“A los que no creen, el virus existe y te lleva a tu ser querido sin que puedas despedirlo”

25/08/2020 - 01:39 Santiago

Julio Argentino Ávila, vecino del barrio San Martín de la ciudad Capital, tenía 52 años y por su problema de diabetes e hipertensión tenía temor por la pandemia del coronavirus. Esto lo había llevado a realizar a su hermana Marcela un juramento: “Cómo los dos tenemos diabetes, vamos a vernos recién cuando esto pase”.

A mediados de marzo de este año, Marcela estuvo con su hermano y éste le hizo esa promesa. Lamentablemente, ayer Julio falleció de coronavirus y no pudo cumplir su promesa.

Su hermana habló con EL LIBERAL y contó el drama de la familia que no pudo despedir a su ser querido desde que se internó en el Hospital Neumonológico el martes pasado (luego el jueves fue trasladado al Independencia por su crítica condición). También, porque toda la familia, la esposa y el hijo de ambos de 12 años, y otros dos hijos de 18 años (uno de la mujer y otro del hombre que habían tenido con exparejas y que vivían en el mismo hogar) también son positivos de coronavirus.

Julio comenzó a sentirse mal hace 14 días. Tenía dolor de cabeza, de cuerpo, tomaba ibuprofeno y ya no podía ir a trabajar. Se quedó en su casa. “El martes pasado fue al médico porque ya no daba más. Tenía fiebre, dolor de cuerpo y no podía respirar. Además, él era una persona diabética e hipertensa”, contó su familiar.

Marcela indicó que su hermano fue al Neumonológico, desde donde lo derivaron al Independencia. “Ayer hablé con el médico de guardia del hospital y me dijeron que tenía colapsado los pulmones” y que había comenzado a sufrir “insuficiencia renal”.

Aun así la muerte de Julio tomó por sorpresa a su familia. Su hermana contó que ayer al mediodía le indicaron que había mejorado y que estaba alimentándose. Pero a las 17 la volvieron a llamar para darle la triste noticia.

“No hay más para decir”, expresó con dolor. “El último contacto con él fue en marzo, antes de comenzar la cuarentena. Él, como yo, era diabético, y me dijo ‘nos vamos a cuidar, no te voy a ir a visitar más hasta que pase esto’”, recordó.

Julio será enterrado hoy en el cementerio La Piedad, pero su familia no podrá despedirlo.

“La gente no tiene ni idea. No creen en el virus. Mi hermano era un tipo laburante. Era canillita”, manifestó.

Finalmente, advirtió a la sociedad la importancia de cuidarse y extremar los recaudos: “El virus sí existe, sí es verdad y sí te mata en pocos días, sin oportunidad de poder tener un adiós con tu ser querido, ni un adiós telefónico ni siquiera eso pudo tener mi hermano. Nos duele que no hayamos podido verlo”.

Marcela también teme por la salud de la familia de su hermano. Si bien todos están con positivo sin síntomas, aislados en su casa; su cuñada tiene una pequeña tos y una enfermedad. “Ella es hipertensa, tiene 56 años. Temo que el virus haga efecto en ella, porque cuando uno tiene el sistema inmunológico bajo, las defensas bajas, esto te afecta. Me preocupa mucho”, manifestó.

Por último, compartió sus sensaciones en este momento duro: “Esto es espantoso, no se lo deseo a nadie. Todos tienen que cuidarse y cuidarnos a todos, a los ancianos, a los enfermos, a nuestros niños”.