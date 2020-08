25/08/2020 - 22:22 Opinión

Conocer el ambiente en que vivió una persona es muy importante a la hora de determinar el sentido de sus expresiones: palabras, gestos y actitudes. Por eso, conocer el ambiente en que nació, creció y vivió Jesús nos ayudará a conocerlo más, a entender sus opciones de vida, comprender sus preocupaciones y los anhelos más profundos de su corazón.

Jesús, un judío de la Galilea del siglo I

Jesús era judío, su mismo nombre delata su pertenencia al pueblo de Israel: Jesús=Yahvé salva. Pero era judío de Galilea, con su talante y acento propio, no sólo en lo lingüístico y cultural, sino también en lo social y religioso.

Jesús vivió bajo el imperio de Roma, que gobernaba la región a través de reyes vasallos como Herodes el grande que fue el más cruel de todos. A su muerte (4 a.c) su Reino se dividió y Antipas, su hijo, gobernó Galilea hasta el 39 d.C. Jesús fue su súbdito durante toda su vida. Antipas, heredó muchas de las características de su padre: su afán constructivo, la persecución y eliminación de sus enemigos y explotación del pueblo, sobre todo con un sistema impositivo asfixiante. Jesús, en sus instrucciones a los discípulos a cerca del comportamiento con los hermanos dejará una enseñanza que refleja esta situación: “ustedes saben que a quienes se consideran gobernantes, dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así” (Mc 10, 41-43).

Desde niño Jesús, su familia y su pueblo sufrían los atropellos de los poderosos que no tenían contemplación a la hora de cobrarles los impuestos, y reprimirlos si protestaban o producían alguna revuelta. El Imperio les hacía sentir de manera directa o indirecta su poderío. Jesús conocía muy bien la lógica del poder humano, la atracción que ejerce sobre las personas y como éstas por tener un poco de poder son capaces de cambiar su forma de pensar y su estilo de vida, por eso les dice a sus discípulos al llegar a Cafarnaúm y enterado de la discusión que los mismos tenían durante el camino a cerca de quién es el más grande: “el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos” (Mc 9, 35).

Sociedad agraria

Galilea era una región fértil dividida en tres regiones: la Alta Galilea, región montañosa y fronteriza, la Baja Galilea, territorio con colinas bajas y la llanura de Yisreel de gran riqueza, en cuya zona montañosa se encontraba Nazaret, y Séforis, capital de Galilea durante la niñez de Jesús. Luego, la región del lago, rica en pesca y agricultura, donde se destacaban tres importantes ciudades a su orilla: Cafarnaúm, Magdala y Tiberíades.

No caben dudas de que Galilea era una región rica y con muchas posibilidades de desarrollo social y económico. Pero, a pesar de su riqueza, el modo de organizarse como “sociedad agraria” en la que la mayoría de los campesinos trabajaban y vivían de la tierra para sostenerse a sí mismos y sus familias y a las élites de Gobierno: administración, recaudación de impuestos y vigilancia militar que vivían en las ciudades, generaban una gran desigualdad social. Las altas tasas impositivas, aún en la región del lago que vivían de la pesca, empobrecían al pueblo llano que no siempre alcanzaba a vivir dignamente.

La posesión de la tierra que determina el tipo de organización social de una comunidad era compleja en la Galilea de este tiempo: Roma se consideraba dueño de los territorios conquistados y en cierto sentido las tierras le pertenecían; a la vez, los reyes vasallos como Antipas tenían sus tierras y propiedades que podían estar administradas por familiares, funcionarios y otras personas de su confianza, también las familias ricas poseían grandes extensiones de tierra; por último, en menor escala, los campesinos tenían pequeñas parcelas que cultivan en familia.

El proceso de urbanización de Galilea y el tipo de organización agraria de la sociedad hizo que muchas familias perdieran sus tierras, por deudas acumuladas, y fueran desclasados a jornaleros y en algunos casos vendidos como esclavos.

La relación entre la ciudad y el campo, entre las elites y el pueblo pobre, era crítica y tensa. La presión impositiva sobre el pueblo generaba pobreza y descontento. Muchas de estas personas eran arrojadas a la mendicidad con la lógica consecuencia, al vivir sin familia, de sufrir todo tipo de enfermedades y dolencias. Vivir sin familia en la Galilea del siglo I era quedar sin protección, a merced de todo tipo de situación dolorosa.

Sentía compasión por los últimos

Jesús conoció muy bien esta situación, se movió entre estas gentes: campesinos, muchos de ellos devenidos en jornaleros que perdieron sus tierras, pecadores, publicanos, enfermos, leprosos, pobres, paganos, mujeres, pescadores, por quiénes experimentaba una solícita compasión: “Al ver a la multitud tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor” (Mt 9, 36). Ellos fueron los destinatarios preferenciales de la predicación y gestos milagrosos de Jesús: “Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Si Padre, porque así lo has querido”. (Mt 11, 25-26). Esto le valió la crítica de sus enemigos que no querían que el Reino de Dios llegue: “es un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores” (Mt 11, 19).

Sorprende, por la vida itinerante que Jesús llevó, que los evangelios no relaten ninguna visita de Jesús a Séforis y Tiberíades, las ciudades más importantes de Galilea y si lo sitúen en medio de las aldeas, cercano a los pobres y últimos de la sociedad, anunciando la llegada del Reino de Dios, curando a los enfermos, expulsando demonios y perdonando a los pecadores: “Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las Sinagogas, proclamando la Buena Noticia del Reino y curando todas las enfermedades y dolencias de la gente” (Mc 4, 23).

El Reino cuya llegada Jesús anuncia a través de Parábolas, utilizando comparaciones de la vida cotidiana, tomadas de la agricultura, la pesca, los árboles, la levadura en la masa, y tantas otras, son una crítica a ese sistema de organización social, política y económica que excluye y descarta. Por eso, su predicación y los gestos que realiza despierta en el pueblo pobre y olvidado una gran expectativa y en las élites acomodas cierto rechazo e incomprensión: “Diariamente enseñaba en el Templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo, buscaban la forma de matarlo. Pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras” (Lc 19, 47-48).

Creció en medio de un pueblo creyente

Posiblemente, la mayoría de las familias que poblaron Galilea con fines agrícolas en tiempo de los Asmoneos, hayan tenido su origen en Judea, de allí su fidelidad al Dios de Israel y la conservación de las tradiciones más importantes del pueblo judío a pesar de no tener un Templo ni una aristocracia sacerdotal que las conserve: El Éxodo, la Alianza, la Ley de Moisés, la celebración del sábado. Se respetaban las tradiciones religiosas de Israel pero de un modo diferente, adaptado a su propia historia y posibilidades.

El vínculo con Judea y con el Templo se mantenía estable ya que todos los Galileos participaban de las peregrinaciones a Jerusalén: “Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la Fiesta de la Pascua” (Lc 2, 41) que recuerda la liberación de la tierra de Egipto “Yo soy Yahvé tu Dios que te sacado del país de Egipto, del lugar de la esclavitud” (Ex 20, 2; Dt 5, 15) y de varias fiestas religiosas durante el año, como la Fiesta de las Semanas o Pentecostés: dónde se agradecía a Dios la entrega de las Tablas de la Lay a Moisés en el Monte Sinaí y por las cosechas recogidas tanto en la agricultura como en la cría de animales; la Fiesta de las Tiendas o del Tabernáculo: que conmemoraba la vida en tiendas de los judíos a su paso por el desierto. Era una fiesta de alegría que prohibía todo trabajo durante siete días y donde todos construían chozas, cabañas o tiendas y dormían de noche en ellas; la Fiesta de la Dedicación del Templo o de las Luces: conmemoraba la restauración del culto del Templo por los Macabeos y las fiestas del Año Nuevo:, en la que el pueblo hace una memoria arrepentida de los pecados cometidos y renueva sus esperanza s de vivir en la presencia de Dios y la fiesta del Perdón: asociada a la memoria de la recepción por parte de Moisés de las segundas tablas de la Ley, tras el pecado del Becerro de Oro.

Jesús desde niño, junto a su familia, participó de estas fiestas religiosas que fueron formando su corazón en el amor al Dios de la Alianza, a la Ley de Moisés y las Tradiciones Religiosas del Pueblo de Israel en la que el Sábado ocupa un lugar preponderante, pero encarnadas en un contexto cultural diferente del de Judea que centraba la espiritualidad en Torno al Templo de Jerusalén. Jesús aprendió a orar y vivir su cercanía con Dios en el seno de su familia, esa familia numerosa que compartía con él sus sueños y esperanzas en la pequeña aldea de Nazaret.