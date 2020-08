FÚNEBRES | 25 de agosto del 2020

25/08/2020 - 00:18 Funebres

Fallecimientos

- Carlos Enrique Torres (La Banda)

- Belindo Osvaldo Gómez

- Trinidad Cáceres

- Aída Argentina Cortés (Villa Robles)

- Juan Francisco Márquez

- Olga Margarita Gallardo (La Banda)

- Beato Villalba (Loreto)

- Juana Rosa Málaga

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR LUCIANO LAITÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/20 y espera la resurrección.

El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Querido amigo que descanses en paz. Hoy todos nos encontramos conmocionados por tu partida. Gracias por todos los buenos momentos vividos y por los hermosos recuerdos que vivirán en nuestra memoria. En especial tu amiga Victoria Maldonado y Coca Andrada, tus amigos Walter y Ángel Maldonado y Martín y Gerardo Casco participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR LUCIANO LAITÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/20 y espera la resurrección.

“Que brille para él, la luz que no tiene fin”.

Su hermano Ricardo, su hna. política Estela, sus sobrinos Alejandra, Claudia, Mariela, Ricardo y Leonardo participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR LUCIANO LAITÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/20 y espera la resurrección.

C.P.N. Pedro Raúl Martínez participa con profundo pesar su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR LUCIANO LAITÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/20 y espera la resurrección.

La señora presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, participa el fallecimiento del referente de la comunidad carismática y en la lucha contra la drogadicción y tío de las empleadas del organismo, Sras: Alejandra, Claudia y Mariela Laitán, acompañando en el dolor a sus familiares y elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR LUCIANO LAITÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/20 y espera la resurrección.

La señora presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, equipo de asesores de presidencia, directora de sumarios, directores generales de los todos los Niveles Educativos, director general de administración, miembros del tribunal de disciplina, vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos Niveles, supervisores y analistas técnicos docentes, coordinación del área legal y personal del organismo participan el fallecimiento del referente de la comunidad carismática y en la lucha contra la drogadicción y tío de las empleadas del organismo, Sras: Alejandra, Claudia y Mariela Laitán , acompañando en el dolor a sus familiares y elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Crio. Mayor (R) HÉCTOR LUCIANO LAITÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/20 y espera la resurrección.

El señor secretario de Seguridad de la Provincia, comisario general (R) David Marcelo Pato, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este duro momento, elevando una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Crio. Mayor (R) HÉCTOR LUCIANO LAITÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/20 y espera la resurrección.

El señor jefe de Policía, comisario general Roger Alberto Coronel, participa con profundo dolor y tristeza su fallecimiento y ante este penoso momento, acompaña a su familia con resignación cristiana.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Crio. Mayor (R) HÉCTOR LUCIANO LAITÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/20 y espera la resurrección.

El señor subjefe de Policía, comisario general Juan Manuel Morales, participa su fallecimiento acompañando a la familia por esta pérdida y ruega al cielo que brille en su memoria la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANTONIO ERNESTO NAJARRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/20 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ÁNGEL SALVATIERRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 y espera la resurrección.

El decano Eduardo Lian Allub participa el fallecimiento del padre de la docente María Cristina Salvatierra, acompañando su dolor, ofrece oraciones por su descanso eterno junto a Dios, nuestro Señor.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DELIA DEL VALLE MARQUESANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/8/20 y espera la resurrección.

Tus amigos familias: Torres, Ávila y Peña, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a la familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

OLGA LILIA DEL VALLE LEYBA DE SAPUNAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 y espera la resurrección.

“Escucha Señor la voz de mi clamor, no me rechaces ni me abandones, porque tú eres mi refugio”. Salmo 26,7-9.

César Alberto Monti, Patricia Marcela Gadda, Valle, Martina y Luisina participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su flia. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCELO SEBASTIÁN MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 en la ciudad de Bs. As y espera la resurrección.

Tato González, su esposa Betty Manzur, sus hijos Fernando y Sebastián González y sus respectivas familias participan con honda congoja la partida del hijo de sus amigos Cristina y Marcelo y familia. Rogamos al Señor recoja a Sebastián en su seno y brinde fortaleza y resignación a toda su familia. Elevamos oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

MANUEL ANTONIO DE JESÚS PACHECO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/18 y espera la resurrección.

A dos años de tu partida vives en el corazón de quienes tanto te amamos.

Su esposa Gloria Cortés, sus hijos Gabi y Edgardo, hijos políticos y nietos.

RECORDATORIO

MANUEL ANTONIO DE JESÚS PACHECO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/18 y espera la resurrección.

“Nocab Tatay, ancha munaska (padre mío muy querido)”.

Hiciste mágica mi vida y persistes en los mejores recuerdos!! Gracias por haberme hecho tan feliz. Tu hija Gabi

RECORDATORIO

RAMÓN AGUSTÍN PÉREZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/8/20 y espera la resurrección.

Al cumplirse nueve días, sus hermanos Celia, Olga, Olinda, sus sobrinos Teddy y flia, Betto y flia, lo recuerdan en todo momento. Q.e.p.d. y le pedimos a Dios que brille la luz que no tiene fin. Te queremos y extrañamos mucho hermano.





ÁBALOS, ROBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 19/8/20|. Rímini Sebastián y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Gilberto Parisini, Cristina Del Castaño y sus hijos: Daniel; Cecilia, Franco, Antonella y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su vecina Blanca. Acompañan en la oración a toda su familia.

ALMADA, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. María Inés Falcione, Sara Lucca, Ercilia Castellanos, Susana Romero, Ilda Santillán, Susana Achával, Ricardo Basbús, Anita Gioria, Viviana Jozami, Elena Piñón, Gabriela Tonelli, Josefina Santillán y Angélica Alvarez acompañan con cariño a Graciela y Rubén en estos dolorosos momentos.

CÁCERES, TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Su familia participa su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Los Flores. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Eva Beltrán lamenta el fallecimiento del estimado Tino, acompaño a su familia en el dolor, elevo oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Rímini Sebastián y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

FARÍAS, VICTORIA MAITÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La comunidad educativa de la Escuela de Rehabilitación y Reeducación Sagrado Corazón de Jesús, participa con profundo dolor el fallecimiento de su alumna y acompaña a la familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, BELINDO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Sus hijos Walter, Marcelo, Myriam, Graciela y Dante Alejandro, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. EMPRESA SANTIAGO.

HEREDIA, ELSA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Rímini Sebastián y familia participan con dolor su fallecimiento.

HEREDIA, ELSA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. CPN Roberto Soria, María Carreras, sus hijos Roberto Emanuel y flia., Daniela Marisel y flia, Alvaro Facundo Soria participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de sus amigos Luciano y Jorge Cánepa.

HEREDIA, ELSA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Lic. Daniela Soria, su esposo Federico Cukier y sus hijos Justina y Joaquin participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y pasajera. Ruegan para ella el descanso eterno.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Su esposa María Cecilia Ozán, María Luján, María Guadalupe, Luciano Ezequiel Laitán, hnos., sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque la Paz SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. "Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi vivirá aunque muera y todo el que viva y cree en mi no morirá jamás". Tío te despedimos con mucha tristeza, reconfortados porque estas descansando en paz junto al Señor, te extrañaremos siempre, dispuesto a servir, gentil y generoso, un verdadero hombre en Cristo. Su hermana política Marta, sobrinos Nené, Lucy, Rodo, Paulita, Lourdes, sobrino político Gustavo e hijas Mahiara, Agustina y Luján Castillo Laitán participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Señor Jesús, recibe en tus brazos a nuestro querido amigo, vecino y discípulo de nuestra comunidad, parroquia Virgen del Valle de H.H. Héctor Luciano. Azucena Godoy y sus hijos Raúl, Daniel, Azucena, Susana Gauna y flias, participan con profundo dolor su partida al reino celestial. Acompañan a su flia. en tan irreparable pérdida. Ruegan una oración en su memoria.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Extrañaremos tu fuerza y alegría. Tu puntualidad y firmeza. Tu fe profunda y amor a la iglesia. Hasta siempre querido Héctor Luciano. La comunidad Espíritu Santo perteneciente a la parroquia Virgen del Valle de H.H. participa con profundo dolor su fallecimiento.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Veteranos de Estudiantes (C-55) comunica con mucha tristeza y dolor el fallecimiento de una gran persona, amigo y jugador. Rogamos oraciones por su paz eterna.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Aquí estoy Señor, ven a buscarme para gozar de la eternidad en tu compañía. Julia Andrada de Santillán, María de los Ángeles, Eneas Manuel Santillán y Marcela Herrera acompañan a su esposa, hijos y hermanos en tan irreparable pérdida.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Querido Héctor haciendo honor a tu férreo amor a Cristo y su iglesia, te fuiste en domingo día del Señor. Presbítero Juan Castro Zavalía y comunidad parroquial Virgen del Valle, ruegan una oración en su memoria.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes prados me hace descansar". Hna. Stella María Gómez y flia, participa con dolor su partida y ruegan una oración en su memoria.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Se apagó una luz en la parroquia. Junto a María del Valle desde el cielo serás nuestro ángel. El Cenáculo Nstra. Sra. de Sumampa de Pquia. Virgen del Valle, ruega una oración en su memoria.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Te doy gracias Señor de todo corazón, te cantaré en presencia de los ángeles, me postraré ante tu santo templo. Gracias Héctor por enseñarnos a amar al Señor. Mónica Vazquez y flia, ruegan una oración en su memoria.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Estanislao Kozlowski, sus hijos Daniel, Viviana, Lucrecia y Ariel; Marta Anelli, participan con profundo dolor el fallecimiento de su camarada y ruegan oraciones en su querida memoria

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Se fue a tu encuentro con la confianza en ti y la alegria de haber cumplido una hermosa mision en la tierra. Sus amigos del grupo de oración. Luisa Farias, Mario y Zulma y Rita Perdiguero y familia, participan con tristeza su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Gracias Jesús por habernos permitido conocer a Héctor, un ser grandioso. Cuantas veces no encontraba el camino, el consuelo, el con sus palabras y charlas supo calmar nuestro corazon y nuestro dolor. Te vamos a extrañar. Acompañamos a tu familia en tan doloroso momento. Sus amigos del Grupo de Oración Carmen Coria y Huga Capula.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Susana Luna, Hugo Luna y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Su ex compañera Silvia A. Mansilla y su esposo Raúl Vergottini participan su fallecimiento.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Con gran pesar despedimos al amigo y ex compañero Héctor Luciano. Dios te dé el descanso eterno, vos que fuiste su fiel servidor y transmisor de su palabra. te vamos a extrañar. Eduardo Guzmán y Lidia M. Trullenque, sus hijos Teresita, Patricia, Nico y Marcelo.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. El comisario Gral. (R). Héctor David Noriega y flia, participa con profunda congoja la temprana partida de su estimado camarada al reino celestial, rogando cristiana resignación a su flia. Que brille para el la luz que no tiene fi

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Luisa Gómez Coronel de Lucatelli, sus hijos Mariana y Martín y sus respectivas familias envían sus condolencias a la familia Laitán y en forma especial a Martita y demás familiares.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Pablo Ramón Lucatelli y familia abrazan cariñosamente a Martita Laitán y familia.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Agradecemos y acompañamos en descanso eterno. Peregrinos y servidores Jesús El Maestro participan su fallecimiento.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. El Taller de Drogadependencia, su referente José Luna agradece en el nombre de todos los jóvenes en proceso de recuperación.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Hugo Concha Argañaraz y Graciela del Valle Ledesma participan con profundo dolor el fallecimiento del referente de la Agrupacion Santiago Zalazar y piden resignación para la familia.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté, mi presencia se hará sentir. Señor Dios hoy nuestro querido hermano Luciano ya partió y esta entre tus elegidos, esperando su resurreccion y descanso eterno. Entre todos los gloriosos y aventurados que estan junto a ti santo Dios. Su amiga Alicia de Andrada, sus hijos Maria Elena, Maria Luciana y Dido Augusto Andrada y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. "La casa del señor abrió sus puertas, ya está en los brazos de Jesús". Descansa en paz y brille para él la luz que no tiene fin. Pepita Ybáñez, Juan Carlos Coronel y sus hijos Cali, Francisco, Favio (a), Diego y sus respectivas familias. Ruegan oraciones a su memoria pidiendo consuelo para su familia.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. " Dichoso el llamada a comer en el banquete del Señor " Lc. 14, 15. Querido Héctor: has sido un fiel mensajero de Dios y ahora te invita a participar de su banquete, allí solo hay plenitud. Ramón Rodolfo Núñez, su esposa Sara Stone, nuestros hijos y nietos te despedimos con tristeza pero con la certeza de que disfrutas de la corona del Apóstol. Desde ese lugar sin dolor intercederás para que nuestro Dios nos consuele por tu ausencia y acompañemos con todo cariño a tu familia rogando por tu alma.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Alberto Dante Spaini, sus hijos Sebastián y Damián, sus hijas pol. Eugenia y Paola participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Luchy de Lucatelli, Anguy Ramendo y Tuty Japaze abrazan en el dolor a Martita por la pérdida de su hermano.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Nilda y Lucía Riachi participan con inmenso dolor la partida de nuestro querido hermano Luciano quién ya está en los brazos de Jesús y Nuestra Madre del Valle. Descansa en paz y derrama bendiciones para Cecilia, Lucianito, las chicas, tus hermanos y toda tu familia y para la gran comunidad carismática a la que le dedicaste tu vida. Gracias, hermano Luciano.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Vivió y murió convencido de que Cristo es el Rostro humano de Dios. Sus exalumnos y colegas de la promoción XXII (1996) de la escuela de cadetes Lorenzo Lugones acompañan a la familia Laitán en este doloroso momento. Loreto.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Acompañan en el dolor a su familia y ruegan por un eterno descanso, Profesor Martin Horacio Gorosito y familia

MÁLAGA, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Silenciosa como fue tu vida madre, así tu alma se echo a volar. Sus hijos Fani, Azucena, Iolanda y Elpidio, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MÁLAGA, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. "Se fue Señor, con la confianza en ti, con la alegría de quien cumplió una hermosa misión en la tierra. Recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Rosa, Beatriz y Alba Almaraz acompañan con profundo dolor a su amiga Fany López y familia ante ésta irreparable pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria y piden resignación para sus deudos. Sus restos fueron inhumados hoy en el cementerio Parque del Descanso.

MARQUESANO, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Querida compañera del grupo de ex- alumnos, promoción 1959, de la escuela primaria Nicolás Avellaneda ya estás en los brazos del Señor. Te adelantaste en el camino, por el que seguro nos reencontraremos, para compartir, con tanto entusiasmo nuestras reuniones de camaderia donde volcastes tu alegria, capacidad, intelectual y hermosa manera de amar la vida. Hoy solo te diremos ¡Hasta pronto! por que con el dolor de haberte perdido, está la esperanza de que cuando Dios lo disponga, cada hermano de la vida, de esa inolvidable Nicolás Avellaneda nos reencontraremos en la eternidad. Que descanses en paz y goces de la gloria eterna.

MARQUESANO, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Luis Parra, Ana Ma. Agüero, sus hijos Fernanda y Fabian Diaz, Anita y Roberto Merino, Martín y Fernanda Cantos y sus respectivas flias, participan con profundo dolor s fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARQUESANO, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Con mucho dolor y cariño despedimos a nuestra querida amiga y vecina Nena, rogamos al altísimo la recoja en sus brazos y la cubra paz. Dalinda Turbay de Pesce y Liliana Turbay de Espeche y sus respectivas familias acompañan en el dolor a sus familiares pidiendo una pronta resignación.

MÁRQUEZ, JUAN FRANCISCO (q.e.p.d) Falleció el 24/8/20|. Su esposa Delia Inés (Lila), hijos Héctor, Mercedes, María Laura, Eduarod, nietos Aldana, Ludmila, Kevin, Tiziano, Mateo, Ignacio, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Sus tíos Rolando Oscar Giuliano y su esposa María Teresa Apud, lamentan fallecimiento a tan temprana edad del hijo de su querido primo Marcelo. Ruegan por el pronto consuelo de su madre, su esposa y toda su familia.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 21/8/20|. Nora Acosta y flia, participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan al querido Pillin, Cristina y familia en tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones por su eteno descanso.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor, porque Dios abrirá las puertas del Cielo para ellos". José Gómez y La Luis acompañan con profundo dolor a Jimena Gurmendi por la partida de su esposo. Elevan oraciones a su memoria y ruegan consuelo a los demás miembros de su familia.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Sus amigos de Intocables Fútbol Club participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Seba. Ruegan una oración por su memoria.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor, como la muerte, y tenaz la pasión, como el sepulcro. Como llama divina es el juego ardiente del amor. Amigos y colegas docentes: Mary, Teresita, Federico, Nani, Noemi, Rosa, Ramón, Adriana, Nilda, Sol, Fanny, Natalia, Alejandra, Martin, Luis, Rita y Gaby, acompañan a la Sra. Cristina, su esposo Marcelo y familia por la perdida fisica de su querida hijo Sebastián. Aunque las palabras no alcance para reducir tanto dolor, elevamos a Dios nuestras oraciones para el consuelo de toda la familia y que el Señor reciba a Sebi en su morada y brille para él la luz que no tiene fin. Siempre permanecerás en nuestros corazones Sebi, descansa en paz.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. He sido crucificado con Cristo, y llano no vivo yo, sino que Cristo vive en mi. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mi. Colegas y amigos del Dpto. de Matemática y Física del Colegio Absalón Rojas, acompaña a la exdocente Cristina de Mastroiacovo por la partida de su querido hijo Sebi. Rogamos por el descanso eterno de Sebastian y que brille para el la luz que no tiene fin. Asi mismo se elevan oraciones para que Dios colme de fortaleza a toda la familia de nuestro querido Sebi.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Guarda, Oh Dios, pues me refugio en Ti. Yo le he dicho: Tu eres mi Señor, no hay dicha para mi fuera de Ti. Nani y Marcial acompañan a sus amigos Cristina y Marcelo por el fallecimiento de su querido hijo Sebastián. Una partida tan dolorosa pero con la seguridad de que Dios lo abraza y el ya disfruta de su Gloria. Un ser tan querido como Sebi permanecera por siempre en nuestros corazones. Rogamos a Dios por su descanso y paz eterna.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Subsecretario de Educación Prof. José Alejandro Piccoli y todo su equipo de trabajo, participan con profundo dolor y tristeza la partida de nuestro compañero Sebastián. Elevamos oraciones en su querida memoria y acompañan a su familia en este difícil momento.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Querido Sebastián, aquí florecieron los lapachos, pero allá, en la Casa del Padre, adonde regresaste contemplarás las más bellas flores y todo será luz, color y armonía. Elena y Marta Terrera y Susana Lares abrazan a Mercedes, su madre política, a su esposa Jimena, a su hijita Pilar y rezan por el consuelo de todos los que lo amaron en su paso terrenal. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. María Azucena Rivero abraza con afecto a Cristina, ex colega de reconocidos méritos en el colegio Nacional Absalón Rojas en estos momentos de dolor. Un sentido pésame a todos los familiares y elevan oraciones por el descanso eterno de Marcelo (h).

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Sebi querido siempre estarás en nuestros corazones. Paola Cruz Saavedra, Negrita de Cruz y Sergio Bullion, acompañamos con profundo dolor a nuestros amigos Cristina, Marcelo y Mariela, y a su esposa Jimena y su hijita Pilar.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 21/8/20|. Mario Seiler, Marcela Jerez y sus hijos Maximiliano y Stefano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Jimena y a toda su familia en este difícil momento. Elevamos una oración por su descanso eterno.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 21/8/20|. Adrián Lupica, Karina Hayipanteli y su hijo Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Jimena, María del Pilar y a toda su familia en este momento de tanta tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Ricardo Sexer y Lali, sus hijos Cecilia y David, Agustin y Estefania, acompañan con dolorosa solidaridad a sus padres Marcelo y Cristina, hermana Mariela, en esta hora aciaga

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Héctor Toscano, su esposa Graciela, sus hijos Patricia, Giannina y Alejandro Toscano con sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de Sebastián, amigo incondicional. Que nuestro Señor le dé su descanso en paz, dándole a su esposa Jimena y su adorada hija Maria del Pilar la suficiente fortaleza en su nuevo camino de resignación.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Sebi querido, te fuiste cumpliendo tu plan más anhelado, tu hija. Siempre te recordaremos entre nosotros. Sus vecinos desde su infancia acompañan a su familia en este difícil momento. Tita Auat, Mara y Manuel Fiad con sus respectivas familias.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Noemí y René Loto participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Sebi y acompañamos a nuestros amigos Cristina y Marcelo.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Mario Enrique Anna y Elena Ester Piñón acompañan a sus familiares en este momento de dolor, en especial a sus amigos Marcelo y Leo. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, NATALIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/20|. Te has ido, pero no de mis recuerdos. tu corazón aún vive en el mío porque no importa donde me encuentre, yo siempre te llevo conmigo. Tus padres Luis Rodolfo y Elisa, tu hija Briza, tus hermanos Silvina, Luis y Lorena, tu sobrino Noel, Aylén, Constanza, Franco, Luciana, Valentín y Benjamín, tu cuñado Juan. Te recordamos al cumplirse un mes de tu partida.

LENCINAS, REYNALDO EBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. A nueve días de tu partida, sé que estás en la gloria de Dios. Tu presencia sigue viva en nuestros corazones como mi ángel protector y aunque no podamos verte en nuestros sueños siempre te encontraremos, hasta que llegue el momento en que Dios nos lleve junto a vos y volvamos a estar todos juntos. Fue muy triste decirte adiós pero también quedan los recuerdos, tu alegría y las fuerzas que heredé de ti, porque aunque ya no estés más aún vives en los corazones de quienes te amamos y cuidamos. Tus hermanos Amanda, Nerio, Nelva, Honorio, tu hija Graciela, hijo pol. Eduardo, tus nietos Cintia, Martín y Andrea; Gabriela y Nehemías. Elevamos una oración en su memoria.

LUNA VDA. DE SERPA, GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/19|. Hoy cumples un año que cerraste tus ojos y partiste hacia la eternidad. Tu presencia sigue viva en nuestros corazones como un ángel protector y aunque no podamos verte, en nuestros sueños siempre nos encontramos, hasta que llegue el momento en que Dios nos lleve junto a él y volvamos a estar todos juntos. Te extrañamos. Su hermana Josefina Luna y su esposo René Umbidez, Ana Umbidez y flia, Walter Umbidez y flia, Sandra Umbidez, Magalí Lemos de Suárez y flia. Roguemos que se eleven oraciones en su memoria.

VERGARA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/16|. Hoy hace cuatro años que partiste al encuentro de Dios, fuiste un hombre de trabajo. Gracias por todo el tiempo compartido, te extrañamos siempre, estamos aprendiendo a vivir con tu ausencia. Tu esposa Nilda, tus hijos Bruno, Soledad y Franco, hija política Andrea y nietos: Taís, Dirce y Benjamín, que brille para ti la luz que no tiene fin.

GALLARDO, OLGA MARGARITA (q.e.p.d) Falleció el 24/8/20|. Su hija Cecilia F. Hazam, nieto Lautaro Abeijón Hazam, hnos. hnos políticos, sobrinos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron cremados. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Su hermana política Felisa de Najarro, sus sobrinos Silvia, Gustavo, Cristina, José, Marta, Julio, Ricardo y Mariana con sus familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Sus sobrinos José Lozano, Cristina Najarro, Gonzalo, Luciano y Ramiro Lozano Najarro participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Su sobrino Ricardo Najarro y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (NICO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Mashy Gerez de Fernández, sus hijos Luis Pablo, María Ana y María Nina participan el fallecimiento del esposo de su querida amiga Alicia y familia. Elevamos nuestras oraciones a Dios por su eterno descanso y dé a sus familiares fortaleza en estos momentos de dolor. Q.e.p.d.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (NICO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Manuel Argañarás, su esposa Marta Agüero Abal de Argañarás y sus hijos María Josefina y Leandro Anabalón participan el fallecimiento del esposo de su querida amiga Alicia y ruegan al Señor lo reciba en su reino. Oraciones en su memoria.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Juan Carlos Alaniz, María Cristina Correa, María Gracia y Sergio, María Candela y Felipe, acompañan a Rodrigo y Nadia y elevan oraciones en su memoria.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Comisión directiva y socios del Club Social acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (NICO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Juan Pablo Vignau, Noemí Estela Mansilla, sus hijos Pablo César, María Silvia, Jerónimo y sus respectivas familias acompañan con mucha tristeza a Coca y demás familiares por el fallecimiento de su querido hermano Nico. Ruegan una oración en su memoria.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (NICO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Centro de Salud Jujuy participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos Rodrigo y Ana en este momento de profunda tristeza. Ruega oraciones en su memoria.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (Nico) (q.e.p.d.) Fallecíó el 23/8/20|. Dr. Agustín Falcione participa con pesar su fallecimiento y acompaña en el dolor a su colega y amigo Rodrigo junto a su familia por la pérdida de su papá.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (Nico) (q.e.p.d.) Fallecíó el 23/8/20|. Dr. Alejandro Conesa lamenta su fallecimiento y acompaña a sus hijos en este momento de gran pesar por la partida de su padre.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Josely Siufi y familia, despiden al querido amigo Nico, que Dios lo tenga en la gloria. Hasta siempre Nico querido. Elevamos oraciones en su memoria.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Miguel Ángel Siufi y familia, despiden con cariño al querido amigo Nico y elevan oraciones por su descanso eterno y pronta resignación a sus familiares.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (Nico) (q.e.p.d.) Fallecíó el 23/8/20|. El personal y auxiliares del servicio de Odontología del Hospital Independencia, acompaña a su hijo Dr. Rodrigo en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (Nico) (q.e.p.d.) Fallecíó el 23/8/20|. Gladys Díaz y flia. acompañan a Rodrigo, Nadia y a toda la familia en estos momentos tan tristes. Elevan oraciones en su memoria.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (Nico) (q.e.p.d.) Fallecíó el 23/8/20|. Chini Filippa de Guber participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su amiga Coca y familia en este triste momento. Ruega oraciones en su memoria.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (NICO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Rolando Oscar Giuliano y flia. lamentan el fallecimiento del padre de su querida sobrina Valeria y abuelo de Lucca, Chiara y Luana. Acompañan a la querida Alicia y ruegan por el pronto consuelo de su familia.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (NICO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Elías González, Velia Russo, Anavelia y Jorgelina participan con pesar de su ex vecino y amigo Nico. Vivirá por siempre en nuestros recuerdos. Compartimos el dolor de su querida familia y los acompañamos en estos momentos. Rogamos por su eterno descanso.

SALVATIERRA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Los docentes y nodocentes de la Facultad de Ciencias Médicas participan del fallecimiento del padre de su compañera Maria Cristina Salvatierra, elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. "Felices los humildes de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos". Familia Ávila se conduele ante el inesperado deceso del destacado docente don Ángel y abraza a toda su flia, rogando la eterna paz para su alma y cristriana resignación para esposa, hijos, nietos y bisnietos.

SALVATIERRA, ÁNGEL (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Puchy, Juanita, Chuchy, Feli, Josefina, Pocha, Nelva, María Inés, Nelly, Elisa y Aurora participan con inmenso dolor el fallecimiento de nuestro compañero y amigo. Siempre te recordaremos con alguna anécdota divertida querido Ángel (Negro). Acompañamos a su familia en este momento tan difícil, rogamos oraciones en su querida memoria.

SALVATIERRA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Horacio Suárez, Hebe Neirot de Suárez, sus hijas Rita, Teresita, Hebe y sus respectivas flias, profundamente conmovidos con la inesperada partida de nuestro muy querido amigo Ángel (Negro) acompañamos y compartimos el dolor de Amelia, Cristinita, Esteban y sus amados nietos y unidos en la fe, rogamos por el eterno descanso y una pronta y cristiana resignacion de su flia.

TORRES, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Sus hijos Fabián y Karem, sus hnos. Rosa, Dominga, Jose, Margarita, Ramona y Cristina sobrinos, nietos e hijos politicos, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VILLACORTA DE ARIAS, HAYDÉE MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Baldemar Moreno, su esposa e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en éste penoso momento.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Su sobrino ahijado Migui, Andrea y Miguelito Carabajal participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Pachi y ruegan una oración por su memoria.

WAGNER LIENDO, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/20|. Pepe González participa con profundo dolor y tristeza su fallecimiento, acompaña a su Sra. esposa, nuera e hijos en este difícil momento. Ruega oraciones por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios nuestro Señor.

SOSA, RENÉ ARMANDO (Cabo Ret. de la Policía de la Prov.) (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Al conmemorarse el 1º aniversario de su partida al Reino del Señor, su esposa Matilde, su hijo Gastón y su hermana Mirta, elevan oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

CORTÉS, AÍDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y subcomision de jubilados y pensionados participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa Robles.

CORTÉS, AÍDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Su familia participa su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa Robles. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SEQUEIRA, RAMÓN EMILIANO (PIPI) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Los hermanos que te quieren mucho Rubén y Jorge Fiad: queremos despedirte y elevamos plegarias para que estés junto a Dios. Amigo invalorable, defendiste los colores de nuestro Club Juan Bautista Alberdi el cual nosotros fuimos hinchas, fuiste sincero, honesto y tal vez tímido. Nunca hacías notar o sobresalir tus lindas virtudes, desde aquí rogamos por tu familia y a Dios para que descanses junto a Él. Vaya nuestro sincero homenaje a vos y tu familia. Loreto.

SEQUEIRA, RAMÓN EMILIANO (Pipi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. La comisión directiva, socios y simpatizantes del Club Juan Bautista Alberdi participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino y colaborador ruegan por la cristiana resignación a su familia oraciones en su memoria. Loreto.

SEQUEIRA, RAMÓN EMILIANO (Pipi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna. Jota y Dorys Jozami, sus hijos Julio y Jalil participan con profundo pesar su fallecimiento. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

VILLALBA, BEATO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Su esposa Estela, sus hijos Fernando y Beatriz, su nietos Rodrigo y Tisiano y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Gregorio -Dpto. Loreto. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.