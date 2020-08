Galeano, Ramírez, Vieyra y Brochero firmaron sus vínculos con Central Córdoba

24/08/2020 - 23:28 Deportivo

El Ferroviario, mientras continúa con su tercera semana de pretemporada, sigue sumando nombres a los trabajos. Y ayer fue una jornada con novedades importantes para la institución del Oeste.

Cuatro jugadores firmaron ayer sus respectivos contratos y se integraron a las prácticas de Central Córdoba, de cara a la reanudación de la actividad futbolística en la Liga Profesional de Primera división.

Se trata del mediocampista Juan Galeano, quien renovó su vínculo por 18 meses, el también volante Iván Ramírez (ex Gimnasia de Mendoza), del media punta Juan Ignacio Vieyra (ex Hurácan) y del delantero Lucas Brochero (ex Boca Juniors).

Los cuatro jugadores estuvieron primero en el campo de deportes del Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (Iosep) de la capital santiagueña y luego se dirigieron al estadio Terrera para hacer oficial la rúbrica.

“Contento de renovar, de seguir con el proyecto y ser parte del crecimiento de la institución”, contó Juan Galeano en diálogo con la prensa. En tanto se refirió a la charla con Berti. “Hablé de las posiciones en donde jugaré, de la intención que tendrá el equipo, de la idea de juego que tiene él. Estoy ansioso de poder empezar a entrenar y llevar a la práctica esto. Va a ser importante el equipo que conformemos, más allá de los nombres”.

Por su parte, Iván Ramírez afirmó que tiene “una expectativa muy grande; es una oportunidad única la que tengo después de venir del Nacional B”. Mientras, se refirió a lo que le pidió el Berti: “Le gustan los equipos intensos, que a la hora de recuperar vayan a buscar al rival. Puedo jugar como volante central, como doble cinco o bien de interior. Puedo cumplir varias funciones en el medio que es lo que quiere el DT”.

Por su lado, Vieyra comentó que el técnico Alfredo Berti “me conoce desde chico, sabe lo que puedo dar”.

“Como mediapunta, detrás del nueve, ahí es la posición de la cancha en que más cómodo me siento”, agregó el ex Newell’s.

Por último, el joven Brochero, de apenas 21 años, destacó la “ilusión de poder tener mi chance en Primera. Puedo ser extremo, delantero o volante por los costados. Estaré a disposición de lo que me pida el DT (Berti)”, expresó el exfutbolista xeneize.

La práctica de hoy, que ya contará con un total de 19 jugadores, dará comienzo a las 10 de la mañana y se trabajará nuevamente en grupos.

“Perrito” Barrios ya está en Santiago

Mientras buena parte de la plantilla ferroviaria sigue con su preparación, anteayer llegó el último futbolista profesional que no estaba en suelo santiagueño.

Nahuel “Perrito” Barrios arribó este domingo y está realizando la cuarentena que tiene como exigencia la provincia para los que llegan desde afuera de la misma.

Los que ya están trabajando bajo las órdenes de Alfredo Berti tras cumplir la cuarentena y hacerse los hisopados son los arqueros Alejandro Sánchez, César Taborda, Leonel Caffaratti y Enzo López, los defensores Cristian Díaz, Jonathan Bay, Hugo Vera Oviedo y Franco Sbuttoni, los mediocampistas Cristian Vega, Mateo Montenegro, Leandro Vella y Emanuel Cuevas y el delantero Abel Argañaraz.

Hoy se entrenarán en el Iosep también Juan Galeano, Iván Ramírez y Juan Ignacio Vieyra y el delantero Lucas Brochero.

Restan sumarse Ismael Quílez, Oscar Salomón, Jonathan Galván, Ariel Rojas, Francisco Cerro, José Luis Fernández, Santiago Rosales, Nahuel Barrios, Claudio Riaño, Sebastián Ribas y Pablo Palacios Alvarenga.