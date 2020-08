Caso Astudillo Castro: comienza la autopsia del cuerpo hallado

25/08/2020 - 13:26 Policiales

En la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que se encuentra en la exESMA, 15 peritos llevan adelante la autopsia al cuerpo encontrado nueve días atrás en un cauce de agua próximo a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

Los especialistas intentarán determinar si los restos pertenecen a Facundo Astudillo Castro, el joven que fue visto por última vez el 30 de abril. Su desaparición puso en el ojo de la tormenta al accionar de policías bonaerenses.

En la sede del EAAF se encuentra además la madre de Facundo, Cristina Castro, quien arribó poco después de las 9, hora prevista para el inicio de la diligencia, junto a sus abogados querellantes. La jueza federal de Bahía Blanca a cargo de la causa, María Gabriela Marrón, informó que la madre no iba a estar presente en la sala de autopsia sino que se le iba a brindar un espacio especial para que pueda ser informada a la mayor brevedad posible de los pasos que vayan llevando a cabo.

En primera instancia, los especialistas tomarán una extracción de material genético de esos restos para que se elabore un ADN. Esa muestra será comparada con la de los padres del joven desaparecido en un laboratorio de la ciudad de Córdoba. Los abogados de la familia esperan obtener el resultado el 5 de septiembre próximo.

"Cristina siente que ese cuerpo es el de Facundo. Ella lo siente así", dijo esta mañana el abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro, Leandro Aparicio, en diálogo con El Destape Radio. Y agregó, sobre la investigación: "Es imposible que alguien haya ido ahí por su propia voluntad. Vamos a insistir en el apartamiento del Fiscal Ulpiano Martínez". El letrado contó que "propusimos un testigo que vio luces y avisó a su pareja. Ahora esperamos que el fiscal y la jueza lo citen". "Hay mucha incoherencia en la investigación. Pedimos pruebas y no las hacen", señaló Aparicio.

Cristina Castro, madre de Facundo, se mostró conforme con el trabajo que viene realizando el personal de EAAF como perito oficial. "Confío plenamente en lo que está haciendo el Equipo de Atropología Forense", dijo la mujer en una conferencia de prensa realizada junto a Amnistía Internacional Argentina. La semana pasada quedaron designados los peritos que participarán de la autopsia, entre ellos expertos en distintas disciplinas como antropología, médico forense, arqueología y radiología, entre otros.

Ayer, Castro fue recibida en la quinta de Olivos por Alberto Fernández. "Lo miré a los ojos al Presidente. He hablado con él, me ha dejado conforme y tranquila. Ello no quiere decir que no voy a seguir luchando para que salga todo a la luz", dijo la mujer tras salir del encuentro.

El abogado Aparicio explicó que "la reunión fue altamente positiva. Tenemos que ser prudentes. Nos pusimos a trabajar y esta semana vamos a hacer acciones judiciales que se irán presentando" y destacó que "Cristina miró a los ojos al Presidente y a la Ministra y les cree".

De acuerdo a la nómina de especialistas difundida por la jueza Marrón hoy trabajaban en la autopsia 15 peritos. Por parte del EAAF participan su director, Luis Fondebrider (antropólogo forense); Analía Simonetto (antropóloga forense, coordinadora del Laboratorio de Antropología Forense); Mercedes Salado Puerto (antropóloga forense, coordinadora de Identificación); Luis Bosio (médico forense); y Gala Maruscak (fotógrafa pericial).

En cuanto al Cuerpo Médico Forense (CMF), intervienen Roberto Cohen (médico forense); Alejandro Rullan Corna (médico forense); Marta Maldonado (odontóloga forense); Jorge Pereyra (radiólogo forense), y Mariana Selva (antropóloga forense). Por parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) participan Nora Maidana (análisis de Diatomeas), mientras que por la Universidad del Centro (Unicen) lo harán María Amelia Gutiérrez (Tafonomía), María Clara Álvarez (arqueóloga) y Cristian Ariel Kaufmann (Ciencias Naturales).

Asimismo, Virginia Créimer, especialista consultora en Medicina Legal, fue designada como perito de parte, y esta mañana, antes de iniciarse la autopsia, se mostró preocupada por la forma en la que se trabajó en la escena del hallazgo del cuerpo, al considerar que no se emplearon los "procedimientos básicos y elementales en el orden ni con los protocolos" al momento de levantar los restos, según dijo a radio Provincia.