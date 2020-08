Campaña voluntaria “Los hermanos” impulsa la donación de sangre

25/08/2020 - 20:52 Santiago

El Centro Provincial de Sangre de Santiago del Estero que depende del Ministerio de Salud de la Provincia impulsa la campaña voluntaria “Los hermanos”, que tiene como finalidad la donación voluntaria de sangre por parte de los santiagueños.

“El amor por la solidaridad claramente proviene de la casa”, sostienen desde la institución, ya que a pesar de la pandemia no cesaron los casos de donaciones.

Vale indicar que quienes se animan al acto altruista, reciben su carné de “Donantes Voluntarios”.

“Para la tranquilidad y seguridad de nuestro donantes, informamos que cumplimos estrictamente con las medidas de salubridad e higiene dictadas por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la salud”, advirtieron desde el Centro Provincial de Sangre, que se encuentra en Av. Moreno (Sur) Nº 2203, entre Posadas y Lamadrid, de la ciudad Capital.

Los interesados deben comunicarse al 3855253993 ó 4252244, de lunes a viernes de 7 a 17, o dejar un mensaje privado en las redes sociales.

En el marco de las actuales medidas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, los donantes recibirán una autorización para circular a través del celular, la cual deberán exhibirla en los controles.

“Queremos que muchas otras personas confíen en nuestra calidad de salubridad e higiene. Otorgamos permisos para poder llegarse a donar sangre, incluso pasamos a buscar a nuestros voluntarios en sus casas”, expresaron desde el Centro.

El Centro Provincial de Sangre de Santiago del Estero invita a los santiagueños a contar su experiencia con el acto altruista.

Los requisitos básicos para donar son: tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos, haber transcurrido más de un año desde la última cirugía, parto, tatuaje, piercing o acupuntura, gozar de buena salud, no fumar durante las 2 horas previas a la extracción. No se deben presentar en ayunas (no consumir lácteos y derivados); no haber donado sangre en los últimos 3 meses.