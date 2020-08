Guido Pella, aislado en Nueva York, exige explicaciones a la ATP

24/08/2020 - 23:49 Deportivo

El tenista argentino Guido Pella, aislado en un hotel de Nueva York y retirado del Masters 1000 de Cincinnati, exigió ayer explicaciones a las autoridades sanitarias de la ciudad y a la dirigencia de la Federación de Tenis de Estados Unidos (Usta) luego del resultado negativo que arrojó el test de coronavirus de su preparador físico, Juan Manuel Galván.

El bahiense permanece hace una semana confinado en la “Gran Manzana” por su contacto estrecho con Galván, que fue analizado como positivo por los médicos estadounidenses en la ronda de testeos previos al circuito. El tenista se sometió a la quinta prueba de coronavirus al igual que su entrenador José Acasuso y ambas dieron negativas, pero lo que generó sorpresa fue que el test del PF dio el mismo resultado.

“Al parecer nunca tuvo el virus”, reveló Pella con el rostro desencajado en una historia compartida a sus seguidores de Instagram.

“Perdón la cara, es la cara después de estar encerrado una semana con prácticamente nada de información de parte de la ATP y el torneo (Cincinnati). El resultado de Juan dio negativo, imagínense con las sensaciones que me desperté. No sé qué va a pasar, quién se va a hacer cargo”, dijo.

“Hoy (por ayer), recibí un llamado del Departamento de Salud de Nueva York que dice que no voy a poder salir del hotel hasta el 31 (día que comienza el US Open). Quiero creer que eso es un error y que me lo dijeron antes de conocer el negativo de Juan, pero no”, apuntó incrédulo. “Creo que acá hubo un error, un grave, gravísimo error de parte de alguien y ojalá que se puedan dar las explicaciones pertinentes porque lo que he pasado esta semana fue muy difícil, una mezcla de sensaciones horribles”, admitió.