en las primeras vueltas. Apretaba a Dovi, pero con la velocidad punta era difícil. Le pasé una vez, pero vi que no podía, que me pasaba fácil en la recta. Me dije: “vamos a dejar pasar vueltas” para agarrar ritmo. Empecé a perder presión en los frenos delanteros. Lo intentaba, me fui largo una vez y vi que sería difícil. Hice tres vueltas lento, volvieron un poco, apreté y me quedé sin frenos. El freno explotó y no pude hacer nada”, expresó en primer término Viñales.

Y añadió: “Es algo que nunca me había pasado, alguna vez me habían bajado. No pude hacer nada. No podía parar la moto”.

Luego, el piloto de Yamaha habló sobre la sensación de tener que tirarse de su moto: “Miedo nada, mucha rabia. Es que no puedo hacer nada. Por suerte, los circuitos son lo suficientemente seguros para que si sucede algo así, puedas tener tiempo de reacción. Mucha rabia dentro y mucha frustración. Al final, creo que puedo estar mucho más delante de lo que estamos”.

Bronca

Además, Viñales mostró su bronca por las oportunidades desperdiciadas de sumar buenos puntos: “En la carrera pasada yo no tuve problemas de frenos. Eran tres oportunidades buenísimas que se tiraron a la basura. Me duelen un hombro y un codo”.

finalente el piloto español dijo: “Son tres carreras en las que teníamos una oportunidad buenísima para arrebatar un montón de puntos a Fabio. Ha habido muchos fallos en estas tres carreras. No podemos pedir mucho más si estamos fallando. No hay que perder el foco, porque somos rápidos y eso es lo más importante. Ya llegará el día que podamos cuadrar todo y hacer una carrera perfecta”, anhela Maverick Viñales.